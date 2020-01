Mizerie, mese și scaune rupte. Fotografiile au fost postate de deputatul USR Iulian Bulai pe Facebook: ”Plină de mizerie, vandalizată, practic, după Revelion. Nu mi-am imaginat niciodată că Biblioteca Naţională a României, care-şi împarte sediul cu Ministerul Culturii, e o ‘locaţie autentică’ pentru ‘un Revelion de poveste’, cu Delia et co. (…) În obiectul de activitate nu scrie deloc, dar deloc!, că BNR se ocupă de chermeze ” a comentat acesta.

Potrivit ministrului Culturii, Bogdan Gheorghiu, echipa Corpului de control al ministerului, formată din patru specialiști au demarat azi controlul și s-au deplasat deja la fața locului. Controlul pe teren va dura o săptămână. iar controlul legat de documentație se va termina în jur de 15 ianuarie.

Am extins perioada de control pentru că am vrut să am o imagine de ansamblu asupra ce se întâmplă acolo la anumite evenimente și nu a de a judeca conjunctural. Mi-au parvenit informații și doresc să le verific legat și de alte evenimente nocturne. Sunt bombardat cu informații contradictorii și datoria mea ca ministru este să mă edific.

Bogdan Gheorghiu, ministrul Culturii: