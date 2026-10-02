Un adolescent român de 16 ani a fost arestat în Alicante, Spania, fiind suspectat că era unul dintre principalii administratori ai grupării de hackeri KillSec, implicată în aproximativ 1.000 de atacuri cibernetice la nivel mondial. Operațiunea internațională KillSwitch, coordonată de Europol și Eurojust, s-a soldat cu trei arestări și opt percheziții în patru țări. Anchetatorii au preluat controlul asupra infrastructurii grupării și au securizat cel puțin 110 terabytes de date furate.

„Creierul” grupării de Hackeri KillSec: un român de 16 ani

Un adolescent român în vârstă de 16 ani a fost arestat în provincia Alicante, Spania, fiind suspectat că era unul dintre principalii administratori ai grupării internaționale de hackeri KillSec.

Anchetatorii cred că tânărul de 16 ani este liderul organizației.

„Este complet autodidact”, spun surse apropiate anchetei, conform El Pais.

Acesta ar fi început să devină „expert” în infracțiuni cibernetice de la vârsta de 12 ani. Băiatul nu mergea la școală, ci se ocupa de gestionarea platformei folosite pentru a lansa atacuri la nivel mondial, din casa unde locuia cu mama sa.

Cea mai mare parte din zi stătea în fața calculatorului. În fața prietenilor se afișa cu „telefoane mobile, ceasuri și mai ales motociclete”, adaugă surse apropiate anchetei.

Rețeaua este investigată în legătură cu aproximativ 1.000 de atacuri cibernetice la nivel mondial, dintre care circa 500 ar fi fost reușite. Operațiunea internațională KillSwitch a dus la trei arestări, opt percheziții în Spania, Grecia, Regatul Unit și România și confiscarea unor echipamente și date informatice de amploare.

Operațiunea internațională KillSwitch a dus la trei arestări, opt percheziții în Spania, Grecia, Regatul Unit și România Sursa foto: Europol

Potrivit autorităților spaniole, adolescentul a fost reținut în urma unei anchete desfășurate de Guardia Civil și Mossos d'Esquadra, cu sprijinul Europol și al altor instituții internaționale.

Anchetatorii îl suspectează că avea un rol central în activitatea grupării KillSec, fiind unul dintre administratorii acesteia. În Spania au fost efectuate două percheziții, una la domiciliul suspectului și alta într-un birou aflat în incinta unui hotel din provincia Alicante.

În urma descinderilor, polițiștii au ridicat echipamente informatice, telefoane mobile, portofele de criptomonede și instrumente de anonimizare și criptare a informațiilor.

O femeie a fost, de asemenea, pusă sub investigație pentru o posibilă legătură cu activitățile grupării. Potrivit El Pais, este vorba de mama băiatului de 16 ani, care a fost acuzată de presupusă implicare în activitățile minorului.

Aproape 1.000 de atacuri informatice, investigate de autoritățile europene

Ancheta internațională vizează aproximativ 1.000 de atacuri informatice atribuite grupării KillSec. Potrivit Europol, aproximativ 500 dintre acestea au fost identificate până acum drept atacuri reușite, iar numărul ar putea fi modificat pe măsură ce probele confiscate sunt analizate.

Gruparea este activă din jurul anului 2024 și ar fi exploatat vulnerabilități software și puncte de acces slab securizate pentru a pătrunde în sistemele informatice ale unor organizații. Printre ținte s-au numărat și infrastructuri de stocare în cloud.

După obținerea accesului, membrii grupării copiau informații sensibile pe servere controlate de ei. Ulterior, victimele erau amenințate cu publicarea datelor furate dacă nu plăteau răscumpărările solicitate.

În unele cazuri, informațiile sustrase erau publicate pe un site din dark web, administrat de grupare. Astfel, organizațiile care refuzau plata riscau ca datele lor să ajungă la dispoziția altor persoane.

„Pe lângă propriile atacuri, închiriau platforma și unor terțe părți”, au explicat surse din cadrul Diviziei de Investigații Criminale (DIC) a Mossos d'Esquadra (poliția catalană).

Forțele de poliție au percheziționat opt locuințe în Spania, Grecia, România și Marea Britanie Sursa foto: Europol

Anchetatorii au descoperit și că gruparea utiliza instrumente de inteligență artificială pentru a construi și întreține infrastructura de ransomware și pentru a identifica potențiale victime.

