„Am inițiat această lege alături de colegul de la UDMR, domnul deputat Levente Vass. Orice pacient, în fața unui diagnostic grav sau a unei intervenții chirurgicale majore, se simte vulnerabil. A doua opinie medicală nu va mai fi un privilegiu al celor care își permit clinici private , ci un drept decontat de sistemul de asigurări de sănătate”, a afirmat parlamentarul în Plenul Camerei Deputaților.

Contactat apoi de Libertatea, liberalul Ovidiu Cîmpean a detaliat: „Legea prevede că «second opinion» va fi gratuită la stat, fiind decontată de sistemul public de asigurări. A rămas doar să fie promulgată de președinte. Gândiți-vă că această lege va schimba mentalități”.

Practic, noua lege va permite românilor asigurați, în special celor cu afecțiuni grave, să beneficieze de o a doua opinie medicală la stat fără să plătească nimic.

Proiectul de lege, care poate fi citit în documentul de mai jos, prevede că medicul care tratează pacientul trebuie să îl trimită și să îl programeze la următoarea consultație sau investigație de care are nevoie. De asemenea, legea garantează pacienților asigurați dreptul de a cere o a doua opinie medicală.

„Pacientul are dreptul de a fi direcţionat şi programat la următoarea consultaţie sau investigaţie necesară stabilirii diagnosticului, printr-un mecanism creat la nivelul unităţii medicale în care s-a desfăşurat consultaţia. Toate persoanele asigurate au dreptul la a doua consultaţie medicală, plătită de sistemul de asigurări medicale, cu scopul de a obţine a doua opinie medicală pe baza investigaţiilor medicale existente sau suplimentar solicitate, dacă aceasta este justificată”, scrie în justificarea care însoțește inițiativa legislativă.

Proiectul de lege a fost mai întâi adoptat de Senat, iar acum de Camera Deputaţilor, care este for decizional în acest caz. Legea va merge la promulgare la președintele Nicușor Dan.

