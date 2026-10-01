Pompierii din cadrul Inspectoratului pentru Situații de Urgență (ISU) Sibiu au fost mobilizați de urgență joi seară pentru stingerea unui incendiu de proporții izbucnit la o hală a unui operator economic specializat în sortarea și reciclarea deșeurilor, situată în localitatea Șura Mică, la mică distanță de municipiul Sibiu.

Din cauza cantităților uriașe de materiale inflamabile cuprinse de flăcări, vizibilitatea a fost redusă, iar norul gros de fum s-a extins rapid peste localitățile din jur, inclusiv în Sibiu.

Pentru a proteja populația, autoritățile au transmis un mesaj de avertizare prin sistemul RO-ALERT atât locuitorilor din Șura Mică, cât și celor din municipiul Sibiu.

Flăcările se manifestă pe o suprafață de 1.200 de metri pătrați

Primele echipaje sosite la locul intervenției au efectuat o recunoaștere a zonei și au constatat că arderea se manifestă violent pe o suprafață de aproximativ 1.200 de metri pătrați.

Pompierii au acționat imediat pentru limitarea propagării focului la spațiile de depozitare învecinate și pentru stabilirea unui perimetru de siguranță.

„Incendiul se manifestă generalizat la o stație de sortare și reciclare deseuri din Șura Mică pe o suprafață de 1.200mp. Ard mase plastice. Patru autospeciale din Sibiu sunt la fata locului și luptă cu flăcările. Pompierii din Sibiu sunt ajutați de cei din Alba și Brașov”, a declarat Andreea Ștefan, purtator de cuvânt ISU Sibiu.

Intervenția se desfășoară în condiții dificile, având în vedere densitatea mare a materialelor plastice și celulozice stocate în incinta depozitului de reciclare, care generează o ardere intensă cu temperaturi extrem de ridicate.

Mobilizare de forțe din mai multe județe și sprijin de la ISU Alba și Brașov

În primă fază, ISU Sibiu a direcționat spre Șura Mică trei autospeciale de stingere cu apă și spumă, o autocisternă, un echipaj SMURD și o autospecială de primă intervenție și comandă.

Ulterior, din cauza dinamicii incendiului și a suprafeței mari afectate, dispozitivul a fost extins cu încă o autospecială de stingere și o autospecială specializată în cercetare și intervenție CBRN, ca să verifice cât de toxic e fumul care se degajă în aer.

În sprijinul echipajelor locale au fost trimise resurse și din județele limitrofe: ISU Alba a intervenit cu două autospeciale de stingere și o autospecială dotată cu roboți de intervenție, iar ISU Brașov a direcționat alte două autospeciale de stingere de mare capacitate.

La fata locului e și Garda de Mediu.