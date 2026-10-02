Administrația Națională de Meteorologie a publicat estimarea meteorologică pentru următoarele patru săptămâni, pentru intervalul 5 octombrie - 2 noiembrie 2026. Temperaturile medii vor fi peste valorile normale pentru această perioadă în toate cele patru săptămâni, în timp ce regimul precipitațiilor va varia de la un interval la altul și de la o regiune la alta.

Administrația Națională de Meteorologie a publicat estimarea meteorologică pentru următoarele patru săptămâni, valabilă pentru perioada 5 octombrie - 1 noiembrie 2026.

Vremea va fi mai caldă decât în mod normal în cea mai mare parte a intervalului. Temperaturile medii sunt prognozate să se situeze peste valorile specifice perioadei în toate cele patru săptămâni analizate. În ceea ce privește precipitațiile, situația va fi diferită de la o săptămână la alta. Estimările sunt realizate de ECMWF - Centrul European pentru Prognoze pe Medie Durată.

Cum va fi vremea în săptămâna 5 - 12 octombrie

Săptămâna 5 - 12 octombrie aduce temperaturi mai ridicate decât cele normale pentru această perioadă în cea mai mare parte a României.

„Temperaturile medii vor fi mai ridicate decât cele normale pentru această perioadă în cea mai mare parte a țării, cu abateri pozitive mai accentuate în regiunile vestice”, a precizat ANM.

În ceea ce privește ploile, prima săptămână este caracterizată de un deficit la nivel național.

„Regimul pluviometric va fi deficitar în toată țara”, subliniază ANM.

Astfel, în săptămâna 5 - 12 octombrie, estimarea ANM indică o perioadă mai caldă decât normal și cu precipitații sub valorile specifice perioadei în toate regiunile.

Cum va fi vremea în săptămâna 12 - 18 octombrie

În săptămâna 12 - 19 octombrie temperaturile medii sunt estimate să rămână peste normal în toate regiunile.

„Temperaturile medii vor fi mai ridicate decât cele normale pentru această perioadă în toate regiunile, cu abateri pozitive ușor mai accentuate în sud-vestul țării”, spun meteorologii.

Sud-vestul României este, astfel, regiunea în care abaterea pozitivă a temperaturilor este estimată să fie ceva mai pronunțată.

Situația precipitațiilor se schimbă față de prima săptămână. Meteorologii estimează cantități ușor peste normal în anumite regiuni.

„Cantitățile de precipitații vor fi ușor excedentare în regiunile sudice și nord-vestice, iar în rest vor fi apropiate de cele normale pentru această perioadă”, informează ANM.

Cum va fi vremea în săptămâna 19 - 25 octombrie

Pentru perioada 19 - 25 octombrie, tendința de vreme mai caldă decât normal continuă.

„Temperaturile medii se vor situa peste cele normale pentru această perioadă în întreaga țară, cu abateri pozitive mai accentuate în jumătatea vestică”, precizează ANM.

În privința precipitațiilor, valorile vor fi în general apropiate de normal.

„Cantitățile de precipitații vor fi în general apropiate de cele normale pentru această perioadă, cu un ușor deficit în regiunile vestice și nord-vestice.

Spre finalul lunii octombrie, vestul și nord-vestul țării ar putea avea, astfel, cantități de precipitații ușor sub cele normale, în timp ce în restul țării regimul pluviometric este estimat să fie apropiat de normal.

Cum va fi vremea în săptămâna 26 octombrie - 1 noiembrie

Ultima săptămână din estimarea ANM, 26 octombrie - 1 noiembrie, păstrează tendința temperaturilor mai ridicate decât cele specifice perioadei.

„Mediile valorilor termice vor fi ușor mai ridicate decât cele specifice acestei perioade la nivelul întregii țări”, estimează meteorologii.

„Regimul pluviometric va fi ușor excedentar în regiunile sud-estice, iar în rest va fi apropiat de cel normal pentru această perioadă”, mai spun aceștia.

ANM precizează că „fenomenele extreme cu o durată scurtă de manifestare nu pot fi prognozate cu ajutorul acestui produs.”