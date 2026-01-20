După ce intoxicația cu monoxid de carbon a fost exclusă, cea mai probabilă cauză a incidentului este considerată a fi otrăvirea cu „o substanță necunoscută găsită în alimente”.

Profesorul Yaniv Sherer, director al Hadassah-University Medical Center, unde au fost internați mulți dintre copii pentru tratament, a declarat că „rănile și decesele par să fi fost cauzate de o formă de otrăvire, posibil combinată cu supraaglomerare, febră sau deshidratare”.

Testele de sânge au exclus posibilitatea otrăvirii cu monoxid de carbon. Investigațiile inițiale ale Autorității de Pompieri și Salvare au eliminat suspiciunile privind substanțe periculoase, iar un inspector al Ministerului Protecției Mediului a confirmat că „nu a existat nicio scurgere de gaze”.

Ancheta continuă pentru a determina dacă echipamentele de încălzire au contribuit la incident.

Autoritățile au descoperit condiții alarmante în creșa privată, care funcționa într-un apartament, fără licență, conform Ministerului Educației.

Un videoclip obținut de The Jerusalem Post arată o saltea pentru copii amplasată sub un vas de toaletă, iar echipele de salvare au găsit un bebeluș învelit într-o pătură pe podeaua băii.

Un salvator a declarat: „Copii în dulapuri nu sunt ceva obișnuit. Creșa era într-un apartament mic cu 4 camere. Numărul copiilor era mult prea mare pentru dimensiunea spațiului”.

El a adăugat: „Supraaglomerare, cărucioare în fiecare colț – chiar și în bucătărie – și bebeluși întinși în cărucioare și paturi”.

Echipele de la MDA și United Hatzalah au evacuat copiii și au oferit asistență psihologică părinților

Simmy Allen, purtătorul de cuvânt al United Hatzalah, a declarat că Unitatea de Răspuns la Traume și Crize a sprijinit familiile în așteptarea veștilor despre copii.

Spitalul Shaare Zedek Medical Center, care a primit 25 de copii, a anunțat că „echipe medicale suplimentare oferă îngrijire medicală, iar asistenții sociali și personalul administrativ sprijină familiile”.

