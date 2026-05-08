Pe 8 mai 2026, Coca-Cola marchează 140 de ani de istorie la nivel global. Povestea începe în 1886, într-o farmacie din Atlanta, unde, în primul an, se vindeau doar nouă pahare pe zi. Numele „Coca-Cola” este ales de contabilul companiei, iar logo-ul scris de mână devine rapid unul dintre cele mai recunoscute simboluri din lume. De-a lungul timpului, Coca-Cola a crescut odată cu lumea din jurul ei: a trecut de la primele campanii tipărite la unele dintre cele mai memorabile momente din publicitate, a contribuit la definirea imaginii moderne a lui Moș Crăciun și a fost prezentă constant în sport, de la Jocurile Olimpice la Campionatele Mondiale de Fotbal și alte mari competiții internaționale.

Inovația a fost mereu parte din ADN-ul companiei: de la sticla contour, creată în 1915 pentru a fi recunoscută instant, la introducerea ambalajelor moderne, a noilor categorii de produse și a unor experiențe care au redefinit modul în care oamenii interacționează cu brandul. În același timp, Coca-Cola a rămas fidelă unei idei simple: aceea de a aduce oamenii împreună.

În România, această poveste începe în 1991. A fost mai mult decât lansarea unui produs, a fost începutul unei prezențe construite local, într-un moment în care România începea să se reconecteze la economia globală.

Au urmat ani de dezvoltare accelerată. Portofoliul s-a extins constant, adaptat pieței locale, iar investițiile în producție, tehnologie și sustenabilitate au pus bazele unei infrastructuri solide. Astăzi, Coca-Cola în România nu mai înseamnă doar un brand global prezent local, ci un sistem construit aici, alături de oameni și parteneri locali.

35 de ani de producție locală, într-o poveste globală de 140 de ani

Astăzi, România este unul dintre hub-urile importante de producție pentru Coca-Cola în regiune. Sistemul Coca-Cola, susținut de Coca-Cola România și Coca-Cola HBC România, operează prin trei centre de producție — Ploiești, Timișoara și Poiana Negrii, din care pleacă anual peste un miliard de litri de băuturi, o parte fiind exportată în alte 15 țări.

„România reprezintă astăzi una dintre cele mai importante piețe din regiune pentru Coca-Cola HBC, atât prin prisma producției, cât și prin rolul strategic în rețeaua noastră. Capacitatea de a produce local, la standarde înalte, ne permite să acoperim eficient cererea internă și să susținem piețele din vecinătate”, declară Cornel Cărămizaru, General Manager Coca-Cola HBC România.

Impactul lor se vede și în ecosistemul mai larg. Sistemul Coca-Cola susține aproximativ 20.700 de locuri de muncă pe întreg lanțul de valoare și colaborează cu peste 70.000 de parteneri din retail și HoReCa. Peste 86% dintre furnizori sunt locali, iar aproximativ 216 milioane de euro sunt investiți în bunuri și servicii achiziționate din România. Contribuția totală în economie ajunge la 911 milioane de euro.

„Faptul că producem în România de 35 de ani schimbă complet perspectiva asupra brandului. Nu mai vorbim despre un produs adus din afară, ci despre unul realizat aici, alături de oameni și parteneri locali”, explică Mark Docherty, General Manager Coca-Cola România.

Însă, dincolo de infrastructură și cifre, anul acesta povestea este despre oameni. Despre cei 1.560 de angajați direcți care, zi de zi, fac ca acest sistem să funcționeze. Despre echipele din fabrici, din teren, din birouri, care duc mai departe standarde globale, dar construiesc rezultate locale.

Coca-Cola a investit constant nu doar în producție, ci și în dezvoltarea oamenilor săi. De la programe de training și dezvoltare profesională, la oportunități de creștere în cadrul rețelei internaționale, compania a construit un mediu în care performanța este susținută pe termen lung. Cultura organizațională pune accent pe colaborare, pe învățare continuă și pe responsabilitate, iar echipele sunt încurajate să își asume roluri active în evoluția business-ului

În același timp, grija pentru angajați merge dincolo de performanță. Inițiativele dedicate bunăstării, siguranței la locul de muncă și echilibrului dintre viața profesională și cea personală sunt parte din modul în care compania își construiește relația cu oamenii. Pentru Coca-Cola, angajații nu sunt doar parte din operațiuni, ci fundamentul pe care se construiește întreaga activitate.

La 140 de ani de la prima rețetă și 35 de ani în România, Coca-Cola rămâne mai mult decât un brand global. Este o prezență constantă, care a trecut prin generații și schimbări, păstrând același lucru esențial: capacitatea de a aduce oamenii împreună.

*Date conform studiului de impact socio-economic al Sistemul Coca-Cola în România, pentru anul 2024

