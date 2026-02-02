„Expoziția este organizată cu intrare liberă atât pentru colecționari, cât și pentru marele public, Casa A10 by Artmark continuând astfel tradiția de a oferi oricui acces liber la opere de patrimoniu, așa cum se întâmplă și la sediul din București, la Palatul Cesianu-Racoviță. Evenimentul extraordinar din Craiova oferă așadar încă o posibilitate de întâlnire cu aceste lucrări înainte de încheierea vânzării lor în licitația programată pentru 17 februarie”, a transmis Casa de Licitații Artmark luni, 2 februarie.

Cei care vor fi în Craiova pe 5 și 6 februarie vor mai vedea și capodopere ale artei românești, aflate în Colecția Vâlcov, mai precis tablouri semnate de Nicolae Grigorescu, Nicolae Tonitza, Corneliu Baba, Eustațiu Stoenescu și Spiru Vergulescu.

După expoziția de la Craiova, tablourile vor reveni în București, unde vor fi licitate peste două săptămâni.

Colecția pe care o avea Darius Vâlcov a fost realizată în numai zece ani prin achiziții din importante lictații internaționale și cuprinde și un desen de Pablo Picasso, „Scenă de coridă” (1959). Aceasta este prima lucrare de Picasso care se va vinde la o licitație din România. Prețul de pornire este de 8.000 de euro, considerat mic pentru colecționarii pasionați.

„Scenă de coridă” de Pablo Picasso, scoasă la licitația de la București cu un preț de pornire de 8.000 de euro

De asemenea, colecționarii vor putea cumpăra și două picturi importante ale lui Nicolae Grigorescu: „Car cu boi, pe cale de dimineață” (ce pornește de la prețul de 40.000 de Euro) și „Car cu boi, la asfințit” (preț de pornire de 50.000 de Euro). Cel de-al doilea tablou este considerat extrem de rar.

Unul dintre „Carele cu boi” pictate de Nicolae Grigorescu, scos la licitația Artmark

Amintim că scoaterea la licitație a tablourilor din colecția Vâlcov are loc în cadrul procedurii de executare silită inițiate de ANAF Craiova pentru recuperarea unor prejudicii stabilite prin hotărâre penală definitivă. La licitația Artmark poate participa oricine dorește.

Licitația operelor din Colecția Vâlcov va avea loc la Palatul Cesianu-Racoviță din București, aflat pe strada C.A. Rosetti nr. 5, pe 17 februarie, la ora 18.00.

Fostul ministru PSD de Finanțe, Darius Vâlcov, a fost condamnat definitiv în mai 2023 la 6 ani de închisoare pentru trafic de influenţă şi spălare de bani. Este vorba despre „Dosarul Tablourilor”, în care procurorii au găsit peste 100 de opere de artă achiziţionate prin interpuşi, unele fiind ascunse în pereţii falşi ai unor imobile. Înainte ca Instanța Supremă să decidă condamnarea, Vâlcov a fugit în Italia, dar a fost dat în urmărire internațională și a fost adus în țară după 3 luni.

În noiembrie 2025, Înalta Curte, condusă de Lia Savonea, i-a redus pedeapsa lui Vâlcov la 5 ani. Prin urmare, Vâlcov mai are acum executat încă 2 ani de închisoare la Rahova și va fi eliberat în 2028, dar rămâne de văzut dacă va ieși mai rapid, așa cum s-a mai întâmplat și cu alți condamnați.

Trebuie însă precizat că, până în vara lui 2024, ANAF nu recuperase niciun leu din prejudiciul de 1,2 milioane de euro din „Dosarul tablourilor”, acesta fiind motivul pentru care o parte dintre opere au fost scoase la licitație.