5.374 de blocuri din București întâmpină probleme cu apa caldă

UPDATE 15.00. 5.374 de blocuri din București întâmpină probleme cu apa caldă.

Conform datelor disponibile în 10 august 2026, 5.374 de blocuri din întreaga Capitală întâmpină probleme. Dintre acestea, 1.220 nu au deloc apă caldă, iar în alte 4.154 funcționează deficitar. Cauzele principale sunt lucrările de remediere a avariilor, reabilitarea rețelei de termoficare și manevrele de oprire a CET Sud și pornirea CET Progresu.

Care este situația pe sectoare

ȘTIRE INIȚIALĂ. Peste 3.700 de blocuri din București au probleme cu apa caldă, conform Buletin de București, sistemul funcționând la 59%.

În Sectorul 1, 20 de blocuri au rămas fără apă caldă din cauza unei avarii la racordul primar. Termenul estimat pentru remediere este luni, 10 august, ora 23.30, scrie Buletin de București.

Sectorul 2 înregistrează probleme în 893 de blocuri: 778 de imobile au apă caldă furnizată deficitar, în timp ce în alte 115 blocuri aceasta este complet oprită din cauza lucrărilor de modernizare.

Sectorul 3 este cel mai afectat: 203 blocuri nu beneficiază de apă caldă, iar în alte 1.891 aceasta funcționează deficitar. În total, 2.094 de blocuri din acest sector sunt afectate de problemele din rețeaua de termoficare.

În Sectorul 4, 275 de blocuri suferă de pe urma manevrelor de oprire CET Sud și pornire CET Progresu. Apa caldă ar trebui să fie reluată până luni, 10 august, ora 23.00, conform aplicației Termoalert.

În Sectorul 5, apa caldă funcționează deficitar în 35 de blocuri, iar un alt bloc este afectat de revizia tehnică la CET Progresu. De asemenea, 533 de blocuri nu au deloc apă caldă din cauza manevrelor de depistare, localizare și remediere a unei avarii, la rețeaua termică primară (Calea Rahovei). Termenul estimat pentru remediere este 14 august, ora 23:00. În total, 569 de blocuri sunt afectate aici.

În Sectorul 6, 134 de blocuri nu au apă caldă din cauza unor avarii.

Lista blocurilor în care apa caldă este oprită sau funcționează deficitar poate fi consultată și pe site-ul oficial al Companiei Municipale Termoenergetica.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TE ȘTIRILE ZILEI
Comentează
Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

Parteneri
Răspunsul lui Ilie Bolojan i-a lăsat mască și pe reporteri. A fost întrebat de partenera lui de viață, Ioana Fâșie, iar ce a urmat a generat un val de reacții
Viva.ro
Răspunsul lui Ilie Bolojan i-a lăsat mască și pe reporteri. A fost întrebat de partenera lui de viață, Ioana Fâșie, iar ce a urmat a generat un val de reacții
La 2 ani de la superba nuntă, încă un cuplu celebru din România divorțează! Celebrul politician și soția lui și-au spus adio! „Da, este adevărat”
Unica.ro
La 2 ani de la superba nuntă, încă un cuplu celebru din România divorțează! Celebrul politician și soția lui și-au spus adio! „Da, este adevărat”
Despărțire neașteptată în showbiz-ul din România! Se logodiseră în urmă cu aproape doi ani, însă acum au decis să pună capăt poveștii lor de dragoste
Elle.ro
Despărțire neașteptată în showbiz-ul din România! Se logodiseră în urmă cu aproape doi ani, însă acum au decis să pună capăt poveștii lor de dragoste
gsp
Irina Begu s-a căsătorit cu antrenorul ei, fost jucător cunoscut de tenis
GSP.RO
Irina Begu s-a căsătorit cu antrenorul ei, fost jucător cunoscut de tenis
Parteneri
BREAKING! Toată planeta se roagă pentru el! Starea lui s-a agravat alarmant, iar fiul face declarații-șoc: ”Este foarte greu și foarte trist"
Libertateapentrufemei.ro
BREAKING! Toată planeta se roagă pentru el! Starea lui s-a agravat alarmant, iar fiul face declarații-șoc: ”Este foarte greu și foarte trist"
Wow! Cum au fost filmați la Untold Andi Moisescu și Cabral! Divorțați, liberi pe piață, dar asta nu e tot! Cabral a purtat mărgele, dar stai să îl vezi pe Andi! Video viral
Avantaje.ro
Wow! Cum au fost filmați la Untold Andi Moisescu și Cabral! Divorțați, liberi pe piață, dar asta nu e tot! Cabral a purtat mărgele, dar stai să îl vezi pe Andi! Video viral
Andreea Ibacka, apariție rară în costum de baie! Cum arată după lunile de sală [6 FOTO]
Tvmania.ro
Andreea Ibacka, apariție rară în costum de baie! Cum arată după lunile de sală [6 FOTO]

