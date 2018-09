Viorel Moldovan, declarații surprinzătoare despre naționala de tineret: ”Pot fi mai buni decât Generația de Aur”

'Vio' trece prin momente delicate pe banca Chindiei. A pierdut acasă cu Mioveniul și a cedat la Ploiești, prilej pentru suporteri de sub Turnul Chindiei să-i solicite demisia! Târgoviștenii au ca obiectiv promovarea în L1, pe echipă e presiune, iar 'Moldobut', 70 de selecții, 25 de goluri pentru România, are probleme cu liderii echipei: i-a retras banderola lui Cherchez – 'îi trebuie alte calități ca să fie căpitan' și l-a scos din lot pe experimentatul Danie Florea: 'A bătut de capul lui un penalty etapa trecută, pe care l-a și ratat'.

Libertatea: Vio, două puncte pentru tricolori în cele două meciuri din startul Ligii Națiunilor. Cum ți se pare?

Viorel Moldovan: Păcat că n-am reușit să câștigăm acasă cu Muntenegru, puteau fi 4 puncte. Sincer, n-am văzut meciul de la Ploiești, dar am urmărit partida din Serbia. A doua repriză de la Belgrad a fost interesantă, am marcvat, nu a fost rău deloc. 2-2 cu un adversar solid. Trebuie respectat rezultatul. Una peste alta, sunt doua puncte. Se va juca până la capăt câștigearea grupei din Liga Națiunilor. E obligatorie victoria în Lituania!

Ce spui de naționala de tineret? Ai stat și tu pe banca acestei naționale, în 2014…

Am văzut meciul și am fost foarte impresionat, ca si dumneavostră, am văzut niște jucători care, in viitorul aprorpiat, vor trebui să joace în prima reprezentativă. E un grup interesant, unit, de calitate, totul depinde de ei. Se poate naște o nouă generație, numai să rămână echilibrați și să muncească.

Chiar ești atât de încrezător?

Da! E drept, au fost si alte generații bune care s-au pierdut din cauză că, atunci când ajungi la seniori, e altceva, e diferit. Dar da, încă o dată, e generație foarte talentată.

Revenind la selecționata lui Cosmin Contra, când vom rupe blestemul celor două decenii de necalificări la un Campionat Mondial?

Ce să facem, sunt astfel de momente! Când ajungi în vria asta, e greu. Și echipele de club au pierdut, jucătorii poate și-au pierdut încrederea. Când nu sunt rezultate, e greu să ieși la suprafață. E nevoie de muncă, de efort. Vreau să-l felicit pe Gică Hagi, fiindcă Academia lui a scos pe bandă rulantădtă jucători și asta a dat roade pentru fotbalul românesc.

Poate fi naționala de tineret o nouă Generație de Aur?

Nu poate fi, ci trebuie să se nască, o dată și o dată, încă o generație! De ce nu și mai bună ca Generația de Aur!

România – Anglia, Franța, Campionatul Mondial din 1998, gooool Viorel Moldovan…

Golul meu de la Toulouse, în acel 2-1, e unul dintre cele mai importante reușite din cariera mea. Însă e deja istorie, nu puteam să trăim doar din amintiri. C’est la vie, dar c’est fini!

