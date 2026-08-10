Până acum, Alexandra Stan nu a făcut o declarație cu privire la momentul important din viața ei și a partenerului său.

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Aflată la ultima consultație dinaintea marelui eveniment, vedeta a transmis în urmă cu două zile, că totul decurge perfect și că mai are puțin până când își va ține fetița în brațe.

Fetița va purta numele Eva, iar artista a dezvăluit data exactă la care va avea loc nașterea. „Ultima consultație la doamna doctor Ioana Drăgan în cabinet înainte de naștere! Totul e bine! Luni vine Evushk! Când a trecut timpul?”, a mărturisit Alexandra Stan plină de entuziasm.

Pe lângă emoțiile specifice acestei etape, cântăreața le-a pregătit o surpriză de proporții celor care îi apreciază muzica. În ciuda faptului că se afla la un pas de a aduce pe lume primul ei copil, Alexandra Stan nu a uitat de cariera sa artistică și a lansat piesa „Set Me Free”, o colaborare specială cu Dony, chiar în ultimele zile de sarcină.

Vedeta a glumit pe seama situației și a explicat că această lansare muzicală reprezintă, de fapt, un cadou oferit de viitoarea ei fiică pentru comunitatea de fani care o susține necondiționat.

„Ați crezut că vă las fără o piesă nouă? Nu, nu, nu! Mai am, la propriu, doar două zile până nasc, așa că bănuiesc că acesta este cadoul pe care vi-l oferă Eva! Chiar îmi imaginez că asta cântă ea acum, în burtică! Hihi! Îți mulțumesc, Dony, că ai împărtășit piesa asta cu mine! Ne revedem curând, într-o nouă formulă!”, a adăugat artista.

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