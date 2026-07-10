Șoferii sunt mutați temporar pe partea opusă a drumului

Intersecția se află pe șoseaua Thorbeckeweg (N516), în orașul Zaandam, și face parte dintr-un proiect amplu de modernizare a infrastructurii rutiere. Pentru ca lucrările la noul tunel să poată continua fără blocarea traficului, autoritățile au amenajat o așa-numită „intersecție divergentă în formă de diamant” (Diverging Diamond Interchange – DDI).

Practic, șoferii sunt ghidați de semafoare, marcaje și separatoare să treacă temporar pe cealaltă jumătate a șoselei. După ce traversează zona șantierului, benzile se intersectează din nou, iar fiecare sens revine pe partea obișnuită a drumului. Deși poate părea că mașinile circulă pe contrasens, traseele sunt separate, iar circulația este controlată în permanență de semafoare.

131 de șoferi nu au respectat regulile

După un accident grav produs în zonă și mai multe sesizări primite de la locuitori, poliția a monitorizat intersecția timp de aproximativ o săptămână și jumătate. Rezultatele au arătat că mulți conducători auto nu s-au adaptat noii configurații.

Potrivit poliției din Zaanstreek, 104 șoferi nu au respectat direcția obligatorie de deplasare, iar alți 27 au trecut pe culoarea roșie a semaforului. Toți cei 131 de conducători auto identificați urmează să primească amenzile prin poștă.

Poliția: „Situația din trafic este diferită de cea cu care sunteți obișnuiți”

Autoritățile spun că scopul controalelor nu a fost aplicarea amenzilor, ci creșterea siguranței în zona șantierului.

„Situația din trafic este diferită de cea cu care sunteți obișnuiți”, au transmis polițiștii într-un mesaj publicat pe Facebook.

Ei le cer șoferilor să urmărească atent indicatoarele și marcajele temporare, să reducă viteza, să respecte semafoarele și să nu întoarcă în locurile unde acest lucru este interzis. Poliția a precizat și că fotografia publicată după accident nu indică faptul că noua intersecție ar fi provocat coliziunea.

De ce au ales o astfel de intersecție

Noua configurație a fost introdusă pentru construirea tunelului Gé Frankentunnel, fără închiderea uneia dintre cele mai circulate artere din Zaandam. Autoritățile spun că soluția permite păstrarea traficului în ambele sensuri în timpul lucrărilor și reduce numărul punctelor în care mașinile se intersectează, ceea ce poate îmbunătăți fluența circulației.

Înainte de deschiderea intersecției, proiectul a fost testat într-un simulator de trafic, cu participarea unor șoferi obișnuiți și a conducătorilor de camioane. Specialiștii au analizat inclusiv reacțiile oamenilor atunci când sunt direcționați, pentru scurt timp, pe partea opusă a drumului.

Intersecția temporară este folosită din vara anului trecut și va rămâne în funcțiune până când vor fi finalizate principalele lucrări la tunel. Întregul proiect de modernizare a șoselei Thorbeckeweg este programat să se încheie în 2027. Autoritățile speră că, pe măsură ce șoferii se vor obișnui cu noua configurație, numărul abaterilor și al accidentelor va scădea.

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