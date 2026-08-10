5.374 de blocuri din București întâmpină probleme cu apa caldă

UPDATE 15.00. 5.374 de blocuri din București întâmpină probleme cu apa caldă.

Conform datelor disponibile în 10 august 2026, 5.374 de blocuri din întreaga Capitală întâmpină probleme. Dintre acestea, 1.220 nu au deloc apă caldă, iar în alte 4.154 funcționează deficitar. Cauzele principale sunt lucrările de remediere a avariilor, reabilitarea rețelei de termoficare și manevrele de oprire a CET Sud și pornirea CET Progresu.

Care este situația pe sectoare

ȘTIRE INIȚIALĂ. Peste 3.700 de blocuri din București au probleme cu apa caldă, conform Buletin de București, sistemul funcționând la 59%.

În Sectorul 1, 20 de blocuri au rămas fără apă caldă din cauza unei avarii la racordul primar. Termenul estimat pentru remediere este luni, 10 august, ora 23.30, scrie Buletin de București.

Sectorul 2 înregistrează probleme în 893 de blocuri: 778 de imobile au apă caldă furnizată deficitar, în timp ce în alte 115 blocuri aceasta este complet oprită din cauza lucrărilor de modernizare.

Sectorul 3 este cel mai afectat: 203 blocuri nu beneficiază de apă caldă, iar în alte 1.891 aceasta funcționează deficitar. În total, 2.094 de blocuri din acest sector sunt afectate de problemele din rețeaua de termoficare.

În Sectorul 4, 275 de blocuri suferă de pe urma manevrelor de oprire CET Sud și pornire CET Progresu. Apa caldă ar trebui să fie reluată până luni, 10 august, ora 23.00, conform aplicației Termoalert.

În Sectorul 5, apa caldă funcționează deficitar în 35 de blocuri, iar un alt bloc este afectat de revizia tehnică la CET Progresu. De asemenea, 533 de blocuri nu au deloc apă caldă din cauza manevrelor de depistare, localizare și remediere a unei avarii, la rețeaua termică primară (Calea Rahovei). Termenul estimat pentru remediere este 14 august, ora 23:00. În total, 569 de blocuri sunt afectate aici.

În Sectorul 6, 134 de blocuri nu au apă caldă din cauza unor avarii.

Lista blocurilor în care apa caldă este oprită sau funcționează deficitar poate fi consultată și pe site-ul oficial al Companiei Municipale Termoenergetica.

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