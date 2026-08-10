Câinele antidrog a indicat camionul

Captură importantă pe autostrada A9, în Franța. Brigada de supraveghere internă a vămii din Le Perthus, în departamentul Pyrénées-Orientales, a interceptat recent o cantitate importantă de droguri la marea barieră de taxare de la Boulou, imediat după frontiera dintre Franța și Spania.

După ce a trecut frontiera, un camion înmatriculat în Spania a ajuns la marea barieră de taxare de la Boulou, un punct aflat sub supravegherea strictă a autorităților și forțelor de ordine. Potrivit France Info, șoferul le-ar fi spus vameșilor că se îndrepta spre Italia. În timpul controlului, însă, camionul a atras atenția câinelui special antrenat pentru detectarea drogurilor.

„Câinele echipei canine specializate în detectarea stupefiantelor a marcat exteriorul camionului”, a precizat Direcția Vămilor din Perpignan.

Șofer de TIR, amendat cu aproape 1.000.000 de euro și trimis 4 ani la închisoare după ce câinele vameșilor i-a „marcat” camionul pe autostrada A9, în Franța
Imagine generată cu AI

Aproape 500 de kg de rășină de cannabis, găsite în remorcă

Reacția câinelui i-a determinat pe agenți să verifice încărcătura camionului și, în special, remorca frigorifică, despre care se presupunea că transportă produse alimentare.

În timpul verificării, vameșii au descoperit „ascunse în ușile pentru paleți și în remorcă” numeroase cutii care conțineau rășină de cannabis. „Cântărirea mărfurilor de contrabandă a confirmat o greutate totală de 495 de kilograme de rășină de cannabis, a cărei valoare pe piața ilegală de revânzare a stupefiantelor este estimată la aproape 4 milioane de euro”, au precizat vameșii.

Șoferul, considerat traficantul prezumtiv, a fost imediat reținut de autoritățile vamale. Conform instrucțiunilor parchetului, acesta a fost predat ulterior filialei Biroului Antidrog din Perpignan.”

Camionagiul a fost condamnat la 4 ani de închisoare

Miercuri, 5 august 2026, șoferul de TIR a apărut în fața Tribunalui Judiciar din Perpignan. El a fost condamnat la 4 ani de închisoare, cu menținerea în detenție, la interdicția definitivă de a intra pe teritoriul Franței și la plata unei amenzi vamale de 991.750 de euro.

În ultimele luni și săptămâni, pe autostrada A9, intens folosită de traficanți, au avut loc mai multe capturi importante. Pe 22 iulie 2026, 33 de kilograme de cocaină au fost descoperite în zona de odihnă Village Catalan. Cu o lună înainte, în aceeași zonă, au fost confiscate 415 kilograme de polen de cannabis. În luna mai, vameșii au realizat o captură record pe o motocicletă, la marea barieră de taxare de la Boulou. Peste 70 de kilograme de cocaină au fost confiscate, o cantitate fără precedent pentru un vehicul pe două roți.

Anul trecut, tot în Franța, un șofer român de TIR a fost condamnat la o amendă de peste 25 de milioane de euro și o pedeapsă de 10 ani de închisoare după ce în camionul său au fost descoperite 438 de kilograme de cocaină. Ofițerii au găsit mai întâi o sumă mare de bani, telefoane și sisteme de conexiune la internet în cabină, după care au dat de drogurile în valoare de zeci de milioane de euro.

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