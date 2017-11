Fotbaliștii lui Dinamo îl susțin pe tehnicianul Vasile Miriuță, a afirmat vineri, la o conferință de presă, fundașul grec Giorgos Katsikas, citat de site-ul clubului.

„Ne-am concentrat pe antrenamente, știu că atmosfera este un pic ciudată, dar trebuie să lăsăm asta în urmă și să ne gândim la meciurile următoare. Doar noi, jucătorii, putem rezolva situația câștigând meciuri, iar apoi atmosfera va fi mai bună. Îl susținem pe Miriuță, este într-o perioadă dificilă, știm cu toții ce se întâmplă aici, suntem parte a situației, astfel că trebuie să fim apropiați unii de alții și să privim înainte. Orice echipă are probleme, este parte a vieții, parte a fotbalului, dar trebuie să fim uniți pentru a depăși situația. Ca fotbaliști, ceea ce trebuie să facem este să câștigăm meciuri, iar apoi stabilitatea va reveni”, a declarat Katsikas, care joacă la Dinamo din vara acestui an.

Fundașul a subliniat că Dinamo are nevoie de victorie sâmbătă, contra lui CSM Politehnica Iași. „La meciul cu Juventus am înscris două goluri după doi sau trei ani. Am fost bucuros. Sper că voi mai înscrie goluri pentru a ajuta echipa. Oricine poate greși. Nu greșește doar cine nu joacă. Însă trebuie să vedem ce am greșit până acum și să încercăm să ne îmbunătățim jocul. Trebuie să câștigăm meciul de mâine, pentru că suntem la patru puncte de locul șase. Astra are un meci greu. Depindem de noi, putem să ne impunem și să micșorăm diferența”, a spus Katsikas.

Steliano Filip regretă episodul bahic

Colegul său Steliano Filip s-a arătat încrezător în redresarea echipei: „Nu trecem printr-o perioadă foarte bună, dar ce a fost a fost, ne gândim acum să câștigăm mâine, pentru că ăsta e cel mai important lucru. Trebuie să jucam în primul rând pentru Dinamo, să avem și noi orgoliul nostru. Contează mai puțin cine e antrenor, noi trebuie să ne facem treaba pe teren. Eu știu ce înseamnă Dinamo și nu e normal după ce ne-am bătut la titlu să pierdem cu oricine acasă. Mai sunt multe puncte în joc până la play-off și eu cred că până la final vom fi în primele șase. Trebuie însă să adunăm puncte”.

Filip s-a referit și la problemele pe care le-a avut: „Eu nu cred că trag pe nimeni în jos. Forțez eu pe cineva să vină cu mine? Normal că regret episodul de la Piatra Neamț, dar s-au scris și multe neadevăruri. Nu mai vreau să vorbesc despre asta”.

Meciul Dinamo București — CSM Politehnica Iași va avea loc sâmbătă, de la ora 20,45, pe stadionul din Șoseaua Ștefan cel Mare.