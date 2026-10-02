Președintele Coreei de Sud, Lee Jae-myung, a avertizat Ucraina cu „alte măsuri” dacă nu va prezenta oficial scuze pentru faptul că a dezvăluit unilateral predarea a doi prizonieri de război nord-coreeni, relatează AFP.

Transferul unor prizonieri de război nord-coreeni din Ucraina în Coreea du Sud, dezvăluit de președintele ucrainean Volodimir Zelenski de la tribuna ONU, săptămâna trecută, a provocat o dispută diplomatică între Kiev și Seul, care dorea să păstreze secretul.

Duminică, administrația prezidențială de la Seul a cerut Ucrainei să prezinte scuze pe motiv că a încălcat un acord de confidențialitate. Reprezentantul Ucrainei la Seul a fost convocat pentru exprimarea „îngrijorării profunde”.

„Dacă Ucraina continuă să refuze să recunoască faptele și să prezinte scuze public, vom lua alte măsuri”, a scris Lee Jae-myung, acuzând conducerea de la Kiev că îl face să pară un „mincinos”.

„Aceasta este o problemă care afectează demnitatea Republicii Coreea și a poporului său și nu poate fi ignorată”, a adăugat președintele sud-coreean.

Președintele Lee Jae-myung pare a fi deranjat de reacțiile venite de la Kiev. Administrația prezidențială a Ucrainei a respins sugestia că ar exista un acord cu Coreea de Sud în privința păstrării confidențialității asupra transferurilor de prizonieri de război nord-coreeni. În plus, ministrul ucrainean de externe Andrii Sîbiha a declarat pentru presa de la Kiev că „nu dorește să numească acest lucru un incident”, ci mai degrabă o „neînțelegere diplomatică”.

„Coreea de Sud este o țară importantă pentru noi. Și sper din tot sufletul într-o dinamică, o continuare a cooperării și rezultate concrete”, a spus șeful diplomației ucrainene.

Lee Jae-myung se confruntă cu critici dure în țara sa după dezvăluirea lui Zelenski, opoziția acuzându-l că a mușamalizat transferul pentru a nu deranja regimul de la Phenian.

Cei doi prizonieri nord-coreeni au declarat pentru presa locală că ei înșiși și-au dorit să fie trimiși Coreea de Sud.