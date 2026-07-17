De circa 29 de ani pe piața din România, BAT și-a consolidat prezența investind în dezvoltarea afacerii la nivel local și extinzându-și amprenta economică, inclusiv prin investiția de peste 500 de milioane de euro în fabrica din Ploiești, una dintre cele mai avansate unități de producție din cadrul grupului BAT. România a devenit o piață strategică și un hub de producție important pentru BAT, cu exporturi semnificative care contribuie pozitiv la balanța comercială a țării. BAT colaborează activ cu furnizori și parteneri locali, susținând dezvoltarea permanentă a unui lanț de aprovizionare solid și rezilient, format din întreprinderi mici și mijlocii, care contribuie la stabilitatea economiei naționale. 

Pe măsură ce își extinde operațiunile în România, compania se bazează pe existența unui cadru de reglementare predictibil și echilibrat, care să protejeze afacerile legitime de riscurile generate de comerțul ilicit și, în același timp, să încurajeze progresul tehnologic și inovația, în concordanță cu așteptările în continuă evoluție ale consumatorilor pentru produse cu potențial de risc redus, dezvoltate pe baza progresului tehnologic și a cercetării științifice.

11,2 miliarde de lei în taxe și accize la bugetul de stat în 2025: BAT România se bazează pe dialog, predictibilitate și politici pro-inovare

André Basile, Director al Ariei Europa de Sud Est și Director General al BAT România, a declarat: „BAT face parte din economia României de aproape 29 de ani, iar contribuția din 2025 reflectă cu adevărat amploarea operațiunilor noastre și încrederea pe termen lung pe care o avem în această piață. Capacitatea noastră de a continua să investim, să inovăm și să contribuim la veniturile publice depinde de existența unui mediu economic și de reglementare stabil și predictibil, precum și de un dialog deschis și constructiv cu factorii de decizie.

Credem că un cadru de reglementare proporțional și fundamentat pe dovezi științifice privind produsele cu tutun și nicotină este esențial pentru susținerea dezvoltării sustenabile a industriei legitime, încurajarea inovării și protejarea atât a dreptului consumatorilor adulți de a face alegeri informate și de a avea acces la produse care respectă standarde de calitate ridicate, cât și a activităților economice legitime.”

Pe parcursul celor 29 de ani de prezență în România, BAT a colaborat îndeaproape cu autoritățile române și instituțiile de aplicare a legii pentru combaterea comerțului ilicit cu produse din tutun, o provocare persistentă care diminuează anual veniturile statului cu aproape 2,5 miliarde de lei, afectează afacerile legitime și alimentează rețelele de criminalitate organizată. Compania susține necesitatea dezvoltării unei abordări cuprinzătoare și coordonate, care să implice măsuri eficiente de aplicare a legii, campanii de informare publică, cooperare transfrontalieră și un cadru fiscal și de reglementare echilibrat, proporțional și predictibil, pentru a evita stimularea neintenționată a pieței ilicite.

Privind spre viitor, BAT România își reafirmă angajamentul pentru o creștere sustenabilă a impactului său economic, prin investiții continue în dezvoltarea afacerii și a angajaților săi, prin practici comerciale responsabile și o cooperare solidă cu autoritățile, partenerii comerciali și societatea civilă. Scopul este susținerea unor politici care să protejeze veniturile publice, să descurajeze comerțul ilicit și să contribuie la un mediu de afaceri competitiv și sustenabil.

Menținerea unei abordări echilibrate, care să îmbine reglementarea proporțională cu deschiderea către inovare, va fi esențială pentru consolidarea rezilienței economice pe termen lung și pentru stimularea investițiilor continue în România, întărind astfel contribuția pozitivă a companiei la economie și în comunitățile locale.

Despre BAT în România

  • În 2025, compania a fost unul dintre principalii contribuabili la bugetul de stat, cu o contribuție de peste 11,2 miliarde de lei sub formă de taxe și accize  
  • BAT este cel mai mare jucător al industriei tutunului pe piața din România, cu o cotă de piață de circa 50%  
  • Portofoliul BAT în România include în prezent toate cele trei categorii de produse care nu implică arderea tutunului, respectiv glo – dispozitivul pentru încălzirea consumabilelor din tutun sau plante, dispozitive pentru vapat și produse moderne cu nicotină pentru uz oral 
  • Obiectivul nostru strategic este de a construi un viitor mai bun – A Better Tomorrow™ – prin intermediul unei lumi fără fum, în care fumătorii aleg să treacă de la fumat la alternative care nu implică arderea tutunului

Despre BAT la nivel global

BAT este o companie globală de bunuri de larg consum, lider în industrie, cu obiectivul asumat de a accelera tranziția către o lume fără fum – A Smokeless World – și de a-și transforma portofoliul pentru sustenabilitate pe termen lung. Portofoliul său include țigări și o gamă în creștere rapidă de alternative fără fum care nu implică ardere, precum produse pentru vapat, produse de încălzire a consumabilelor din tutun și plante și produse moderne cu nicotină pentru uz oral. 

Compania își propune ca 50 de milioane de consumatori adulți să aleagă produsele sale fără fum până în 2030, iar aceste produse să genereze 50% din veniturile Grupului până în 2035. La 31 decembrie 2025, noile categorii de produse ale BAT – Vuse, glo și Velo – erau utilizate de peste 34,1 milioane de consumatori adulți la nivel mondial, mulți dintre aceștia renunțând complet la țigări sau reducându-le consumul. Produsele fără fum au reprezentat 18,2% din veniturile Grupului.

BAT are peste 47.000 de angajați și, în 2025, a generat venituri de 25,6 miliarde £. Susținută de Omni™, platforma dezvoltată de BAT pentru integrarea dovezilor pentru schimbare, compania continuă să își consolideze capacitățile științifice în toxicologie sistemică, cercetare clinică și comportamentală și studii post-punere pe piață.

Pe lângă transformarea portofoliului, BAT își intensifică eforturile de reducere a amprentei de mediu și de sprijinire a unui impact social pozitiv de-a lungul lanțului valoric. În 2025, compania a primit ratingul Triple A din partea CDP pentru raportările sale privind Schimbările Climatice, Securitatea Apei și Pădurile.

Pentru mai multe informații, vizitați www.bat.com și www.asmokelessworld.com.

Sursa foto: BAT România

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