Pe 8 mai 2026, Coca-Cola marchează 140 de ani de istorie la nivel global. Povestea începe în 1886, într-o farmacie din Atlanta, unde, în primul an, se vindeau doar nouă pahare pe zi. Numele „Coca-Cola” este ales de contabilul companiei, iar logo-ul scris de mână devine rapid unul dintre cele mai recunoscute simboluri din lume. De-a lungul timpului, Coca-Cola a crescut odată cu lumea din jurul ei: a trecut de la primele campanii tipărite la unele dintre cele mai memorabile momente din publicitate, a contribuit la definirea imaginii moderne a lui Moș Crăciun și a fost prezentă constant în sport, de la Jocurile Olimpice la Campionatele Mondiale de Fotbal și alte mari competiții internaționale. 

Inovația a fost mereu parte din ADN-ul companiei: de la sticla contour, creată în 1915 pentru a fi recunoscută instant, la introducerea ambalajelor moderne, a noilor categorii de produse și a unor experiențe care au redefinit modul în care oamenii interacționează cu brandul. În același timp, Coca-Cola a rămas fidelă unei idei simple: aceea de a aduce oamenii împreună.

În România, această poveste începe în 1991. A fost mai mult decât lansarea unui produs, a fost începutul unei prezențe construite local, într-un moment în care România începea să se reconecteze la economia globală.

Au urmat ani de dezvoltare accelerată. Portofoliul s-a extins constant, adaptat pieței locale, iar investițiile în producție, tehnologie și sustenabilitate au pus bazele unei infrastructuri solide. Astăzi, Coca-Cola în România nu mai înseamnă doar un brand global prezent local, ci un sistem construit aici, alături de oameni și parteneri locali.

35 de ani de producție locală, într-o poveste globală de 140 de ani

Astăzi, România este unul dintre hub-urile importante de producție pentru Coca-Cola în regiune. Sistemul Coca-Cola, susținut de Coca-Cola România și Coca-Cola HBC România, operează prin trei centre de producție — Ploiești, Timișoara și Poiana Negrii, din care pleacă anual peste un miliard de litri de băuturi, o parte  fiind exportată în alte 15 țări.

„România reprezintă astăzi una dintre cele mai importante piețe din regiune pentru Coca-Cola HBC, atât prin prisma producției, cât și prin rolul strategic în rețeaua noastră. Capacitatea de a produce local, la standarde înalte, ne permite să acoperim eficient cererea internă și să susținem piețele din vecinătate”, declară Cornel Cărămizaru, General Manager Coca-Cola HBC România.

Impactul lor se vede și în ecosistemul mai larg. Sistemul Coca-Cola susține aproximativ 20.700 de locuri de muncă pe întreg lanțul de valoare și colaborează cu peste 70.000 de parteneri din retail și HoReCa. Peste 86% dintre furnizori sunt locali, iar  aproximativ 216 milioane de euro sunt investiți în bunuri și servicii achiziționate din România. Contribuția totală în economie ajunge la 911 milioane de euro.

„Faptul că producem în România de 35 de ani schimbă complet perspectiva asupra brandului. Nu mai vorbim despre un produs adus din afară, ci despre unul realizat aici, alături de oameni și parteneri locali”, explică Mark Docherty, General Manager Coca-Cola România.

Însă, dincolo de infrastructură și cifre, anul acesta povestea este despre oameni. Despre cei 1.560 de angajați direcți care, zi de zi, fac ca acest sistem să funcționeze. Despre echipele din fabrici, din teren, din birouri, care duc mai departe standarde globale, dar construiesc rezultate locale.

Coca-Cola a investit constant nu doar în producție, ci și în dezvoltarea oamenilor săi. De la programe de training și dezvoltare profesională, la oportunități de creștere în cadrul rețelei internaționale, compania a construit un mediu în care performanța este susținută pe termen lung. Cultura organizațională pune accent pe colaborare, pe învățare continuă și pe responsabilitate, iar echipele sunt încurajate să își asume roluri active în evoluția business-ului

În același timp, grija pentru angajați merge dincolo de performanță. Inițiativele dedicate bunăstării, siguranței la locul de muncă și echilibrului dintre viața profesională și cea personală sunt parte din modul în care compania își construiește relația cu oamenii. Pentru Coca-Cola, angajații nu sunt doar parte din operațiuni, ci fundamentul pe care se construiește întreaga activitate.