Știri România

Parteneri
Scandal înainte de lansarea „Casa Verde Baterii”. Cum ar fi fost umflate prețurile bateriilor prin REPowerEU. Ce spun firmele autorizate
Adevarul.ro
Scandal înainte de lansarea „Casa Verde Baterii”. Cum ar fi fost umflate prețurile bateriilor prin REPowerEU. Ce spun firmele autorizate
Daniel Bîrligea, ultimele detalii despre ofertele primite de FCSB. „Am vorbit cu impresarul lui”. Exclusiv
Fanatik.ro
Daniel Bîrligea, ultimele detalii despre ofertele primite de FCSB. „Am vorbit cu impresarul lui”. Exclusiv
Legea 360/2023 schimbă regulile de pensionare
Financiarul.ro
Legea 360/2023 schimbă regulile de pensionare
Parteneri
Sorin Gonțea, transformare impresionantă la un an de la divorțul de Daiana Anghel. Cum arată acum fostul concurent de la Power Couple. Foto
Elle.ro
Sorin Gonțea, transformare impresionantă la un an de la divorțul de Daiana Anghel. Cum arată acum fostul concurent de la Power Couple. Foto
Mirabela Grădinaru, apariție surprinzătoare la tribunal, flancată de bodyguarzi. Ce s-a aflat despre prezența ei la Curtea de Apel
Unica.ro
Mirabela Grădinaru, apariție surprinzătoare la tribunal, flancată de bodyguarzi. Ce s-a aflat despre prezența ei la Curtea de Apel
E informația momentului în politică! A dat cărțile pe față, în sfârșit...Nu mai este niciun dubiu, iar ce se întâmplă în politica românească e de nedescris. Ce tocmai a făcut Sorin Grindeanu, liderul PSD
Viva.ro
E informația momentului în politică! A dat cărțile pe față, în sfârșit...Nu mai este niciun dubiu, iar ce se întâmplă în politica românească e de nedescris. Ce tocmai a făcut Sorin Grindeanu, liderul PSD

Monden

Parteneri
Mamă sau soră?! Cum arată mama Anei Bodea: «E cea mai frumoasă femeie!» Asemănarea e uluitoare [21 FOTO]
TVMania.ro
Mamă sau soră?! Cum arată mama Anei Bodea: «E cea mai frumoasă femeie!» Asemănarea e uluitoare [21 FOTO]
Bărbat din Buzău, prins de radar cu 172 km/h. Poliţia i-a făcut escortă, abia apoi i-a luat permisul
ObservatorNews.ro
Bărbat din Buzău, prins de radar cu 172 km/h. Poliţia i-a făcut escortă, abia apoi i-a luat permisul
WOW, efectiv nu o mai recunoști! Cum arată Irina Tănase la 4 ani de la despărțirea de Liviu Dragnea. După o lungă pauză, a revenit
Libertateapentrufemei.ro
WOW, efectiv nu o mai recunoști! Cum arată Irina Tănase la 4 ani de la despărțirea de Liviu Dragnea. După o lungă pauză, a revenit
Parteneri
Cele 3 locuri din România care l-au cucerit pe spaniolul lui Dinamo: „Le-aș recomanda prietenilor”
GSP.ro
Cele 3 locuri din România care l-au cucerit pe spaniolul lui Dinamo: „Le-aș recomanda prietenilor”
Regula lui Edi Iordănescu ar schimba fotbalul pentru totdeauna
GSP.ro
Regula lui Edi Iordănescu ar schimba fotbalul pentru totdeauna
Parteneri
EXCLUSIV: Ce știa procurorul cu 3 zile înainte de scandalul cu pistolul
Mediafax.ro
EXCLUSIV: Ce știa procurorul cu 3 zile înainte de scandalul cu pistolul
UPDATE Zi decisivă pentru Călin Georgescu! Fostul candidat la prezidențiale află dacă va fi judecat pentru tentativă de lovitură de stat
StirileKanalD.ro
UPDATE Zi decisivă pentru Călin Georgescu! Fostul candidat la prezidențiale află dacă va fi judecat pentru tentativă de lovitură de stat
Vești tot mai triste despre Joe Biden. Fiul fostului președinte confirmă că boala a avansat: „Cancerul s-a răspândit și îi provoacă dureri”
Wowbiz.ro
Vești tot mai triste despre Joe Biden. Fiul fostului președinte confirmă că boala a avansat: „Cancerul s-a răspândit și îi provoacă dureri”
Promo
Ruptura de menisc. Cum apare și cum poate fi tratată
Advertorial
Ruptura de menisc. Cum apare și cum poate fi tratată
Smart is the new chic: Cum ne ajută tehnologia să ne reinventăm
Advertorial
Smart is the new chic: Cum ne ajută tehnologia să ne reinventăm
Parteneri
„Am intrat în metastază” Alina Pușcău, anunț cutremurător înainte să intre în operație! Vedeta a transmis un mesaj emoționant fanilor
Wowbiz.ro
„Am intrat în metastază” Alina Pușcău, anunț cutremurător înainte să intre în operație! Vedeta a transmis un mesaj emoționant fanilor
Veste proastă pentru două zodii la început de săptămână. Nimic nu va merge conform planului
Redactia.ro
Veste proastă pentru două zodii la început de săptămână. Nimic nu va merge conform planului
Încă o mașină s-a prăbușit în râpă, pe Transfăgărășan, după ce șoferul a uitat să tragă frâna de mână
KanalD.ro
Încă o mașină s-a prăbușit în râpă, pe Transfăgărășan, după ce șoferul a uitat să tragă frâna de mână

Politic

Parteneri
Dezvăluiri incredibile de la CFR Cluj. „N-au una de-un leu în club!”. Câți bani a cerut demisul Folha. Exclusiv
Fanatik.ro
Dezvăluiri incredibile de la CFR Cluj. „N-au una de-un leu în club!”. Câți bani a cerut demisul Folha. Exclusiv
Trump spune că șoferii de mașini electrice au o boală. Declarația stârnește valuri de ironii online
Spotmedia.ro
Trump spune că șoferii de mașini electrice au o boală. Declarația stârnește valuri de ironii online