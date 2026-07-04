Directorul AJOFM Sălaj, Daniel Opre, a detaliat măsurile disponibile: „Oferim sprijin pentru întocmirea CV-ului şi pregătirea pentru interviu, efectuăm recomandări pentru alegerea carierei, cursuri de formare profesională privind calificarea, recalificarea sau perfecţionarea în domeniile cerute pe piaţă. Cursurile sunt gratuite pentru persoanele înregistrate la AJOFM.”

Pe lângă suportul pentru integrarea pe piaţa muncii, absolvenţii pot beneficia şi de sprijin financiar, dar numai în anumite condiţii.

„Tinerii care se încadrează pentru prima dată în muncă cu normă întreagă, pe durată nedeterminată, beneficiază de o primă de stabilitate neimpozabilă acordată pe 24 de luni, 1.000 de lei pe lună pentru primele 12 luni de la încadrare şi 1.250 de lei pe lună pentru următoarele 12 luni.

De asemenea, oferim o primă de instalare de 15.500 de lei pentru cei cu familie sau familie monoparentală cu copil sau copil în întreţinere şi 12.500 de lei pentru persoanele singure”, a explicat Daniel Opre pentru Radio România Braşov.

Sprijinul financiar nu se opreşte aici. Şi angajatorii care oferă locuri de muncă pentru absolvenţi pot primi o subvenţie de 2.250 de lei pe lună, timp de un an, pentru fiecare tânăr încadrat legal.

Aceste măsuri urmăresc să sprijine integrarea tinerilor pe piaţa muncii şi să stimuleze companiile să le ofere oportunităţi de angajare conform cerinţelor actuale ale pieţei.

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