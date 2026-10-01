Sistemul informatic MyEterra, gestionat de Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară (ANCPI), s-a blocat din cauza unor probleme tehnice majore.

Din cauza acestei avarii, platforma online nu mai permite depunerea cererilor și eliberarea documentelor cadastrului imobiliar, afectând mii de proprietari, notari și specialiști din domeniul imobiliar care foloseau zilnic serviciul digital.

„În urma informaţiilor apărute în spaţiul public privind disponibilitatea platformei MyEterra, ANCPI precizează că aceasta nu este, în prezent, funcţională şi accesibilă publicului larg. Informaţiile conform cărora proprietarii pot solicita deja online documente de cadastru şi publicitate imobiliară prin intermediul MyEterra nu corespund situaţiei actuale”, au transmis, joi, reprezentanții ANCPI, potrivit News.ro.

Până la remedierea defecțiunilor tehnice de către echipele de specialiști IT ale instituției, cetățenii și persoanele juridice care au nevoie de documente cadastrale sunt nevoiți să se adreseze fizic birourilor de cadastru și publicitate imobiliară din județe. Reprezentanții instituției au precizat că eliberarea extraselor de carte funciară se face în prezent exclusiv la ghișeele oficiale.

„Platforma MyEterra se află în etapa testărilor de securitate/performanţă, verificări esenţiale pentru asigurarea unei funcţionări sigure şi pentru protejarea datelor utilizatorilor. ANCPI va informa publicul, prin canalele oficiale de comunicare, imediat ce platforma va deveni operaţională, precum şi cu privire la serviciile care vor putea fi accesate online”, a mai transmis instituţia.

De asemenea, funcţionalităţile ePay vor fi integrate în MyEterra, astfel încât serviciile disponibile în prezent prin ePay să poată fi accesate ulterior din cadrul noii platforme.

Un atac cibernetic fără precedent a paralizat recent sistemul informatic al Cadastrului (e-Terra). Blocajul total al eliberării actelor nu doar că a înghețat tranzacțiile imobiliare și creditele bancare, dar i-a prins pe mulți cumpărători pe picior greșit înaintea modificărilor fiscale de la 1 august.