La 140 de ani de la prima rețetă și 35 de ani în România, Coca-Cola rămâne mai mult decât un brand global. Este o prezență constantă, care a trecut prin generații și schimbări, păstrând același lucru esențial: capacitatea de a aduce oamenii împreună.

*Date conform studiului de impact socio-economic al Sistemul Coca-Cola în România, pentru anul 2024

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TE ȘTIRILE ZILEI
Urmărește cel mai nou VIDEO
Trei foști judecători CCR explică dacă Ilie Bolojan poate fi numit din nou premier de către Nicușor Dan
Comentează
Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

Parteneri
Radu Miruță răbufnea după un atac la adresa soției lui: „E nedrept față de mine să fiu atacat cu asemenea mizerii”. Funcția deținută de Andreea Elena Miruță, în centrul unei dispute politice
Viva.ro
Radu Miruță răbufnea după un atac la adresa soției lui: „E nedrept față de mine să fiu atacat cu asemenea mizerii”. Funcția deținută de Andreea Elena Miruță, în centrul unei dispute politice
Cristian Tudor Popescu a făcut topul președinților României de după 1989. Pe ce loc l-a pus pe Nicușor Dan: „Criteriul a fost răul cel mai mic”
Unica.ro
Cristian Tudor Popescu a făcut topul președinților României de după 1989. Pe ce loc l-a pus pe Nicușor Dan: „Criteriul a fost răul cel mai mic”
Cele mai sexy & elegante cupluri de vedete la MET GALA 2026! Vezi galeria foto aici
Elle.ro
Cele mai sexy & elegante cupluri de vedete la MET GALA 2026! Vezi galeria foto aici
gsp
Gheorghe Hagi „zguduie” naționala României! A anunțat lista: surprize imense
GSP.RO
Gheorghe Hagi „zguduie” naționala României! A anunțat lista: surprize imense
Dacia, „dormitor pe roți” » Imagini surprinzătoare: cum arată mașina-casă care nu a existat vreodată
GSP.RO
Dacia, „dormitor pe roți” » Imagini surprinzătoare: cum arată mașina-casă care nu a existat vreodată
Parteneri
Ilie Bolojan, mesaj viral de ultimă oră, dar stai să vezi reacția fulger a lui Tudor Chirilă. Ce comentariu a putut lăsa artistul: "Domnule Ilie Bolojan, ceea ce aveți acum..."
Libertateapentrufemei.ro
Ilie Bolojan, mesaj viral de ultimă oră, dar stai să vezi reacția fulger a lui Tudor Chirilă. Ce comentariu a putut lăsa artistul: "Domnule Ilie Bolojan, ceea ce aveți acum..."
Cum arată casa în care Ramona Bădescu și iubitul bancher locuiesc la Roma. Pe terasă a plantat mandarini și lămâi: "Mâncă, direct din copac"
Avantaje.ro
Cum arată casa în care Ramona Bădescu și iubitul bancher locuiesc la Roma. Pe terasă a plantat mandarini și lămâi: "Mâncă, direct din copac"
„În camera asta am crescut eu!” Ramona Olaru s-a întors la casa părintească ajunsă ruină. Imaginile care arată de unde a pornit vedeta
Tvmania.ro
„În camera asta am crescut eu!” Ramona Olaru s-a întors la casa părintească ajunsă ruină. Imaginile care arată de unde a pornit vedeta

