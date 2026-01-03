Distribuție Energie Electrică România anunță că echipele operative DEER acționează neîntrerupt și se află în continuare pe teren pentru limitarea efectelor produse de condițiile meteorologice extreme din zonele afectate:

▪️Județul Bihor: 9 localități afectate, 42 de posturi de transformare/posturi de alimentare nealimentate, 5812 utilizatori afectați

▪️Județul Cluj: 35 localități afectate, 122 de posturi de transformare/posturi de alimentare nealimentate, 950 utilizatori afectați

▪️Județul Maramureș: 2 localități afectate, 1 post de transformare/post de alimentare nealimentat, 20 utilizatori afectați

▪️Județul Alba: 68 localități afectate, 477 de posturi de transformare/posturi de alimentare nealimentate, 30.907 utilizatori afectați

▪️Județul Brașov: 3 localități afectate, 10 posturi de transformare/posturi de alimentare nealimentate, 485 utilizatori afectați

▪️Județul Harghita: 8 localități afectate, 30 posturi de transformare/posturi de alimentare nealimentate, 3775 utilizatori afectați

▪️Județul Mureș: 35 localități afectate, 81 posturi de transformare/posturi de alimentare nealimentate, 5.375 utilizatori afectați

▪️Județul Sibiu: 20 localități afectate, 38 posturi de transformare/posturi de alimentare nealimentate, 2395 utilizatori afectați

▪️Județul Dambovita: 1 localitate afectata, 3 posturi de transformare/posturi de alimentare nealimentate, 89 utilizatori afectați

▪️Județul Prahova: 8 localități afectate, 41 posturi de transformare/posturi de alimentare nealimentate, 2436 utilizatori afectați

➡️La această oră, în arealul DEER sunt 189 localități/comune afectate de condițiile meteo extreme, 845 de posturi de transformare/posturi de alimentare nealimentate și 52.244 de utilizatori afectați.

