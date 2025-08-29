Incidentul a fost anunţat după ce, în timp ce forau pentru amenajarea unei fântâni, mai multe persoane au constatat că în zonă se simte un miros puternic.

Pompierii au ajuns acolo, principala ipoteză fiind aceea că în timpul forărilor a fost atinsă o pungă de gaz, au declarat reprezentanţi ai ISU Ialomiţa pentru news.ro.

La locul incidentului s-a format un crater cu diametrul de 25 de metri, iar din acesta gazele din pământ aruncă nămol şi apă. Întrucât zona unde s-a produs incidentul este una locuită, aproximativ 100 de persoane s-au autoevacuat ori au fost evacuate.

Furnizarea gazelor naturale şi a electricităţii a fost sistată, după ce echipajul chimic, biologic, radiologic şi nuclear venit la fața locului a detectat hidrogen sulfurat, gaz metan şi amoniu. De asemenea, zona a fost izolată pe o rază de 300 de metri. „La faţa locului sunt reprezentanţi ai mai multor instituţii, se caută o soluţie pentru această situaţie”, precizează oficialii ISU Ialomiţa.

