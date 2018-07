Victorie pentru Dinamo în cantonamentul din Polonia, 4-0 cu Olimpia Elblag. Urmează Arka Gdynia

Eșanu – Corbu, D. Ciobotariu, Katsikas, Vl. Olteanu – Hanca, Mahlangu, D. Nistor – Sorescu, Axente, Moldoveanu au evoluat din primul minut pentru echipa antrenată de Florin Bratu, iar după pauză au mai jucat Muțiu, Dudea, M. Popescu, Ehmman, Sg. Popovici, R. Grigore, Tîrcoveanu, I. Șerban, C. Dima, Pesic și D. Popa.

Următorul meci amical al dinamoviștilor este programat joi, 5 iulie (ora 21:00), împotriva echipei Arka Gdynia, locul 12 în prima ligă a Poloniei la finalul sezonului trecut.

Lotul dinamoviștilor a plecat duminică (ora 18:00) în Polonia, de pe Aeroportul “Henri Coandă”, pentru al doilea stagiu de pregătire programat înaintea noului sezon competițional, după cantonamentul efectuat la Săftica în perioada 18-27 iunie. După un zbor de o oră și 45 de minute până Varșovia și, mai departe, o oră până la Gdansk, delegația roș-albilor s-a instalat aseară la “Mistral Hotel” din Gniewino.

Programul meciurilor amicale în Polonia:

2 iulie, ora 17:00: Dinamo București vs Olimpia Elblag (Polonia 3, locul 6)

5 iulie, ora 21:00: Dinamo București vs Arka Gdynia (Polonia 1, locul 12)

8 iulie, ora 17:00: Dinamo București vs Zaglebie Lubin (Polonia 1, locul 7)

11 iulie, ora 12:00: Dinamo București vs Jagiellonia (Polonia 1, locul 2)

(*) În dreptul fiecărui joc amical este trecută ora României, o oră mai devreme în Polonia.

Lotul dinamoviștilor pregătiți de Florin Bratu (antrenor principal), Iulian Mihăescu și Silviu Ion (antrenori secunzi), Cătălin Grigore (antrenor portari) și Liviu Rusu (preparator fizic):

Portari:

MUȚIU Vlad Ionuț

EȘANU Mihai Alexandru

Fundași:

KATSIKAS Giorgios

POPESCU Mihai

DUDEA Alin Ilie

OLTEANU Vlad Alexandru

GRIGORE Ricardo Florin

CORBU Laurențiu Nicolae

POPOVICI Sergiu Cristian

DIMA Constantin Cristian

CIOBOTARIU Denis

EHMMAN Marco

Mijlocași:

NISTOR Dan Nicolae

MAHLANGU May Sphiwe

HANCA Sergiu Cătălin

SALOMAO Diogo Ferreira

PESIC Ivan

ŞERBAN Ionuţ Daniel

SORESCU Deian Cristian

TÎRCOVEANU Andrei Costin

Atacanți:

POPA Daniel Iliuță

MOLDOVEANU Robert Marian

AXENTE Mircea Ionuț

NEICUȚESCU Mihai Alexandru

(*) PENEDO Cano Jaime Manuel se va alătura lotului după cantonamentul programat în Polonia.