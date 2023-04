Un martor ocular a declarat pentru Associated Press că mulțimea a luat cu forța victimele din custodia poliției, după ce acestea au fost reținute în cartierul Canapé-Vert din Port-au-Prince, și a început să le bată și să le lovească cu pietre, apoi au aruncat în ele cu cauciucuri, au turnat benzină și le-au dat foc.

Confrontation between gang members & community of Kanapevè. #Haiti According to journalists, the locals stoned and burned 10 gang members. The struggle between communities, gangs and the police is leaving tens of thousands of families burned out of their homes & neighborhoods. pic.twitter.com/340k27om8m