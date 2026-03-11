În urma controalelor, au fost aplicate 160 de sancțiuni contravenționale pentru neutilizarea centurii de siguranță.

De asemenea, pe lângă controlul efectuat, polițiștii Brigăzii Rutiere, alături de reprezentații Fundației Siguranță Auto Copii, au informat conducătorii auto cu privire la modul de utilizare corectă a dispozitivelor de fixare în scaun omologate.

Pentru a evidenția în mod concret riscurile asociate neutilizării centurii de siguranță, conducătorii auto au avut posibilitatea de a testa un simulator de impact frontal, care reproduce efectele unui impact la o viteză de aproximativ 13 km/h.

Dispozitivul permite participanților la trafic să înțeleagă în mod direct forțele la care este supus corpul uman în cazul unei coliziuni și importanța utilizării centurii de siguranță.

În 2025, în București, pentru nerespectarea obligației de a purta centura de siguranță de către conducătorul auto, au fost aplicate aproape 9.000 de sancțiuni. Pentru nerespectarea obligației de a purta centura de siguranță de către pasager au fost aplicate aproximativ 300 de sancțiuni.

Pentru nerespectarea obligaţiei conducătorului de autovehicul de se asigura că persoanele minore poartă centuri de siguranţă sau sunt transportate în dispozitive de fixare, precum și nerespectarea condiţiilor privind transportul copiilor în autovehicule care nu sunt echipate cu sisteme de siguranţă au fost aplicate aproximativ 170 de sancțiuni.

