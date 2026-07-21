Radare neomologate, oprite în nord-estul Italiei

După luni de controverse, contestații și expertize tehnice, Ministerul Transporturilor din Italia a anunțat oficial oprirea a 84 de radare în Veneto și a altor 47 în Friuli Venezia Giulia. În total, 131 de dispozitive de monitorizare a vitezei din nord-estul Italiei nu mai pot fi utilizate.

Decizia vine ca urmare a reformei promovate de ministrul Matteo Salvini, care urmărește stabilirea unor reguli clare privind utilizarea aparatelor de control automat al vitezei instalate pe drumurile din Peninsulă.

„După 34 de ani am pus capăt haosului amenzilor generate de detectarea automată, prin stabilirea unor criterii unitare pentru toate dispozitivele utilizate”, a declarat ministrul italian.

Salvini a preciizat că siguranța rutieră rămâne prioritară, dar a avertizat că sistemele de control nu trebuie transformate într-un mecanism netransparent de obținere a veniturilor de la cetățeni. „Este fundamental să garantăm siguranța rutieră prin măsuri clare, care trebuie respectate de șoferi, dar controlul nu se poate transforma într-un mod puțin transparent de a face bani pe spatele cetățenilor”, a afirmat ministrul.

În regiunea Veneto, datele ministerului arată că 380 de dispozitive sunt omologate, în timp ce alte 84 au fost oprite. În total, pe teritoriul regiunii erau instalate 464 de radare.

Cele mai afectate au fost aparatele mai vechi, instalate înainte de luna iunie 2017, care aveau doar aprobarea tehnică, dar nu și omologarea necesară. În provincia Verona, toate cele 56 de radare înregistrate au fost considerate conforme. Situația este similară și în Veneția. În schimb, în Padova au fost oprite doar trei dispozitive, aflate în localitățile Este și Cadoneghe.

850 de radare trebuie omologate pentru a reveni în funcțiune

La nivel național, Ministerul Infrastructurilor și Transporturilor din Italia precizează că 850 de radare dezactivate simultan în noaptea de 11 spre 12 iulie trebuie să obțină omologarea pentru a putea fi repuse în funcțiune. Alte 3.150 de aparate funcționează în prezent, deoarece îndeplinesc toate cerințele legale.

Printre regiunile unde au fost oprite dispozitive se numără Lombardia, cu 144 de radare, Piemonte, cu 131, Emilia-Romagna, cu 94, Toscana, cu 69, dar și Friuli Venezia Giulia și Veneto.

Alte opriri au fost înregistrate în Abruzzo, cu 12 aparate, provincia Bolzano, cu 18, Campania, cu 7, Marche, cu 15, Valle dAosta, cu 4, Basilicata, cu un dispozitiv, Molise, cu 18, Sardinia, cu 6, Liguria, cu 16, Umbria, cu 3, provincia Trento, cu 9, și Calabria, cu 4.

Ministrul Salvini susține că noile măsuri oferă „soliditate juridico-administrativă” proceselor de constatare a contravențiilor. Valabilitatea unor amenzi a fost pusă sub semnul întrebării de mai multe instanțe, în cazurile în care viteza a fost măsurată cu aparate care aveau doar aprobarea tehnică, nu și omologarea emisă de minister. Unele decizii ale magistraților italieni au scos la iveală diferența dintre aprobarea tehnică a unui dispozitiv și omologarea propriu-zisă, ceea ce a dus la apariția a numeroase contestații ale șoferilor împotriva administrațiilor locale, care au continuat să folosească aparate neomologate.

Noul decret ar urma să elimine aceste incertitudini.

Imagine generată cu AI

Amenzile au adus 56,5 milioane de euro municipalităților

Potrivit datelor prezentate de presa italiană, în 2025, numărul amenzilor aplicate prin intermediul radarelor a scăzut cu 8,9% față de anul anterior.

Veniturile municipalităților italiene din aceste sancțiuni au ajuns la 56,5 milioane de euro.

Pe primul loc în clasamentul încasărilor s-a aflat Florența, cu 19,7 milioane de euro, urmată de Bologna, cu 9,2 milioane, și Milano, cu 6,9 milioane. Pe următoarele poziții s-au situat Genova, cu 4,8 milioane, și Palermo, cu 4,2 milioane.

Asociația Altvelox a depus plângere împotriva ministrului Salvini

Asociația Altvelox, organizație pentru protecția utilizatorilor drumurilor din Castelfranco Veneto, provincia Treviso, a depus o plângere la Parchetul din Roma împotriva ministrului Matteo Salvini, în legătură cu decretul privind radarele. Sesizarea îi vizează și pe responsabilii ministeriali care au semnat actele ce au dus la formarea articolului 6 și a anexei B din decret, documente prin care sunt omologate dispozitive care anterior aveau doar aprobări tehnice.

Altvelox solicită verificarea faptului că declarațiile de conformitate ale prototipurilor incluse în anexă se bazează pe teste tehnice efectuate în mod real.

„Documentele solicitate nu au permis identificarea rapoartelor tehnice privind conformitatea acestora. Cerem să cunoaștem actele, testele și responsabilii evaluărilor tehnice. Dacă testele există, acestea trebuie obținute și verificate. Dacă nu există, trebuie stabilit cum a fost posibilă declararea ca omologate a unor dispozitive care anterior erau doar aprobate”, a declarat Gianantonio Sottile Cervini, președintele Altvelox.

Care este diferența dintre un radar aprobat și unul omologat

Aprobarea și omologarea nu înseamnă același lucru. Prin aprobare, ministerul recunoaște oficial că un anumit tip de aparat poate fi folosit pentru măsurarea vitezei. Omologarea presupune însă verificarea practică a dispozitivului. Sunt controlate modul în care a fost construit, precizia, eficiența și respectarea standardelor tehnice.

Cu alte cuvinte, aprobarea arată că un model de radar poate îndeplini această funcție, în timp ce omologarea confirmă că aparatul respectă în mod concret condițiile necesare pentru ca măsurătorile sale să poată fi folosite ca probă.