Virginia Ruzici și Ion Țiriac, despre noul antrenor al Simonei Halep: ”Varianta Andrei Pavel e exclusă”

Virginia Ruzici, managerul Simonei Halep, a declarat, miercuri, că va lua în calcul toate variantele de antrenor pentru jucătoarea română care i-au fost oferite deja, dar pentru a lua o decizie bună este nevoie de răbdare.

„Situaţia este puţin neaşteptată, inedită pentru că nu i s-a întâmplat niciodată acest lucru. Dar după 4 ani de colaborare este logic ca unele relaţii să se termine. Decizia lui Darren mi se pare foarte respectabilă. După ce a călătorit patru ani cu Simona peste tot în lume şi înainte alţi 7 ani, la un moment dat e timpul să te ocupi de familie. Tot respectul pentru Darren, iar în ceea ce o priveşte pe Simona viaţa merge înainte.

Ce urmează? E proaspătă această veste, daţi-ne timp şi atunci când vom fi organizaţi o să aflaţi. Nu ştiu dacă va fi român sau străin următorul antrenor. Vom lua în calcul toate posibilităţile care deja ni s-au oferit, dar şi altele pe care poate le vom căuta noi. Deci e nevoie de multă răbdare”, a spus fosta jucătoare de tenis.

Ruzici a exclus totuşi o nouă colaborare cu antrenorul Andrei Pavel: „Andrei e ocupat, el lucrează acum cu Marius Copil. Deci acest gând nu există”.

Fosta jucătoare de tenis este optimistă în ceea ce o priveşte rezultatele Simonei Halep în 2019, deşi recunoaşte că începutul de an va fi puţin mai greu. „Simona continuă să fie foarte optimistă, este totuşi numărul 1 mondial pentru al doilea an. Are încredere şi tot ceea ce contează este să fie sănătoasă şi să poată să se antreneze. Pentru ea totul e posibil, anul trecut a câştigat un Grand Slam, poate în 2019 va câştiga două. Sigur că va urma acum o perioadă dificilă pentru că e ceva timp de când nu a jucat din cauza durerilor la spate. Aşa că începutul anului nu va fi uşor, dar eu sunt foarte optimistă. Wimbledon e o ţintă frumoasă, dar ca să ajungi acolo cu mare încredere trebuie să ai până atunci un sezon bun pe toate suprafeţele. Trebuie să avem toţi răbdare, nu să o criticăm imediat cum pierde un meci”, a precizat Ruzici.

Fostul tenisman Ion Ţiriac a declarat, miercuri, că Simona Halep, numărul 1 în clasamentul WTA, stă mult mai bine din punct de vedere mental decât fizic, precizând că problemele medicale cu care se confruntă ea din când în când sunt cauzate de antrenamentele insuficiente făcute la vârsta de 14-15 ani.

„Simona Halep are nişte plusuri enorme, dar are şi nişte probleme. Problemele ei sunt în urmă cu 10 sau mai mulţi ani, când la 14-15 ani nu a fost învăţată să muncească atât. Cantitativ, nu calitativ. Şi asta pentru că are prea mult talent. Când ai prea mult talent compensezi orice altceva. Ea are o putere de luptă, un mental mult mai zdravăn decât fizicul ei. Şi atunci în momentele dificile nu se mai gândeşte la fizic. Mentalul se duce deasupra fizicului, însă fizicul din când în când se rupe”, a spus Ţiriac.

„Simona să ia pe oricine găseşte şi e antrenor, eu nu cunosc niciunul. Un antrenor e acel om care ia un copil la 14 ani şi îl duce până la 22-23 de ani şi îl face numărul 1 în lume. Dar poate antrenorul ăla a avut noroc. Adică poate copilul l-a făcut pe antrenor, nu invers. Dacă antrenorul mai ia un copil, şi încă unul, şi încă unul şi face acelaşi traseu atunci sigur ştie ceva despre meseria lui. Antrenoratul la tenis e ceva foarte dificil pentru că antrenorul e plătit de jucător. E cumva cu dus şi întors. E prea târziu să mă reapuc eu de antrenorat, dar 25 de ani a fost singura meserie pe care am ştiut-o. Aş da un nume de antrenor pentru ea, dar nu ştiu. Nu cunosc niciun antrenor, sincer. Lui Darren îi dau credit, ştia ceva tenis. E unul dintre puţinii căruia îi dau credit pentru că a luat 2-3 jucători de jos şi i-a dus sus. Însă nu e atât de simplu azi. Sportul s-a schimbat, lumea s-a schimbat, aşa că nu am nume de antrenori”, a explicat el.

„Nici eu nu ştiu ce antrenor să aleagă, Simona ştie cel mai bine. Eu am zis că ea nu are nevoie de antrenor. Eu când jucam aveam o domnişoară în colţul terenului şi mă inspira mai bine… Glumesc. Dar eu cred că atunci când eşti numărul 1 mondial nu prea mai ai nevoie de antrenor. Poate să îţi organizeze antrenamentele şi programul, dar ca tenis Simona Halep ştie ce are de făcut. Eu nu m-aş băga să o antrenez că iar iau amenzi, sar la arbitri, eu mă enervez. Dar ea ştie să joace tenis, nu are nevoie”, a explicat și Ilie Năstase.

Ruzici, Năstase și Ţiriac au participat, miercuri, la un eveniment organizat cu ocazia împlinirii a 5 ani de la inaugurarea Ţiriac Collection, prima galerie privată deschisă publicului în România, care reuneşte modele auto şi moto emblematice, atât clasice, produse începând cu anul 1899, cât şi de ultima generaţie, aparţinând celor mai importanţi producători din lume.

VIDEO | Primele declarații ale Simonei Halep, după despărțirea de antrenorul australian Darren Cahill: „Mă așteptam. Momentan, nu am nici…