GD01 pare desprins din filmele SF

Visul generațiilor crescute cu filme și seriale precum Pacific Rim, Transformers, Alien sau Mobile Suit Gundam începe să devină realitate. Compania chineză Unitree Robotics a prezentat GD01, un robot-mecha pilotabil uriaș, de aproape 3 metri înălțime, capabil să meargă pe două picioare, să se transforme pentru deplasare pe patru picioare și chiar să spargă ziduri.

Robotul este descris de companie drept „primul mecha transformabil cu pilot aflat în producție”. GD01 permite unui operator uman să urce într-un cockpit și să îl controleze direct.

În imaginile promoționale publicate de companie, robotul apare demolând un zid din blocuri de beton, într-o scenă care amintește de universul producțiilor SF.

Totuși, utilizarea sa de zi cu zi este încă departe de realitate pentru majoritatea oamenilor. Prețul de pornire este de 3,9 milioane de yuani, echivalentul a aproape 500.000 de euro.

Compania nu a făcut publice încă detalii importante precum autonomia bateriei, viteza maximă, capacitatea de încărcare sau durata de funcționare.

De la „câini robot” la mecha uriași

Unitree Robotics a fost fondată în 2016, în orașul Hangzhou, de inginerul Wang Xingxing. Compania și-a început activitatea dezvoltând roboți patrupezi, inspirați de platforme precum Spot, al Boston Dynamics.

Potrivit informațiilor publicate de presa internațională, Wang și-a construit primul robot patruped ca proiect universitar, înainte de a părăsi compania DJI pentru a-și lansa propriul business.

În prezent, Unitree controlează aproximativ 70% din piața globală a roboților patrupezi și a livrat în 2025 peste 5.500 de roboți umanoizi, mai mult decât orice alt producător, inclusiv Tesla.

Pentru ce ar putea fi folosit un astfel de robot

Compania susține că GD01 este destinat „piețelor cu valoare ridicată”, precum operațiuni industriale, intervenții de salvare sau turism.

Teoretic, astfel de sisteme ar putea fi folosite în zone afectate de dezastre, clădiri prăbușite sau medii industriale periculoase, unde vehiculele clasice nu pot ajunge.

Există însă și implicații militare evidente, deși compania insistă că GD01 este o platformă civilă și le cere utilizatorilor să îl folosească „într-un mod sigur și prietenos”.

Boom global al roboților umanoizi

Industria roboților umanoizi traversează una dintre cele mai mari perioade de investiții din ultimele decenii. Tesla dezvoltă robotul Optimus, în timp ce Figure AI colaborează cu BMW. De asemenea, Agility Robotics are deja roboți utilizați comercial în depozite.

China accelerează însă dezvoltarea într-un ritm impresionant. În aprilie, compania chineză Honor a atras atenția internațională după ce un robot umanoid a terminat un semimaraton organizat la Beijing în 50 de minute și 26 de secunde.

Potrivit datelor citate de publicația South China Morning Post, companiile chineze au reprezentat aproape 90% din vânzările globale de roboți umanoizi în 2025. Datele oficiale arată că în China existau peste 140 de producători de roboți umanoizi și mai mult de 330 de modele diferite în 2025.

Autoritățile de la Beijing au inclus dezvoltarea tehnologiilor precum roboții umanoizi printre prioritățile noului plan cincinal, cu obiectivul de a „viza frontierele științei și tehnologiei”.