Alte știri

Șeful consiliului de supraveghere la cea mai profitabilă companie de stat are dosar penal pentru mită
Știri România 15:32
Șeful consiliului de supraveghere la cea mai profitabilă companie de stat are dosar penal pentru mită
Pregătiri pe ultima sută de metri în Constanța: fără vaporașe și cu șantiere deschise înainte de sezonul estival
Știri România 15:00
Pregătiri pe ultima sută de metri în Constanța: fără vaporașe și cu șantiere deschise înainte de sezonul estival
Parteneri
Escrocherie „made in Romania” în California: Cum foloseau trei bărbați o sticlă de ulei pentru a convinge vânzătorii că au motoarele distruse
Adevarul.ro
Escrocherie „made in Romania” în California: Cum foloseau trei bărbați o sticlă de ulei pentru a convinge vânzătorii că au motoarele distruse
Cel mai scump fotbalist de la FCSB! Gigi Becali a plătit 70.000 de euro pe meci pentru el
Fanatik.ro
Cel mai scump fotbalist de la FCSB! Gigi Becali a plătit 70.000 de euro pe meci pentru el
Ce se intampla cu Bitcoin dupa ce a depasit 80000 de dolari. Datele care schimba totul
Financiarul.ro
Ce se intampla cu Bitcoin dupa ce a depasit 80000 de dolari. Datele care schimba totul
Superliga.ro (P)
"Vom da și ultima picătură de energie pentru câștigarea unui trofeu"
"Vom da și ultima picătură de energie pentru câștigarea unui trofeu"
Scapă cine poate!
Scapă cine poate!
Parteneri
Cel mai bine îmbrăcate vedete la MET GALA 2026! Vezi care sunt celebritățile care au impresionat cu ținutele purtate la eveniment. Galerie foto
Elle.ro
Cel mai bine îmbrăcate vedete la MET GALA 2026! Vezi care sunt celebritățile care au impresionat cu ținutele purtate la eveniment. Galerie foto
Sunt imaginile momentului! Cum s-au fotografiat Lavinia Pîrva și Ștefan Bănică Jr. în Mykonos, Grecia. Nu i-ai mai văzut așa până acum! FOTO
Unica.ro
Sunt imaginile momentului! Cum s-au fotografiat Lavinia Pîrva și Ștefan Bănică Jr. în Mykonos, Grecia. Nu i-ai mai văzut așa până acum! FOTO
Mulți îl acuzau pe Claudiu Manda de infidelitate și spuneau că era împreună cu Olguța Vasilescu încă din timpul căsătoriei cu Adina, prima soție, însă ce s-a aflat e peste așteptări. Adevărul neștiut
Viva.ro
Mulți îl acuzau pe Claudiu Manda de infidelitate și spuneau că era împreună cu Olguța Vasilescu încă din timpul căsătoriei cu Adina, prima soție, însă ce s-a aflat e peste așteptări. Adevărul neștiut

Monden

Cum au fost surprinși împreună Anastasia Soare și Lionel Messi: „Ceva ireal”. Unde au apărut cele două vedete
Stiri Mondene 15:09
Cum au fost surprinși împreună Anastasia Soare și Lionel Messi: „Ceva ireal”. Unde au apărut cele două vedete
Cum arată cele 4 rochii de mireasă purtate de Andreea Bălan în ziua nunții cu Victor Cornea. „Sunt făcute de trei designeri”
Stiri Mondene 14:50
Cum arată cele 4 rochii de mireasă purtate de Andreea Bălan în ziua nunții cu Victor Cornea. „Sunt făcute de trei designeri”
Parteneri
Ramona Olaru, ultimatum pentru bărbați: „Nu o să iau unul sărac, să-i dau bani de țigări!”. Ce probă financiară impune vedeta
TVMania.ro
Ramona Olaru, ultimatum pentru bărbați: „Nu o să iau unul sărac, să-i dau bani de țigări!”. Ce probă financiară impune vedeta
Elevă de 18 ani, ucisă la ferma la care făcea practică în Bihor. Fata, găsită pe un câmp
ObservatorNews.ro
Elevă de 18 ani, ucisă la ferma la care făcea practică în Bihor. Fata, găsită pe un câmp
Imaginile zilei! Cum a fost surprinsă de paparazzi Mirabela Grădinaru cu fiica ei, Aheea, atunci când credeau că nu le vede nimeni. Bluză galbenă, mulată, pantofi moderni, rar o vezi așa pe Prima Doamnă
Libertateapentrufemei.ro
Imaginile zilei! Cum a fost surprinsă de paparazzi Mirabela Grădinaru cu fiica ei, Aheea, atunci când credeau că nu le vede nimeni. Bluză galbenă, mulată, pantofi moderni, rar o vezi așa pe Prima Doamnă
Parteneri
Pe drum spre marele meci, s-a dezbrăcat și s-a pozat în toaleta avionului: „Regina se întoarce!”
GSP.ro
Pe drum spre marele meci, s-a dezbrăcat și s-a pozat în toaleta avionului: „Regina se întoarce!”
„Simțeam că ceva nu e în regulă. Când am ridicat capul, am amuțit!” Ce a văzut în apă în dreptul Muntelui Athos un român
GSP.ro
„Simțeam că ceva nu e în regulă. Când am ridicat capul, am amuțit!” Ce a văzut în apă în dreptul Muntelui Athos un român
Parteneri
Val uriaș de pensionări: peste jumătate dintre angajații statului vor ieși la pensie în următorii 15 ani
Mediafax.ro
Val uriaș de pensionări: peste jumătate dintre angajații statului vor ieși la pensie în următorii 15 ani
Moscova, sub asediul dronelor, cu câteva zile înainte de mega-parada lui Putin. O clădire de lux, lovită în plin
StirileKanalD.ro
Moscova, sub asediul dronelor, cu câteva zile înainte de mega-parada lui Putin. O clădire de lux, lovită în plin
Ultimele detalii despre starea de sănătate a lui Dan Petrescu! Va reveni sau nu antrenorul pe banca tehnică: „O perioadă foarte dificilă”
Wowbiz.ro
Ultimele detalii despre starea de sănătate a lui Dan Petrescu! Va reveni sau nu antrenorul pe banca tehnică: „O perioadă foarte dificilă”
Promo
Cum să faci din Libertatea.ro sursa ta preferată de știri în căutările Google
Advertorial
Cum să faci din Libertatea.ro sursa ta preferată de știri în căutările Google
Ce mâncăm atunci când căutăm confortul
Advertorial
Ce mâncăm atunci când căutăm confortul
Parteneri
Gestul care a dat-o de gol pe Andreea Ibacka! Se întâmplă după zvonurile legate de divorț
Wowbiz.ro
Gestul care a dat-o de gol pe Andreea Ibacka! Se întâmplă după zvonurile legate de divorț
Statul român nu știe exact câți angajați are
Mediafax.ro
Statul român nu știe exact câți angajați are
Alertă după ce vulcanul Dukono a erupt în Indonezia! Cel puțin trei persoane și-au pierdut viața și zeci de excursioniști au fost surprinși de norul uriaș de cenușă
KanalD.ro
Alertă după ce vulcanul Dukono a erupt în Indonezia! Cel puțin trei persoane și-au pierdut viața și zeci de excursioniști au fost surprinși de norul uriaș de cenușă

Politic

Presa din Ucraina vede o amenințare în criza politică din România: „Ar putea lua locul pe care l-a avut Viktor Orban”
Politică 10:24
Presa din Ucraina vede o amenințare în criza politică din România: „Ar putea lua locul pe care l-a avut Viktor Orban”
Trei foști judecători CCR explică dacă Ilie Bolojan poate fi numit din nou premier de către Nicușor Dan
Interviu
Politică 07 mai
Trei foști judecători CCR explică dacă Ilie Bolojan poate fi numit din nou premier de către Nicușor Dan
Parteneri
Interes tot mai mare pentru Iași: cererea de locuințe a crescut cel mai mult dintre marile orașe. La nivel național trendul e invers: piața pare a se tempera
ZiaruldeIasi.ro
Interes tot mai mare pentru Iași: cererea de locuințe a crescut cel mai mult dintre marile orașe. La nivel național trendul e invers: piața pare a se tempera
Cum s-a implicat Nicolae Ceaușescu în crearea fabuloasei echipe Steaua, câștigătoarea Cupei Campionilor din ’86. Totul s-a întâmplat la vila celebră de la Snagov
Fanatik.ro
Cum s-a implicat Nicolae Ceaușescu în crearea fabuloasei echipe Steaua, câștigătoarea Cupei Campionilor din ’86. Totul s-a întâmplat la vila celebră de la Snagov
Oamenii de știință au descoperit o proprietate neașteptată și foarte utilă a zațului de cafea
Spotmedia.ro
Oamenii de știință au descoperit o proprietate neașteptată și foarte utilă a zațului de cafea