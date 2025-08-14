Furioși, abonații au lăsat comentarii la o postare publicată pe pagina de Facebook Voyo: „Eroare”/ „Mulțumim! Plătim degeaba!”, „Nu merge!!!”, „Serviciu românesc…25 lei dai, 25 face. Probabil oamenii sunt deja în concediu”/ „Plătim ca să nu vedem nimic. Nu merge live-ul !!!”, „Vă bateți joc de oameni!”/ „Ar fi fost tare mișto să vă și meargă platforma înainte de a forța atâția oameni să plătească un abonament inutil.

Ulterior, s-a luat decizia ca meciul să fie transmis pe Pro Arena.

Totodată, Voyo a anunțat că problemele întâmpinate la conectare au fost cauzate de un atac cibernetic: „Dificultățile la conectarea pe platforma VOYO au fost în urma unui atac cibernetic. Colegii noștri lucrează în permanență pentru a remedia situația”.

Amintim că FCSB a învins-o în urmă cu o săptămână pe Drita, pe Arena Națională. Meciul dintre cele două echipe a oferit publicului un adevărat spectacol fotbalistic. FCSB a intrat pe teren cu determinare și a reușit să se impună într-un duel echilibrat, presărat cu faze spectaculoase și răsturnări de situație.

Deși a fost condusă cu 2-0 până în minutul 64, campioana României a reușit să puncteze prin Graovac și Bârligea (de două ori) și a obținut victoria cu un penalty în ultimele clipe ale meciului. Partida de pe Arena Națională s-a încheiat cu scorul 3-2.

