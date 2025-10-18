Fabrica din Jucu trece printr-un proces de adaptare la transformările structurale din industria auto globală, au confirmat reprezentanții companiei. Compania a confirmat planurile de ajustare a 170 de poziții, dintr-un total de aproape 3300 de angajați, într-un context economic dificil și într-o piață aflată în tranziție către noi modele de producție.

„Fabrica Bosch din Cluj, care face parte din divizia Mobility Electronics, planifică o ajustare a 170 de poziții până la sfârșitul lunii decembrie 2025. Bosch se angajează la o comunicare transparentă și deschisă. Prin urmare, am implicat reprezentanții angajaților noștri din timp și ne-am informat mai întâi angajații noștri despre această decizie. Scopul nostru este de a face restructurările cât mai acceptabile din punct de vedere social, implementând măsuri, inclusiv pachete compensatorii, conform contractului colectiv de muncă în vigoare.

În Cluj, Bosch are în prezent aproximativ 3300 de angajați la unitatea sa de producție. Fabrica a fost înființată în 2013 și produce unități electronice de control pentru asistența la condus, siguranța traficului și confort, precum și pentru îmbunătățirea experienței de condus.

Angajații afectați beneficiază de măsuri de sprijin: pachete compensatorii conforme contractului colectiv de muncă și posibilitatea relocării în alte departamente sau unități ale grupului. Scopul nostru este de a face restructurările cât mai acceptabile din punct de vedere social”, au transmis oficialii Bosch pentru hackingwork.ro.

Compania germană Robert Bosch, prezentă și în România, va disponibiliza 13.000 de angajați, în contextul în care cel mai mare furnizor mondial de componente auto se confruntă cu o piață auto stagnantă, costuri ridicate și presiunea concurenților, care i-au provocat o gaură de 2,5 miliarde de euro, potrivit Reuters.





