Este aniversarea unui brand care a devenit rapid un jucător important pe piața internațională: produsele HELL sunt acum disponibile în peste 60 de țări și au poziția de lider pe numeroase piețe. Cea de-a XX-a aniversare reprezintă atât un moment-cheie, cât și o confirmare a succesului – o poveste de care fanii brandului pot fi, deopotrivă, mândri. 

Pentru a marca această aniversare, echipa HELL a realizat un film care relatează parcursul brandului, de la lansarea din 2006 până la prezența internațională și producția de talie mondială. Protagonistul acestui film este chiar Michele Morrone, vedeta campaniei globale a brandului, al cărui prezență transmite dinamismul și calitatea pentru care HELL este recunoscut. Filmul aniversar este disponibil aici:

Filmul ne prezintă cele mai importante momente din istoria HELL: brandul a luat naștere în 2006, a devenit lider de piață în Ungaria până în 2010 și apoi, ca punct culminant al campaniilor internaționale  de marketing, a devenit prima companie maghiară care sponsorizat o echipă din Formula 1, printr-un parteneriat de doi ani cu AT&T Williams.

În istoria HELL, calitatea nu este doar o promisiune, ci un sistem construit în mod deliberat. Una dintre cele mai importante etape în această direcție a avut loc în 2017, când a fost construită fabrica QUALITY PACK, propria unitate de producție a dozelor de aluminiu pentru băuturi, care a dus aprovizionarea și controlul calității la un nou nivel, creând o poziție strategică pentru brand, la nivel global.

Investițiile strategice au atins un nou prag în 2024 când, după inaugurarea unei noi unități, complexul de fabrici HELL din Szikszó a început să opereze pe 83 de hectare, cu o capacitate de producție de până la 4 miliarde de doze de băuturi și 6 miliarde de produse finite pe an. Între timp, brandul și-a consolidat poziția și la nivel internațional: produsele HELL sunt disponibile acum în peste 60 de țări.

Alegerea protagonistului pentru filmul aniversar transmite același mesaj. Michele Morrone este deja figura-cheie din campania globală HELL și, conform strategiei de comunicare HELL, caracterul și aspectul său se aliniază, în mod natural, cu imaginea brandului, a cărui identitate se bazeză pe soluții inovatoare, dinamism și calitate.

„Cea mai dificilă întrebare atunci când realizezi un film aniversar nu este despre ce să arăți, ci despre ce anume îl face să fie real. Pentru HELL, răspunsul a fost foarte clar și este același de 20 de ani: oamenii. Cei care construiesc, dezvoltă și reprezintă brandul în fiecare zi și cei care aleg HELL oriunde în lume. Michele Morrone conferă acestei viziuni un caracter internațional: întruchipează perfect nivelul la care a ajuns brandul HELL astăzi” a declarat Adrienn Popovics, Directorul Internațional de Comunicare și Marketing al HELL.

Povestea HELL ENERGY este una despre încredere, determinare, dezvoltare continuă și o atitudine care nu se mulțumește niciodată cu „suficient de bun”. Filmul aniversar transpune această idee: cu un ritm rapid, imagini puternice și cu greutate emoțională, arată cum HELL a devenit un jucător important pe scena internațională.

Cu toate acestea, cea de-a XX-a aniversare nu este doar o dată în calendar, ci o poveste împărtășită: aparține tuturor celor care au fost alături de HELL în ultimele două decenii, echipelor care lucrează în spatele brandului și tuturor celor care aleg HELL în fiecare zi. Prin urmare, filmul aniversar nu este doar o retrospectivă, ci și un itinerariu: după etapele importante din trecut, urmează mereu următorul capitol.

20 de ani de HELL ENERGY. Împreună. Și suntem abia la început.

Despre HELL ENERGY

HELL ENERGY este liderul pieței de băuturi energizante din România și unul dintre brandurile de larg consum la nivel global. Grație conceptului creativ, strategiei de vânzări și campaniilor memorabile de marketing, astăzi HELL ENERGY este prezent în peste 60 de țări din toată lumea, fiind lider de piață în multe dintre acestea, printre care Ungaria, Slovacia, Grecia, Croația și Bulgaria.

În 2023, HELL ENERGY România a încheiat o investiție importantă pentru evoluția companiei în România, în localitatea Ungheni (Mureș). Prin proiectul de peste 18 milioane de euro, compania și-a mărit capacitatea de depozitare și a fluidizat livrările de produse din cele 5 game: HELL ENERGY – băuturi energizante, HELL ICE COFFEE – cafea rece gata preparată, XIXO – ceaiuri reci și băuturi răcoritoare carbogazoase, FLOEWATER – apă carbonatată și necarbonatată și HELL NEW GEN, o nouă generație de băuturi funcționale. 

Deoarece sustenabilitatea reprezintă un pilon important în activitatea companiei, HELL ENERGY utilizează doar ambalaje de aluminiu, care pot fi reciclate la infinit, fără pierderea calității. În consecință, 75% din întreaga cantitate de aluminiu produsă vreodată este încă în circulație.

Foto: HELL Energy

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TE ȘTIRILE ZILEI
Urmărește cel mai nou VIDEO
„Străzile sunt pline de sânge”. Mii de arestări, sute de morți și imagini șocante din Teheran. Trump amenință cu intervenția armată
Comentează
Google News Urmărește-ne pe Google News Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

Parteneri
„Poate nu o să vă vină să credeți”. Lui Sebastian Burduja i-a murit fiica, care avea trei ani în momentul tragediei. Soția lui era însărcinată în luna a noua cu a doua fată, însă ce s-a aflat...Mărturia zguduitoare
Viva.ro
„Poate nu o să vă vină să credeți”. Lui Sebastian Burduja i-a murit fiica, care avea trei ani în momentul tragediei. Soția lui era însărcinată în luna a noua cu a doua fată, însă ce s-a aflat...Mărturia zguduitoare
„Cum a putut să scrie dacă era bolnavă, internată?”. Mesajul trimis de Rodica Stănoiu cu două zile înainte să moară. Cui a vrut, de fapt, să-și lase averea. „Am dat mesajul organelor de cercetare penală”
Unica.ro
„Cum a putut să scrie dacă era bolnavă, internată?”. Mesajul trimis de Rodica Stănoiu cu două zile înainte să moară. Cui a vrut, de fapt, să-și lase averea. „Am dat mesajul organelor de cercetare penală”
Cele mai cool & elegante cupluri de vedete la Globurile de Aur 2026! Vezi galeria foto
Elle.ro
Cele mai cool & elegante cupluri de vedete la Globurile de Aur 2026! Vezi galeria foto
gsp
Șocul unui portughez stabilit la Pitești: „Sunt două lumi complet diferite”. Spune că în România un aliment este consumat „ca o religie”
GSP.RO
Șocul unui portughez stabilit la Pitești: „Sunt două lumi complet diferite”. Spune că în România un aliment este consumat „ca o religie”
Cum explică Guvernul României noile impozite auto. De ce taxele pentru autoturismele hibrid sunt și de zece ori mai mari
GSP.RO
Cum explică Guvernul României noile impozite auto. De ce taxele pentru autoturismele hibrid sunt și de zece ori mai mari
Parteneri
Cutremur în politică! Viorica Dăncilă, atac fără precedent în întreaga ei carieră. Ce a putut dezvălui acum va produce consecințe uriașe. România nu a mai văzut-o niciodată așa!
Libertateapentrufemei.ro
Cutremur în politică! Viorica Dăncilă, atac fără precedent în întreaga ei carieră. Ce a putut dezvălui acum va produce consecințe uriașe. România nu a mai văzut-o niciodată așa!
O recunoști? Imagini uitate din tinerețea Vioricăi Dăncilă. A fost mereu cochetă, coafată, cu ținute impecabile și bijuterii, dar stai să o vezi acasă, cu bebelușul înfiat și soțul! Ce stilată!
Avantaje.ro
O recunoști? Imagini uitate din tinerețea Vioricăi Dăncilă. A fost mereu cochetă, coafată, cu ținute impecabile și bijuterii, dar stai să o vezi acasă, cu bebelușul înfiat și soțul! Ce stilată!
Cele mai bogate actrițe din Turcia. Beren Saat, Hande Erçel și vedetele cu averi de milioane
Tvmania.ro
Cele mai bogate actrițe din Turcia. Beren Saat, Hande Erçel și vedetele cu averi de milioane

Alte știri

Zonele din România în care temperaturile vor scădea până la minus 20 de grade Celsius. Urmează cea mai rece noapte
Știri România 09:15
Zonele din România în care temperaturile vor scădea până la minus 20 de grade Celsius. Urmează cea mai rece noapte
Peste jumătate din teza de doctorat a ministrului Justiției, Radu Marinescu, este plagiată, arată o analiză a Emiliei Șercan
Știri România 09:09
Peste jumătate din teza de doctorat a ministrului Justiției, Radu Marinescu, este plagiată, arată o analiză a Emiliei Șercan
Parteneri
Prețul securității pentru România în era Trump: „Ecuația este schimbată”. De ce Polonia rămâne favorită la Washington
Adevarul.ro
Prețul securității pentru România în era Trump: „Ecuația este schimbată”. De ce Polonia rămâne favorită la Washington
Laurențiu Reghecampf, rezultat uluitor. Doar Manchester City sau Bayern Munchen au mai reușit așa ceva. A fost scor de maidan în ultimul meci din campionat
Fanatik.ro
Laurențiu Reghecampf, rezultat uluitor. Doar Manchester City sau Bayern Munchen au mai reușit așa ceva. A fost scor de maidan în ultimul meci din campionat
De ce 2026 îți poate schimba viața pentru următorii 9 ani. Ce spune numerologia despre anul care vine
Financiarul.ro
De ce 2026 îți poate schimba viața pentru următorii 9 ani. Ce spune numerologia despre anul care vine
Superliga.ro (P)
Mihai Lixandru: „Ne place să jucăm din 3 în 3 zile”
Mihai Lixandru: „Ne place să jucăm din 3 în 3 zile”
Alexandru Chipciu, o conferință cu de toate: „Poate voi fi o ‚pușcărie’ de antrenor”
Alexandru Chipciu, o conferință cu de toate: „Poate voi fi o ‚pușcărie’ de antrenor”
Parteneri
Relația dintre celebrul actor și iubita lui, o actriță de 30 de ani din Republica Moldova, pare mai serioasă ca oricând! Cum au fost surprinși cei doi în Paris. Foti
Elle.ro
Relația dintre celebrul actor și iubita lui, o actriță de 30 de ani din Republica Moldova, pare mai serioasă ca oricând! Cum au fost surprinși cei doi în Paris. Foti
Echipa Xtra Night Show, demisie în bloc după plecarea lui Dan Capatos. „Nu mai continuăm emisiunea”. Ce s-a aflat până acum
Unica.ro
Echipa Xtra Night Show, demisie în bloc după plecarea lui Dan Capatos. „Nu mai continuăm emisiunea”. Ce s-a aflat până acum
Doamne, ce veste! Diagnosticul crunt primit de artista noastră: suferă de leucemie, iar primele detalii sunt absolut tulburătoare: "Am slăbit 7 kg în trei săptămâni, am pierdut forța, am pierdut energia…”
Viva.ro
Doamne, ce veste! Diagnosticul crunt primit de artista noastră: suferă de leucemie, iar primele detalii sunt absolut tulburătoare: "Am slăbit 7 kg în trei săptămâni, am pierdut forța, am pierdut energia…”

Monden

Bătălia rochiilor transparente între Jennifer Lopez și Jennifer Lawrence la Globurile de Aur 2026. Au lăsat prea mult la vedere
Stiri Mondene 09:42
Bătălia rochiilor transparente între Jennifer Lopez și Jennifer Lawrence la Globurile de Aur 2026. Au lăsat prea mult la vedere
Imagini cu Gabriela Prisăcariu în costum de baie. în zăpadă. Chiar Dani Oțil i-a făcut pozele
Stiri Mondene 09:30
Imagini cu Gabriela Prisăcariu în costum de baie. în zăpadă. Chiar Dani Oțil i-a făcut pozele
Parteneri
Sydney Sweeney șochează cu un pictorial nud pentru W Magazine. Apariția care a stârnit reacții în SUA
TVMania.ro
Sydney Sweeney șochează cu un pictorial nud pentru W Magazine. Apariția care a stârnit reacții în SUA
Oraşul din România unde taxa pe gunoi poate ajunge peste 1.000 de lei. Sunt majorări de 75%
ObservatorNews.ro
Oraşul din România unde taxa pe gunoi poate ajunge peste 1.000 de lei. Sunt majorări de 75%
Antonia, primele poze în costum de baie după cele trei operații! Face noi dezvăluiri despre medicii esteticieni. Ce a încercat un doctor să o convingă să facă
Libertateapentrufemei.ro
Antonia, primele poze în costum de baie după cele trei operații! Face noi dezvăluiri despre medicii esteticieni. Ce a încercat un doctor să o convingă să facă
Parteneri
După despărțirea de Badosa, Tsitsipas s-a cuplat cu o altă jucătoare de tenis! Primele imagini împreună
GSP.ro
După despărțirea de Badosa, Tsitsipas s-a cuplat cu o altă jucătoare de tenis! Primele imagini împreună
Poliția pe teren la meciul din „Liga Florilor” » Gheorghe Tadici s-a aflat în prim-plan
GSP.ro
Poliția pe teren la meciul din „Liga Florilor” » Gheorghe Tadici s-a aflat în prim-plan
Parteneri
Timothée Chalamet, Globul de Aur! Lista COMPLETĂ a câștigătorilor din 2026
Mediafax.ro
Timothée Chalamet, Globul de Aur! Lista COMPLETĂ a câștigătorilor din 2026
Femeie împușcată de 7 ori în fața copilului ei de 1 an! Doi indivizi mascați au intrat în locuință și au atacat-o fără milă! De necrezut ce a urmat
StirileKanalD.ro
Femeie împușcată de 7 ori în fața copilului ei de 1 an! Doi indivizi mascați au intrat în locuință și au atacat-o fără milă! De necrezut ce a urmat
Imagini care frâng inima, la peste 7 luni de la moartea Teodorei Marcu. Cum apare fiica ei în primul story postat de Alex după tragedie
Wowbiz.ro
Imagini care frâng inima, la peste 7 luni de la moartea Teodorei Marcu. Cum apare fiica ei în primul story postat de Alex după tragedie
Promo
O viață sănătoasă pentru un nou-născut prematur
Advertorial
O viață sănătoasă pentru un nou-născut prematur
Domnica Mărgescu & Roxana Voloșeniuc: complimentele care construiesc
Advertorial
Domnica Mărgescu & Roxana Voloșeniuc: complimentele care construiesc
Parteneri
Ei sunt tatăl și fiul care s-au aruncat de la balconul blocului de pe Calea Romanilor! Sorin și Alexandru și-au pus capăt zilelor împreună
Wowbiz.ro
Ei sunt tatăl și fiul care s-au aruncat de la balconul blocului de pe Calea Romanilor! Sorin și Alexandru și-au pus capăt zilelor împreună
De ce ți se usucă gura noaptea în somn: 8 cauze importante pe care trebuie să le știi
Redactia.ro
De ce ți se usucă gura noaptea în somn: 8 cauze importante pe care trebuie să le știi
Sofia Vicoveanca a suferit un infarct! Artista, internată de urgență la Spitalul Județean din Suceava
KanalD.ro
Sofia Vicoveanca a suferit un infarct! Artista, internată de urgență la Spitalul Județean din Suceava

Politic

Hubert Thuma, lider influent în PNL, a ieșit din umbră și acuză Guvernul Bolojan în scandalul creșterii taxelor și impozitelor locale
Politică 09 ian.
Hubert Thuma, lider influent în PNL, a ieșit din umbră și acuză Guvernul Bolojan în scandalul creșterii taxelor și impozitelor locale
Mircea Abrudean, politicianul PNL vehiculat la șefia SRI, a postat pe Facebook un mesaj subtil
Politică 09 ian.
Mircea Abrudean, politicianul PNL vehiculat la șefia SRI, a postat pe Facebook un mesaj subtil
Parteneri
Ieșeni, v-ați grăbit cumva la plata impozitelor? S-ar putea să mai aveți un rest de dat către Primărie. Ieri a și fost aplicată o primă corecție: 10 lei în loc de 1 leu
ZiaruldeIasi.ro
Ieșeni, v-ați grăbit cumva la plata impozitelor? S-ar putea să mai aveți un rest de dat către Primărie. Ieri a și fost aplicată o primă corecție: 10 lei în loc de 1 leu
Transformarea lui Dan Petrescu l-a șocat pe fostul său fotbalist: ”M-a mișcat!”
Fanatik.ro
Transformarea lui Dan Petrescu l-a șocat pe fostul său fotbalist: ”M-a mișcat!”
The Guardian recomandă un loc din România, care dă senzația că te afli la capătul lumii, în topul destinațiilor pentru 2026
Spotmedia.ro
The Guardian recomandă un loc din România, care dă senzația că te afli la capătul lumii, în topul destinațiilor pentru 2026