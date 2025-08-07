Live text
Acum 3 minute
GOL FCSB!
Acum 10 minute
Schimbare FCSB
Acum 17 minute
GOL DRITA
Acum 21 minute
Start în repriza secundă
Acum 38 minute
FCSB s-a trezit în finalul primei reprize, dar a fost prea puțin
Acum 58 minute
FCSB, condusă de Drita
22:55 - Acum 3 minute
07-08-2025

GOL FCSB!

Min. 65 – FCSB MARCHEAZĂ! Daniel Bârligea reduce din diferență cu un șut din voleu, la colțul lung, din apropiere, la care portarul Maloku nu are ce face. Campioana României speră din nou la un rezultat pozitiv.

22:48 - Acum 10 minute
07-08-2025

Schimbare FCSB

Min. 58 – FCSB face prima schimbare. Intră Malcom Edjouma în locul lui Vlad Chiricheș.

22:44 - Acum 14 minute
07-08-2025

Analiza VAR se încheie, golul este valabil. FCSB – Drita 0-2.

22:41 - Acum 17 minute
07-08-2025

GOL DRITA

Min. 49 – Drita înscrie prin Manaj și face 2-0! Dar momentul golului este examinat la VAR, pentru că balonul pare că l-a lovit în mână pe vârful kosovar, din respingerea lui Târnovanu.

22:37 - Acum 21 minute
07-08-2025

Start în repriza secundă

Min. 46 – Începe repriza a doua a meciului. Surprinzător, FCSB nu a făcut nicio schimbare la pauză, iar echipele încep cu aceleași formații.

Imediat după startul reprizei, Tavi Popescu are o ocazie bună de gol, un șut-centrare în diagonală care trece pe lângă poartă.

22:20 - Acum 38 minute
07-08-2025

FCSB s-a trezit în finalul primei reprize, dar a fost prea puțin

FCSB s-a trezit în finalul primei părți, și a început să pună în pericol serios poarta kosovarilor. O lovitură de colț i-a dat ocazia campioanei României să producă pericol, dar faza nu s-a concretizat, apoi a venit un șut al lui Crețu care nu a prins poarta. Kosovarii au început să tragă de timp, și intră la pauză în avantaj, cu scorul de 1-0.

22:08 - Acum 50 minute
07-08-2025

Min. 37– David Miculescu încearcă să înscrie la colțul lung cu un șut de la distanță, din afara careului, care trece însă pe lângă poarta lui Maloku.

22:04 - Acum 54 minute
07-08-2025

Min. 34 – Ocazie mare Drita! Târnovanu scoate un șut extrem de periculos al marcatorului Tusha.

22:00 - Acum 58 minute
07-08-2025

FCSB, condusă de Drita

FCSB a început groaznic partida cu Drita, campioana din Kosovo deschizând scorul încă din minutul 7, prin Tusha. Echipa lui Charalambous nu a avut niciun răspuns, iar următoarea ocazie mare a aparținut tot kosovarilor, cu un șut de la marginea careului care l-a întins pe Târnovanu. Prima mare ocazie a celor de la FCSB a venit abia în minutul 25, când execuția lui Șut a fost deviată în corner.

Echipa din Kosovo nu a venit cu niciun suporter în această deplasare, ca urmare a incidentelor precedente de la partida dintre echipele naționale ale României și ale statului Kosovo și a faptului că țara noastră nu recunoaște oficial acest stat.

Ce spunea Elias Charalambous înainte de meci

„Este un meci european și o provocare pentru noi. Știm că toate aceste meciuri sunt dificile, dar trebuie să ne facem jocul nostru și să evoluăm cât mai bine posibil pentru a scoate un rezultat bun. Totul se va decide săptămâna viitoare, dar îmi doresc un rezultat bun astăzi.

Din nefericire, avem jucători accidentați sau suspendați, dar asta e situația și nu o putem schimba. E nevoie să găsim soluții. Avem un lot numeros și vom încerca să găsim soluții.

Fanii noștri ne-au arătat aseară la antrenament că sunt alături de echipă. Avem nevoie de ei în acest moment dificil. E misiunea noastră să motivăm jucătorii în astfel de momente. De aceea ne aflăm aici. Motivația trebuie să vină uneori și de la jucători. Trebuie să uităm ce s-a întâmplat până acum și să încercăm să luăm totul de la capăt”, a afirmat înaintea meciului antrenorul FCSB-ului, Elias Charalambous, pentru PRO TV.

Echipele de start

FCSB (4-2-3-1): Târnovanu – Crețu, Graovac, M. Popescu, Pantea – Chiricheș, Șut (cpt.) – Miculescu, Oct. Popescu, Cisotti – Bîrligea

Rezerve: Udrea, Zima – Kiki, Lixandru, Edjouma, Politic, Toma, Alhassan, Stoian

Absenți: Tănase, Ngezana (suspendați), Olaru, Radunovic, Alibec (accidentați)

Antrenor: Elias Charalambous

DRITA (4-4-2): Maloku – Besnik Krasniqi, Bejtulai, Broja (cpt.), Ovouka – Tusha, Dabiqaj, Limaj, Ajzeraj – Blerim Krasniqi, Manaj

Rezerve: Belhuli, Rexhepi – Sheji, Ibrahim, Bonsu, Morina, Mustafa, Abazaj

Antrenor: Zekirija Ramadani

Stadion: Arena Națională
Arbitru: Damian Sylwestrzak // Asistenți: Paweł Sokolnicki, Adam Karasewicz
Arbitru VAR: Kornel Paszkiewicz // Asistent VAR: Marcin Kochanek (toți din Polonia)

