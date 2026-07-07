„Decizia marchează un pas important în modernizarea capacităților de supraveghere aeriană și avertizare timpurie ale NATO, prin înlocuirea unei părți a flotei îmbătrânite de aeronave Boeing E-3”, a transmis Alianța Nord-Atlantică într-un comunicat.

Sistemul GlobalEye va permite supravegherea aeriană, terestră și maritimă de pe o singură platformă și va îmbunătăți detectarea unor amenințări precum roiurile de drone, rachetele balistice și cele de croazieră, consolidând capacitățile operaționale ale NATO.

„Proiectul este un exemplu de cooperare industrială transatlantică strânsă, cu industria europeană și canadiană în rol principal și cu contribuții importante din partea companiilor americane. În paralel, alți opt aliați au lansat un nou proiect de cooperare pentru dezvoltarea unor capabilități naționale de avertizare timpurie aeriană. Noul sistem NATO de avertizare timpurie și control aerian se numără printre numeroasele angajamente privind capabilitățile și industria de apărare anunțate la Summitul de la Ankara, demonstrând progrese concrete în consolidarea capacităților de descurajare și apărare ale Alianței”, se arată în comunicatul NATO.

„Vor supraveghea inclusiv Marea Neagră”, a explicat ministrul interimar al Apărării, Radu Miruță, aflat în capitala Turciei.

Compania suedeză de apărare Saab a anunțat că NATO va începe negocieri oficiale pentru achiziția a până la 10 aeronave GlobalEye, iar directorul general Micael Johansson a declarat că livrările ar putea începe încă din 2030 și prețul final va fi de aproximativ 400-450 de milioane de dolari pentru fiecare aeronavă, a relatat Reuters.

Cele 11 state aliate care vor participa la achiziție sunt: România, Belgia, Canada, Danemarca, Germania, Letonia, Lituania, Luxemburg, Țările de Jos, Norvegia și Suedia.

În privința țării noastre, preşedintele Nicuşor Dan participă și el, alături de partenera sa, Mirabela Grădinaru, la reuniunea NATO de la Ankara. Acolo vor fi adoptate mai multe documente, printre care Declaraţia Summitului, dar are loc și Forumul NATO pentru Industria de Securitate şi Apărare.

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