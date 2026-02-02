„Este o decizie a Biroului Permanent de a avea prezență fizică la Senat, este o chestiune de responsabilitate pe care ne-am asumat-o. Deci, toți senatorii vor fi prezenți la plen. Este ceva normal. Dacă nu, sunt absenți. Nu vor participa la plen, deci vor fi sancționați conform regulamentului”, a spus Mircea Abrudean, potrivit Agerpres.

Până acum, senatorii puteau participa și online la majoritatea ședințelor plenului, exprimându-și votul pe tabletă. De aceea, mulți senatori nici nu mai veneau la serviciu.

Din această sesiune parlamentară, absenţele nemotivate ale senatorilor vor fi sancţionate cu tăierea a 5% din indemnizaţia lunară brută. Salariul lunar de bază brut pentru un senator este de aproape 19.000 de lei, adică 3.800 de euro. Tăierea de 5% înseamnă 950 de lei.