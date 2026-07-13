Excavatorul gigant al Germaniei

Utilajul este lung cât două terenuri de fotbal și extrage zilnic cantități uriașe de pământ pentru a dezvălui straturile de lignit. Cu toate acestea, Germania se pregătește să renunțe la lignit, potrivit publicației Auto Nocion, iar Bagger 293 își va încheia misiunea în 2029, după decenii de lucru în mina Hambach.

Excavatorul cu rotor Bagger 293 este cel mai greu utilaj care a traversat vreodată pământul pe propriile roți, conform Guinness World Records. Creat în 1995 de firma germană TAKRAF, acest gigant cântărește 14.196 de tone metrice, și se întinde pe aproximativ 220 de metri lungime.

Această mașinărie impresionantă își desfășoară activitatea în mina Hambach, situată la vest de Köln, unde în fiecare zi poate îndepărta până la 240.000 de metri cubi de sol și rocă.

Dimensiuni colosale și tehnologie uimitoare

Bagger 293 este un exemplu extrem de tehnologie inginerească. Înalt de 94,5 metri, acest excavator atrage atenția prin roata sa masivă de 21,6 metri în diametru. Roata include 18 cupe din oțel, fiecare având capacitatea de a transporta 6.600 de litri de pământ.

Pe măsură ce roata se rotește, cupele sapă în sol, colectând materialele care sunt apoi transportate pe o bandă rulantă de-a lungul brațului utilajului, fără a întrerupe procesul de săpare.

Alimentat exclusiv cu energie electrică, Bagger 293 consumă aproximativ 16,56 megawați – echivalentul consumului unui orășel întreg, conform informațiilor oferite de Equipment World.

Utilajul are un viitor incert

Deși impresionant ca realizare tehnologică, Bagger 293 este simbolul unei industrii pe cale de dispariție. Germania, care a utilizat lignitul ca sursă principală de energie pentru mai bine de un secol, s-a angajat să oprească producția de energie pe bază de cărbune până în anul 2030, cu opt ani mai devreme decât termenul inițial stabilit.

Mina Hambach, unde Bagger 293 își desfășoară activitatea, va înceta extracția de lignit în 2029, iar locul va fi transformat într-un lac artificial, potrivit Auto Nocion. Această tranziție este parte din eforturile Germaniei de a reduce emisiile de dioxid de carbon, care au scăzut deja de la 346 milioane de tone în anul 2000 la 173 milioane de tone în 2023, conform Agenției Internaționale pentru Energie.

Cu toate acestea, Germania rămâne cel mai mare consumator de cărbune din Europa.

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