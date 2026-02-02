Wesley Hartwell, lector universitar fără probleme de auz, și-a comandat cafeaua în BSL (limbajul semnelor britanic) și a fost surprins de experiență: „Sunt fascinat. Limbajul semnelor este uimitor. Mă gândesc să urmez un curs ca să învăț mai mult”, relatează The Guardian.

Cafeneaua, condusă de persoane fără auz, a implementat un meniu tactil inovativ, cu videoclipuri care traduc în BSL denumirile produselor. Această tehnologie a fost esențială pentru Hartwell să se simtă încrezător să comunice prin semne.

Victor Olaniyan, barista fără auz, care lucrează la cafenea de cinci ani, consideră că tehnologia poate ajuta la depășirea barierelor de comunicare.

„Am fost crescut de oameni care aud, deci nu am probleme în lumea acestora”, conform lui Olaniyan.

„Dar oamenii care aud se simt adesea anxioși când comunică cu noi. Dacă această tehnologie îi ajută, e grozav, dar eu sunt bine așa cum sunt”.

‘Coffee is just the excuse: the deaf-run cafe where hearing people sign to order

In-person interactions break down barriers in east London, as AI startups also try to bridge communication divide #food https://t.co/ytXqOHpyAK — Jenny Haines (@JennyHaines19) February 1, 2026

În ultimii ani, au apărut numeroase produse digitale și bazate pe inteligență artificială care își propun să faciliteze comunicarea între comunitățile de oameni care nu aud, dar și cei care o pot face. Startup-ul britanic Silence Speaks a realizat un sistem, bazat pe avataruri, care traduce textul în BSL și susține că poate reda sensul contextual.

Proiectul britanic SignGPT, finanțat cu 8,45 milioane de lire sterline, dezvoltă modele pentru traducerea între BSL și limba engleză, lucrând, de asemenea, la crearea celui mai mare set de date din lume pentru limbajele semnelor.

Totuși, cercetătorii atrag atenția asupra dificultăților legate de nuanțele lingvistice, variațiile regionale și contextul cultural al limbajului semnelor.

„Tehnologia avansează rapid, dar comunitatea de surzi a fost deseori lăsată în urmă. Este esențial ca soluțiile să fie dezvoltate alături de experți surzi”, a explicat profesorul Bencie Woll de la University College London.

În 2021, Marea Britanie a inițiat un proiect de cercetare comun cu Japonia, în valoare de 3,5 milioane de lire sterline, pentru a dezvolta sisteme AI bazate pe conversații naturale între persoane surde. Cu toate acestea, există provocări majore, cum ar fi lipsa de date suficiente pentru instruirea algoritmilor, din cauza variațiilor regionale ale limbajului semnelor.

Dr. Louise Hickman a subliniat că „limbajul semnelor britanic nu este același cu limbajul semnelor irlandez sau american. Există diferențe chiar și în interiorul Angliei”.

În ciuda inovațiilor tehnologice, fondatorul cafenelei Dialogue, Hakan Elbir, consideră că soluția reală pentru reducerea barierelor este interacțiunea umană.

„Oamenii vorbesc mult despre inovație, dar pentru cei mai mulți surzi, aceasta este încă teoretică”, a spus el.

„Cafeaua e doar o scuză, vrem ca oamenii să vorbească”.

Hartwell, în timp ce își aștepta latte-ul, exersa semnul pentru „flat white”, demonstrând că tocmai această interacțiune simplă și umană îl atrage înapoi la cafenea.