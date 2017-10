Președintele Klaus Iohannis a declarat joi că România nu a blocat niciodată vreo negociere şi nici nu are de gând să o facă. Șeful statului a explicat că vorbește ca unul „chiar foarte implicat” în aceste chestiuni și că toți cei 27 care rămân în UE au decis să numească o echipă de negociatori care are mandatul de a negocia prima dată condiţiile cele mai importante pentru ieşirea Marii Britanii din blocul european.

Miercuri, Business Insider, care citează publicația britanică The Times, a scris că România a blocat, alături de Germania și Franța, negocierile privind ieșirea Marii Britanii din Uniunea Europeană.

„România nu a blocat niciodată vreo negociere şi nici nu are de gând să o facă. Spun această treabă ca unul care este chiar foarte implicat în aceste chestiuni. Eu reprezint România în Consiliul European. Nu, România nu blochează nicio negociere, dar toţi cei 27 care rămânem în Uniune după plecarea Marii Britanii, am hotărât să numim o echipă de negociatori, o echipă care este foarte bine aleasă, o echipă performantă, şi am dat acestei echipe un mandat. Mandatul este de a negocia prima dată condiţiile cele mai importante pentru ieşirea Marii Britanii din blocul european”, a spus Iohannis.

Șeful statului a explicat că sunt mai multe capitole care trebuie negociate foarte bine chiar de la început, capitole care interesează şi România.

„Este capitolul privind libertatea de mişcare a persoanelor, românii de acolo să nu rămână izolaţi şi să nu aibă condiţii mai grele decât acum. Al doilea capitol se referă la obligaţiile financiare fiindcă aici e vorba de foarte multe proiecte în care Uniunea Europeană este angajată. Dacă Marea Britanie se retrage acum, anumite obligaţii evident că rămân, iar aceste chestiuni trebuie foarte bine clarificate”, a spus Iohannis.

Președintele a spus că în momentul în care negocierile ajung într-o fază suficient de avansată cel puţin pe aceste chestiuni, plus graniţa dintre Irlanda şi Irlanda de Nord, membrii UE să fie anunţaţi de echipa de negociatori că merge bine şi apoi să fie luată în Consiliul European decizia dacă se merge mai departe şi se deschid capitole de negociere pentru relaţia viitoare între Marea Britanie şi Uniunea Europeană.

„Aceste chestiuni nu se negociază de fiecare ţară în parte, ci de echipa stabilită. Consiliul European va decide exact când este momentul şi dacă e cazul să se continue într-un anume fel aceste negocieri. România este partener constructiv în aceste negocieri, ne interesează foarte mult soarta românilor din Marea Britanie, ne interesează mersul economiei europene, dar şi să avem în continuare o relaţie foarte rezonabilă cu Marea Britanie. Nu există în acest moment nici un blocaj intenţionat din partea vreunei ţări. Se negociază între echipele desemnate”, a mai afirmat Klaus I0hannis.