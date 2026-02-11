Aceasta este vacanța intermodulară, care poate fi stabilită de inspectoratele școlare în intervalul 9 februarie – 1 martie 2026.

Vacanța de schi, așa cum mai este cunoscută, durează o săptămână, astfel că elevii din București se vor întoarce la cursuri pe 23 februarie.

Potrivit datelor oferite de Ministerul Educației și Cercetării, trei județe au optat pentru vacanța mobilă în săptămâna 9-15 februarie, alte 22 de județe între 16 și 22 februarie, iar restul în perioada 23 februarie – 1 martie.

Următoarea vacanță școlară este programată între 4 și 14 aprilie, iar vacanța de vară va începe pe 20 iunie.

Totodată, programele „Școala altfel” și „Săptămâna verde” vor continua până la data de 3 aprilie, în funcție de deciziile luate de fiecare unitate de învățământ.

