Kristýna Novotná, o adolescentă de 17 ani din Praga, a stabilit un record uimitor, certificat de reprezentanții Băncii de Date Cehe de Recorduri, creând cel mai mare model croșetat al unui castel din Cehia, Kašperk, au relatat Blesk și Prazska.

Kristýna Novotná, o adolescentă de 17 ani din Praga, a uimit pe toată lumea construind cel mai mare model croșetat al unui castel din Cehia.

După ce a lucrat timp de 133 de zile, folosind 6,4 kilometri de fire, Kristýna a realizat o replică detaliată a castelului Kašperk, situat în regiunea Šumava.

Am început să croșetez de mică, urmărind-o pe bunica mea. Îmi doream hăinuțe pentru păpuși, așa că am încercat să le fac singură, iar de atunci croșetatul a devenit pasiunea mea.

De trei ani, ea lucrează ca ghid turistic la castelul Kašperk, iar acest loc are o semnificație specială pentru ea.

Modelul castelului măsoară 2 metri în lungime, 25 de centimetri lățime și 60 de centimetri înălțime.

Pentru a-l construi, Kristýna a folosit 31 de ghemuri de ață și a lucrat intens, chiar și câte o zi întreagă în weekenduri.

„Am încercat să croșetez cel puțin o oră pe zi, dar în weekenduri lucram de dimineața până seara”, a explicat tânăra.

Replica castelului a devenit o adevărată atracție turistică, fiind inclusă oficial în expoziția de la Kašperk.

„Când am adus modelul, castelanul a rămas fără cuvinte. Se așteptau să fie mult mai mic”, a spus Kristýna.

Castelanul Václav Kůs și-a exprimat admirația față de munca tinerei, subliniind că vizitatorii sunt fascinați de detaliile impresionante ale creației.

Procesul de realizare a modelului a fost unul minuțios. Kristýna a început prin a croșeta dealul pe care stă castelul, pe care l-a umplut cu vată medicală.

Clădirile au fost realizate separat, iar apoi cusute pe suportul principal. Pentru a asigura stabilitatea structurilor, a folosit carton și vată în interiorul zidurilor și turnurilor.

Această lucrare extraordinară i-a adus Kristýnei un loc în Cartea Recordurilor din Cehia, fiind recunoscută drept cel mai mare model croșetat al unei clădiri istorice din țară.

„Îmi amintesc de vremurile când fetele croșetau pe ascuns la școală. Astăzi, puține persoane mai știu această artă. Faptul că o tânără a realizat ceva atât de unic este remarcabil”, a declarat Miroslav Marek de la Agenția Dobrý den din Pelhřimov.

M-am gândit să croșetez o clădire faimoasă din Praga, dar am renunțat. Inima mea aparține castelului Kašperk.

Aflat la o altitudine de 886 de metri, castelul medieval Kašperk (Karlsberg) este situat în sud-vestul Boemiei și este proprietatea orașului Kašperské Hory din 1616,