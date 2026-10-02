Senatorul USR Cristian Ghinea a declarat într-un podcast că Tarom ar urma să intre în faliment în „următoarele șase luni” și i-a sfătuit pe călători să nu mai cumpere bilete pentru zboruri programate peste două luni.

Reacția companiei Tarom

TAROM a dezmințit acuzațiile parlamentarului USR. Compania a calificat afirmațiile drept „un sabotaj”, într-un răspuns oficial transmis către Observator News. Operatorul aerian național al României a mai subliniat că în lunile iulie și august 2026 au înregistrat un grad de ocupare cu 5% mai mare față de aceeași perioadă din 2025.

Cristian Ghinea a stârnit controverse prin declarațiile sale făcute pe 29 septembrie, în podcastul „Comunitatea Liberală”: „În următoarele 6 luni, TAROMUL va falimenta! (…) Sfatul meu este să nu cumpăraţi bilet la TAROM mai mult de două luni! (…) Nu mai are bani să funționeze".

Senatorul USR a invocat pierderile financiare masive ale companiei, datoriile ridicate și imposibilitatea de a mai primi sprijin financiar din partea statului, în cazul în care planul de restructurare, în valoare de 95 de milioane de euro, eșuează până la sfârșitul anului.

Sindicatele îl amenință pe Ghinea cu acțiuni în instanță

Totuși, compania respinge categoric aceste acuzații, precizând că a cerut deja Comisiei Europene o prelungire a termenului pentru finalizarea planului de restructurare.

„Comisia a transmis o scrisoare prin luna iunie, prin care este de acord în principiu ca să se facă această prelungire a planului de restructurare. Mai trebuia o stabilitate politică în România, ceea ce nu avem. Acest plan de restructurare va mai oferi încă un an sau doi răgaz companiei TAROM”, a explicat Narcis Pascu, reprezentant al sindicatelor TAROM, pentru publicația citată.

Sindicatele TAROM consideră declarațiile lui Cristian Ghinea drept „iresponsabile” și amenință cu acțiuni în instanță.

„Au ca scop să slăbească TAROMUL și să aducă pe piață o altă companie rivală, se încearcă de mulți ani. Noi, angajații companiei TAROM, vom lupta cât putem”, a declarat Constantin George, lider sindical din cadrul companiei.

„Este trist că un senator USR cântă prohodul TAROMULUI”

De altfel, în urmă cu câteva luni, directorul Wizz Air își exprimase intenția de a prelua zborurile interne operate de TAROM.

În acest context, Marius Popescu, președintele Asociației Companiilor Aeriene Românești, a criticat dur afirmațiile senatorului USR: „Condamnăm o astfel de declarație. Nu este voie ca un oficial al statului român să atace o companie națională. Este trist că un senator USR cântă prohodul TAROMULUI”.