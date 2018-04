Șeful Federației a prezentat, joi seară, în studioul Digi Sport, o fotografie în care Florin Prunea toarnă băutură în pahare, iar în cameră se afla și Vicențiu Iorgulescu, fratele președintelui LPF, Gino Iorgulescu, într-o ținută lejeră – maiou.

Contactat de Libertatea, Vicențiu Iorgulescu a precizat: ”Nu mă interesează persoana lui Burleanu, și nici ce spune despre mine. Nu mai fac parte din fotbal. Poate să spună orice despre mine, dar să nu-l atace pe Gino.

Eu am abonament la piscina hotelului în care FRF a organizat dineul oficial de dinaintea alegerilor și am trecut pe la Florin Prunea, cu care am rămas prieten de pe vremea când eram colegi de cameră la lotul național de juniori. Dar, Burleanu nu știe de-astea Mi-am dat cămașa jos pentru că îmi era cald. Dacă știam poza va fi făcută publică îmi punea camășa. Aveam o cămașă frumoasă, Brioni”.

Burleanu acuză ipostaza surprinsă în fotografie: ”Asta e o poză care scoate în evidență cum ar fi fost condus fotbalul românesc, dacă s-ar fi mers pe altă opțiune. FRF ar fi devenit LPF 2, dacă era un alt rezultat. De ce contează asta? FRF are ca obiectiv să devolte fotbalul, iar LPF să se ocupe de Liga 1, iar noi trebuie sa ne asigurăm că se joacă fotbal…”, a zis președintele FRF la Digi Sport.

La rândul său, Florin Prunea crede că Răzvan Burleanu încearcă să deturneze atenția de la stenogramele publicate de Gazeta Sporturilor.

Răzvan Burleanu (33 de ani) a câştigat, pe 18 aprilie 2018, un nou mandat la conducerea FRF, încă din primul tur de scrutin, el fiind votat de 168 dintre cei 254 de membri afiliaţi prezenţi la Adunarea Generală de alegeri desfăşurată la Casa Fotbalului.

Principalul său contracandidat, Ionuţ Lupescu, component al “generaţiei de aur”, a obţinut doar 78 de voturi. Pe locul trei s-a clasat fostul fotbalist Marcel Puşcaş, cu 8 voturi, iar pe cel de-al patrulea Ilie Drăgan, fost lector al Şcolii Federale de Antrenori, care nu a strâns niciun sufragiu.