Cât plătește un TIR taxa TollRo, dacă străbate România de la Nădlac la Giurgiu

Sistemul de taxare TollRo, operațional din 1 octombrie 2026, înlocuiește rovinieta pentru vehiculele de peste 3,5 tone în România și aplică tarife pe kilometru în funcție de greutatea maximă autorizată și norma de poluare. Costul variază semnificativ pe ruta Nădlac - Giurgiu, în funcție de categoria vehiculului.

TollRo se aplică de la 1 octombrie

TollRo aplică o taxă pe kilometru, calculată pe baza masei totale maxime autorizate (MTMA) a vehiculului și a încadrării acestuia în clasa de emisii poluante (EURO). În cazul vehiculelor din clasele de emisii EURO V și IV, tariful este mai mare cu 15% față de cel aplicat categoriei EURO VI. Pentru vehiculele din clasele EURO III și inferioare, tariful este majorat cu 30% în comparație cu cel pentru EURO VI.

Pe cel mai utilizat traseu pentru transportul greu de marfă, respectiv varianta Nădlac - Arad - Deva - Sibiu - Pitești - București - Giurgiu, distanța totală măsoară în jur de 645 de kilometri, din care 464 de kilometri reprezintă sectoare de autostradă deschise traficului, dar fragmentate în zonele Margina-Holdea și Valea Oltului, în timp ce restul de 181 de kilometri sunt parcurși pe drumuri naționale și șosele de centură.

Traseul rutier Nădlac - Giurgiu străbate țara de la nord-vest la sud, bazându-se în mare parte pe autostrada A1 și pe Drumul Național 7 prin Valea Oltului. Odată cu implementarea sistemului TollRo, costul total al tranzitului se calculează direct în funcție de numărul exact de kilometri parcurși și de clasa de poluare EURO a vehiculului.

Cât costă traversarea Nădlac - Giurgiu pentru un TIR, în funcție de norma de poluare

Astfel, pentru un camion de peste 12 tone încadrat în norma de poluare EURO 6, taxa totală se ridică la aproximativ 266 de lei. Această sumă este formată din 222,7 lei aferenți parcurgerii celor 464 de kilometri de autostradă la tariful de 0,48 de lei per kilometru, plus 43,4 lei pentru cei 181 de kilometri de drum național calculați la tariful de 0,24 de lei per kilometru.

În cazul unui camion încadrat în normele de poluare EURO 5 sau EURO 4, traversarea României de la Nădlac la Giurgiu costă în total aproximativ 306 lei. Costul include suma de 255,2 lei pentru sectoarele de autostradă la tariful de 0,55 de lei per kilometru și suma de 50,6 lei pentru sectoarele de drum național la tariful de 0,28 de lei per kilometru.

Pentru camioanele mai vechi, încadrate în norma de poluare EURO 3 sau inferioară, costul total ajunge la aproximativ 343 de lei. Valoarea finală este compusă din 287,6 lei pentru distanța parcursă pe autostradă la tariful de 0,62 de lei per kilometru și 56,1 lei pentru distanța parcursă pe drumuri naționale la tariful de 0,31 de lei per kilometru.

Probleme după lansarea TollRo: stabilizarea completă a sistemului se va realiza în cel mult 72 de ore

CNAIR a informat utilizatorii că, după lansarea Sistemului de Tarifare Electronică Rutieră la 1 octombrie 2026, ora 0.00, echipele tehnice ale CNAIR și ale prestatorului au lucrat continuu pentru remedierea disfuncționalităților apărute în platforma TollRo.

Compania de Drumuri estimează că stabilizarea completă a sistemului se va realiza „în cel mult 72 de ore”, adică până cel târziu la 4 octombrie 2026, ora 0.00. În această perioadă nu se aplică sancțiuni.

Transportatorii și distribuitorii cer autorităților să monitorizeze în continuare problemele apărute la lansarea platformei TollRo și să analizeze nivelul taxei de utilizare a infrastructurii.