Florinel Coman este cel care în minutul 40 a înscris pentru FCSB, egalând scorul. În a doua repriză a jocului, în minutul 60, arbitrul Radu Petrescu a dictat penalty pentru Viitorul după ce Houri a fost faultat de Romario Benzar.

Ianis Hagi a transformat penalty-ul, în minutul 60, stabilind scorul final. Până la final, FCSB a mai avut trei ocazii prin Harlem Gnohere, dar nu a putut marca, potrivit gsp.ro.

Fundașul stelist Romario Benzar l-a criticat dur pe arbitrul Radu Petrescu după penalty-ul dictat.

„Am început prost meciul. Am ratat multe ocazii și cei de la Viitorul au marcat. După aceea am revenit, am egalat, dar a venit acel penalty inventat de Radu Petrescu. Eu nu-l ating pe cel de la Viitorul, iar dacă Junior Morais îl atinge, o face în afara careului”, a spus Benzar.

După acest meci, FCSB rămâne pe locul 3, cu 25 de puncte, la 5 de liderul CFR Cluj. Viitorul este pe 4, cu 22 de puncte.

Foto: Dumitru ANGELESCU

