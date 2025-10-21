O academie privată le promite să-i transforme în șoferi profesioniști în doar patru luni

Lipsa de interes a tinerilor spanioli, combinată cu pensionarea multor șoferi de camion, a determinat compania British Formació să caute soluția în afara țării.

Potrivit publicației 20minutos.es, sute de sud-americani, majoritatea din Peru, ajung în satul Castelldans lună de lună, atrași de o promisiune: în doar patru luni pot deveni șoferi profesioniști de TIR în Europa. Cursurile costă peste 6.000 de euro și includ pregătirea, formalitățile și faimosul CAP – Certificatul de Aptitudine Profesională – obligatoriu pentru a lucra în transportul rutier.

Prin intermediul unui acord interministerial, acești cursanți pot veni în Spania pentru a învăța și a lucra în același timp. O șansă unică pentru mulți dintre ei, care își vând bunurile din țara natală pentru a plăti biletul și primele luni de curs.

O șansă reală sau o promisiune înșelătoare?

Doar că nu toți ajung acolo unde visau. Mulți nu trec examenul final, alții nu reușesc să găsească un loc de muncă după ce termină cursul. Școala privată nu le oferă un contract sau o garanție de angajare.

Odată ce au absolvit, academia se spală pe mâini și mulți dintre foștii cursanți ajung să ceară ajutoare sociale, neputând să se întrețină singuri.

Administrația locală suspectează că programul ar putea fi folosit abuziv, transformând ceea ce părea o poartă spre Europa într-o promisiune înșelătoare.

Ce este CAP (Certificatul de Aptitudine Profesională)?

Certificatul de Aptitudine Profesională (CAP) este o condiție indispensabilă pentru toate persoanele care lucrează ca șoferi profesioniști în transportul de mărfuri sau pasageri, atât în Spania, cât și în restul Uniunii Europene. Cu alte cuvinte, este obligatoriu pentru cei care conduc camioane, autobuze sau TIR-uri și sunt remunerați pentru acest lucru.

Acest certificat atestă că șoferul a finalizat formarea necesară pentru a-și desfășura activitatea în condiții de siguranță, eficiență și conform normelor europene.

În concluzie, CAP este obligatoriu pentru vehiculele destinate transportului profesional rutier care necesită permise din categoriile C1, C, D și combinațiile acestora cu +E.

Care este salariul unui șofer de camion în Spania

Salariul unui șofer de camion în Spania în 2025 variază în funcție de experiență, tipul de curse și angajator, însă în medie salariul brut anual este de aproximativ 29.400 de euro, ceea ce corespunde unui salariu lunar între 1.400 și 1.600 de euro. Șoferii cu experiență peste 20 de ani pot câștiga chiar peste 50.000 de euro anual.

Pentru șoferii care fac curse internaționale, salariile pot ajunge până la 3.000 de euro pe lună, dar acest lucru implică, de obicei, perioade lungi petrecute departe de familie. Există și situații în care salariile de bază sunt mai mici (1.300 – 1.500 de euro), iar restul vin din sporuri sau bonusuri.

Șoferii care lucrează ca independenți pot câștiga mai mult, dar trebuie să suporte singuri costurile de întreținere și impozitele.

Câți bani câștigă un șofer român de TIR, comparativ cu colegii lui din Marea Britanie, Franța sau Germania

Cu un salariu brut de 3.840 de euro pe lună, șoferii britanici conduc clasamentul european al veniturilor cu 3.930 de euro, în timp ce Ungaria, cu doar 1.039 de euro, se află la coada listei.

Diferențele salariale de pe continent sunt remarcabile. Franța, cu 1.850 de euro, și România, cu 1.794 de euro, stau doar puțin mai bine decât Ungaria.

Doar Germania, cu 3.357 de euro, se apropie de nivelul britanic. Dar adevărata poveste se vede atunci când salariile sunt comparate cu valorile naționale. Șoferii internaționali polonezi câștigă de 2,7 ori salariul minim – cel mai mare multiplu din Europa – în timp ce camionagiii britanici aduc acasă cu 70% mai mult decât salariul minim și cu 9% peste media națională. Șoferii germani câștigă cu 64% peste salariul minim, dar rămân totuși cu 13% sub media națională.

În contrast puternic, șoferii francezi depășesc doar cu puțin salariul minim, câștigând doar 91% din salariul minim legal, în timp ce camionagiii unguri sunt chiar sub acest prag, cu 79% – o situație care ridică întrebări serioase privind sustenabilitatea acestei profesii în Europa de Est.

Șoferii români de TIR câștigă 1.078 de euro lunar, puțin peste media estimată, dar mult sub media națională – ceea ce sugerează că profesia a evoluat din zona cea mai joasă, fără însă a atinge prosperitatea clasei de mijloc.


Vremea în perioada 20 octombrie - 17 noiembrie 2025. De când revine frigul
Știri România 08:47
Vremea în perioada 20 octombrie – 17 noiembrie 2025. De când revine frigul
Cum va arăta sistemul medical românesc după digitalizare: PIAS, proiectul de 100 de milioane de euro
Știri România 08:28
Cum va arăta sistemul medical românesc după digitalizare: PIAS, proiectul de 100 de milioane de euro
Delia Matache, concurentă în următorul sezon Asia Express? Răspunsul sincer oferit de artistă: „Avem puterea de decizie"
Exclusiv
Stiri Mondene 20 oct.
Delia Matache, concurentă în următorul sezon Asia Express? Răspunsul sincer oferit de artistă: „Avem puterea de decizie"
Fiul cel mic al Elei Crăciun a împlinit 7 ani. Ce cadouri a primit Nicholas. „Și-a dorit două chestii"
Stiri Mondene 20 oct.
Fiul cel mic al Elei Crăciun a împlinit 7 ani. Ce cadouri a primit Nicholas. „Și-a dorit două chestii"
De ce n-a participat Markó Béla la congresul UDMR: „Menținem contactul doar cu partea guvernului maghiar"
Politică 20 oct.
De ce n-a participat Markó Béla la congresul UDMR: „Menținem contactul doar cu partea guvernului maghiar"
Ilie Bolojan nu își dă demisia după ce CCR a respins legea pensiilor magistraților pe care și-a asumat răspunderea. Ce decizie a luat
Politică 20 oct.
Ilie Bolojan nu își dă demisia după ce CCR a respins legea pensiilor magistraților pe care și-a asumat răspunderea. Ce decizie a luat
