Elevii din sectorul 1 din București pot participa, începând din 5 octombrie 2026, la cursuri gratuite de inițiere în înot organizate la Bazinul Floreasca - Tolea Grințescu. Cursurile sunt susținute de instructori calificați, iar părinții trebuie să facă înscrierea săptămânal.

Cursurile gratuite de înot pentru elevii din sectorul 1

Elevii din sectorul 1 al Capitalei pot participa gratuit la cursuri de inițiere în înot din 5 octombrie 2026. Cursurile se desfășoară la Bazinul Floreasca - Tolea Grințescu și sunt destinate copiilor care vor să învețe să înoate și să capete mai multă încredere în apă.

În paralel, locuitorii sectorului 1 pot beneficia gratuit și de sesiuni de înot de agrement, în fiecare dimineață de luni până vineri.

Programul este destinat elevilor din sectorul 1 care vor să învețe să înoate. Ședințele sunt susținute de instructori calificați puși la dispoziție de Federația Română de Polo.

Cursurile se desfășoară în principal în zilele de luni, marți și miercuri, între orele 12.00 și 15.00.

Copiii pot fi programați în trei intervale:

12.00 - 13.00;

13.00 - 14.00;

14.00 - 15.00.

În fiecare interval pot participa aproximativ 10-12 copii, iar fiecare copil poate lua parte la cel mult două ședințe pe săptămână.

Pentru zilele de joi și vineri, programul depinde de activitatea competițională a bazinului. În cazul în care există solicitări, disponibilitatea va fi confirmată în funcție de programul competițiilor.

Cum se fac înscrierile la cursurile gratuite de înot

Înscrierea copiilor se face săptămânal de către părinți.

Solicitările pot fi transmise telefonic la 021.319.10.13/021.319.10.14, interior 221 sau prin e-mail la: sport@primarias1.ro.

Pentru înscriere, părinții trebuie să transmită și o fotografie sau o copie scanată a carnetului de elev vizat.

Pentru ca un copil să poată fi programat în săptămâna următoare, solicitarea trebuie transmisă până vineri, ora 12.00, în săptămâna în curs.

Locuitorii sectorului 1 pot înota gratuit dimineața

Programul de la Bazinul Floreasca nu se adresează doar copiilor. Locuitorii Sectorului 1 pot merge gratuit la bazin pentru înot de agrement, de luni până vineri, între 7.00 și 7.50.

Sunt disponibile 30 de locuri pe zi.

Pentru aceste sesiuni nu este necesară o înscriere prealabilă la Primărie. Accesul se face direct la bazin, pe baza actului de identitate și în ordinea sosirii, în limita locurilor disponibile.

Și în cazul sesiunilor de agrement, programul din zilele de joi și vineri poate suferi modificări în perioada octombrie - decembrie, în funcție de programul competițional al bazinului.

Programul de la Bazinul Floreasca este derulat în baza protocolului de colaborare dintre Primăria Sectorului 1 și Federația Română de Polo.

Alte bazine unde copiii din sectorul 1 pot face înot

Elevii din sectorul 1 mai au la dispoziție bazinele de la Școala Sfântul Nicolae, de pe strada Lainici, nr. 4-8, și de la Școala Gimnazială nr. 178, de pe strada Dridu, nr. 2.

La aceste bazine, cursurile sunt gratuite pentru elevii celor două unități de învățământ menționate.

Pentru ceilalți copii, există și variante contra cost.

Un abonament de 12 ședințe costă:

175 de lei pentru copiii care locuiesc în sectorul 1;

350 de lei pentru ceilalți copii.

Un abonament de 10 ședințe, valabil două luni, costă: