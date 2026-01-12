Este aniversarea unui brand care a devenit rapid un jucător important pe piața internațională: produsele HELL sunt acum disponibile în peste 60 de țări și au poziția de lider pe numeroase piețe. Cea de-a XX-a aniversare reprezintă atât un moment-cheie, cât și o confirmare a succesului – o poveste de care fanii brandului pot fi, deopotrivă, mândri.

Pentru a marca această aniversare, echipa HELL a realizat un film care relatează parcursul brandului, de la lansarea din 2006 până la prezența internațională și producția de talie mondială. Protagonistul acestui film este chiar Michele Morrone, vedeta campaniei globale a brandului, al cărui prezență transmite dinamismul și calitatea pentru care HELL este recunoscut. Filmul aniversar este disponibil aici:

Filmul ne prezintă cele mai importante momente din istoria HELL: brandul a luat naștere în 2006, a devenit lider de piață în Ungaria până în 2010 și apoi, ca punct culminant al campaniilor internaționale de marketing, a devenit prima companie maghiară care sponsorizat o echipă din Formula 1, printr-un parteneriat de doi ani cu AT&T Williams.

În istoria HELL, calitatea nu este doar o promisiune, ci un sistem construit în mod deliberat. Una dintre cele mai importante etape în această direcție a avut loc în 2017, când a fost construită fabrica QUALITY PACK, propria unitate de producție a dozelor de aluminiu pentru băuturi, care a dus aprovizionarea și controlul calității la un nou nivel, creând o poziție strategică pentru brand, la nivel global.

Investițiile strategice au atins un nou prag în 2024 când, după inaugurarea unei noi unități, complexul de fabrici HELL din Szikszó a început să opereze pe 83 de hectare, cu o capacitate de producție de până la 4 miliarde de doze de băuturi și 6 miliarde de produse finite pe an. Între timp, brandul și-a consolidat poziția și la nivel internațional: produsele HELL sunt disponibile acum în peste 60 de țări.

Alegerea protagonistului pentru filmul aniversar transmite același mesaj. Michele Morrone este deja figura-cheie din campania globală HELL și, conform strategiei de comunicare HELL, caracterul și aspectul său se aliniază, în mod natural, cu imaginea brandului, a cărui identitate se bazeză pe soluții inovatoare, dinamism și calitate.

„Cea mai dificilă întrebare atunci când realizezi un film aniversar nu este despre ce să arăți, ci despre ce anume îl face să fie real. Pentru HELL, răspunsul a fost foarte clar și este același de 20 de ani: oamenii. Cei care construiesc, dezvoltă și reprezintă brandul în fiecare zi și cei care aleg HELL oriunde în lume. Michele Morrone conferă acestei viziuni un caracter internațional: întruchipează perfect nivelul la care a ajuns brandul HELL astăzi” a declarat Adrienn Popovics, Directorul Internațional de Comunicare și Marketing al HELL.

Povestea HELL ENERGY este una despre încredere, determinare, dezvoltare continuă și o atitudine care nu se mulțumește niciodată cu „suficient de bun”. Filmul aniversar transpune această idee: cu un ritm rapid, imagini puternice și cu greutate emoțională, arată cum HELL a devenit un jucător important pe scena internațională.

Cu toate acestea, cea de-a XX-a aniversare nu este doar o dată în calendar, ci o poveste împărtășită: aparține tuturor celor care au fost alături de HELL în ultimele două decenii, echipelor care lucrează în spatele brandului și tuturor celor care aleg HELL în fiecare zi. Prin urmare, filmul aniversar nu este doar o retrospectivă, ci și un itinerariu: după etapele importante din trecut, urmează mereu următorul capitol.

20 de ani de HELL ENERGY. Împreună. Și suntem abia la început.

Despre HELL ENERGY

HELL ENERGY este liderul pieței de băuturi energizante din România și unul dintre brandurile de larg consum la nivel global. Grație conceptului creativ, strategiei de vânzări și campaniilor memorabile de marketing, astăzi HELL ENERGY este prezent în peste 60 de țări din toată lumea, fiind lider de piață în multe dintre acestea, printre care Ungaria, Slovacia, Grecia, Croația și Bulgaria.

În 2023, HELL ENERGY România a încheiat o investiție importantă pentru evoluția companiei în România, în localitatea Ungheni (Mureș). Prin proiectul de peste 18 milioane de euro, compania și-a mărit capacitatea de depozitare și a fluidizat livrările de produse din cele 5 game: HELL ENERGY – băuturi energizante, HELL ICE COFFEE – cafea rece gata preparată, XIXO – ceaiuri reci și băuturi răcoritoare carbogazoase, FLOEWATER – apă carbonatată și necarbonatată și HELL NEW GEN, o nouă generație de băuturi funcționale.

Deoarece sustenabilitatea reprezintă un pilon important în activitatea companiei, HELL ENERGY utilizează doar ambalaje de aluminiu, care pot fi reciclate la infinit, fără pierderea calității. În consecință, 75% din întreaga cantitate de aluminiu produsă vreodată este încă în circulație.