În Spania, a fost depusă o singură plângere, de către compania publică de construcții Infraestructuras de la Generalitat, căreia i s-au cerut 15 milioane de dolari (13,3 milioane de euro) în criptomonedă drept răscumpărare.

Compania însă nu a plătit pentru recuperarea datelor sale. Dar în Belgia, o companie le-a plătit 800.000 de euro în criptomonede, potrivit unor surse din poliție.

Trei persoane arestate în operațiunea internațională KillSwitch

Operațiunea KillSwitch, coordonată de autoritățile germane împreună cu Europol și Eurojust, a vizat membrii grupării și infrastructura folosită pentru atacuri.

Pe lângă adolescentul român arestat în Spania, alte două persoane au fost reținute în Marea Britanie și România.

În cazul suspectului arestat în Marea Britanie, autoritățile din Puerto Rico au formulat o cerere de extrădare.

Anchetatorii au identificat și o a patra persoană, despre care există suspiciuni că ar fi avut rolul de dezvoltator al instrumentelor informatice utilizate de grupare. Această persoană a împlinit 18 ani în august 2026, fiind minoră la data comiterii unora dintre fapte. Persoana nu a fost arestată.

Investigația urmărește să stabilească rolul fiecărui suspect în organizarea și desfășurarea atacurilor informatice.

Una dintre cele mai importante componente ale operațiunii a vizat infrastructura tehnică a grupării KillSec.

Autoritățile au preluat controlul asupra a cinci servere centrale utilizate pentru administrarea activităților și stocarea datelor furate de la victime.

Autoritățile au obținut cel puțin 110 terabytes de date furate Sursa foto: Europol

De asemenea, anchetatorii au securizat cel puțin 110 terabytes de date, pentru a împiedica accesul neautorizat și distribuirea ulterioară a informațiilor.

Polițiștii au preluat și controlul asupra domeniilor web operate de grupare, inclusiv asupra site-ului folosit pentru publicarea datelor sustrase și amenințarea victimelor.

În total, au fost efectuate opt percheziții în Spania, Grecia, România și Marea Britanie. Operațiunea a urmărit atât identificarea suspecților, cât și recuperarea probelor și identificarea câștigurilor obținute din activitățile infracționale.

Investigațiile financiare includ și urmărirea tranzacțiilor cu criptomonede, folosite pentru încasarea unor răscumpărări.

Cum a fost identificat adolescentul român din Spania

În Spania, investigația a fost desfășurată în cadrul Operațiunii ROTOMA, coordonată de Guardia Civil, în colaborare cu Mossos d'Esquadra și cu sprijinul FBI din San Juan, Puerto Rico.

Potrivit Guardia Civil, ancheta a început în 2025, în urma schimbului de informații cu autoritățile americane, pentru identificarea persoanelor asociate grupării KillSec care ar putea locui în Spania.

Unul dintre elementele care au contribuit la identificarea suspectului a fost o fotografie de profil de WhatsApp. Pornind de la această imagine, trimisă de FBI, anchetatorii Unității Centrale Operative au reușit să identifice unul dintre administratorii grupării, care locuia în provincia Alicante.

De asemenea, o mică eroare în atacul asupra companiei publice catalane le-a permis anchetatorilor să găsească o adresă IP care i-a condus la casa minorului din Alicante, unde acesta locuia cu mama sa.

În paralel, Mossos d'Esquadra au deschis o anchetă după un atac cibernetic atribuit grupării KillSec asupra unei entități din Catalonia, la începutul anului 2025.

În acel caz, atacatorii ar fi obținut acces la sistemele informatice ale organizației, ar fi furat informații sensibile și ar fi încercat ulterior să o șantajeze.

Cele două investigații au fost reunite într-o colaborare care a contribuit la identificarea suspectului și la desfășurarea operațiunii din Spania.

Ce riscă adolescentul român de 16 ani

Adolescentul român de 16 ani este suspectat că avea un rol central în gruparea KillSec, însă autoritățile nu au prezentat public o încadrare juridică definitivă a faptelor care îi sunt imputate și nici eventualele pedepse pe care le-ar putea primi.

Situația sa juridică depinde de acuzațiile formulate, de probele administrate și de legislația aplicabilă în procedura judiciară.