Viorel Moldovan, antrenorul care i-a șocat pe francezii de la L'Équipe: "Am împușcat cerbi carpatini și urși!"

Acesta a vorbit despre marea lui pasiune, vânătoarea: „Am o cabană la Colibița, o zonă foarte frumoasă. E liniște, aer curat, nu te stresează nimeni, pot să fac drumeții în zonă, să mai ies la o vânătoare, că ăsta e hobby-ul meu. Îmi place foarte mult vânătoarea. Am, am și trofee importante. Cerbi carpatini, urși… Trofee interesante, dar nu ăsta e obiectivul. Obiectivul e să ieși în natură să te recreezi”.

Fostul internațional ajuns la 48 de ani spune că a prins microbul vânătorii de la un fost coleg de echipă, de la Jean Vlădoiu: „La început am făcut ieșiri cu Jean și îi spuneam: Măi Jane, înainte nu te înțelegeam nicicum de ce îți place vânătoarea! Din om faci vânător, dar din vânător om nu mai faci niciodată”.

Mie îmi place și sunt capabil să stau două săptămâni izolat, fără să mă deranjeze nimeni. Am această tărie, să stau liniștit. Eu în pandemie nu am suferit foarte mult pentru că sunt obișnuit și retras așa Viorel Moldovan, antrenor Petrolul:

În 2014, Viorel Moldovan îi șoca pe jurnaliștii francezi de la L’Équipe după ce s-a pozat alături de un cerb pe care l-a vânat. „Am și arme de calibru. Un Holland&Holland Magnum 375, un Blaser și un Benelli”, mai spune antrenorul, care a jucat o mare perioadă din cariera sa în Franța.

Moldovan este unul dintre cei mai mari vânători din fotbalul românesc FOTO Arhivă personală

Poveste genială cu Jean Pădureanu

Aceasta a povestit în cadrul emisiunii o amintire cu Jean Pădureanu, fostul președinte și finanțator al Gloriei Bistrița.

„Pentru mine, Jean Pădureanu a fost unul dintre cei mai importanți conducători din fotbalul românesc. Un conducător cinstit care spunea exact ce făcea. Nu te păcălea. Îmi aduc aminte că eram la refacere, sub tribună, la stadion la Bistrița. Cred că eram prin 1998. Era nea Fane Coidum antrenor, în Liga 2. Eram puști. Și când am intrat în bazin acolo, nea Jean și nea Fane curățau doi crapi pe masa de masaj! Era un gurmand nea Jean și îi plăcea foarte mult să mănânce. Sub sediul clubului făcuse o carmangerie și toate erau autohtone”, a povestit Viorel Moldovan.

