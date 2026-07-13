Curtea de Apel Ploiești a anulat luni, 13 iulie, suspendarea anterioară a Consiliului Național de Soluționare a Contestațiilor (CNSC). Hotărârea judecătorilor clarifică situația juridică a procedurii și permite Primăriei Ploiești să semneze contractul.

„Admite plângerea. Modifică în parte Decizia CNSC nr. 1807/C8/1724/04.06.2026, în sensul că admite cererea de intervenţie formulată de Astra Vagoane Călători S.A. Admite excepţia inadmisibilităţii contestaţiei. Respinge contestaţia ca inadmisibilă. Definitivă”, se arată în hotărârea instanței.

Curtea de Apel Ploiești a respins, astfel, contestația producătorului concurent din Turcia (Bozankaya) și a întors decizia anterioară a CNSC care blocase temporar atribuirea.

Noile garnituri de producție românească, dotate cu podea joasă și echipamente moderne, vor înlocui vehiculele învechite din oraș și vor reconfigura standardele de confort pentru călători.

„Astra Vagoane Arad a câștigat în instanță procesul prin care a contestat decizia CNSC. Pe românește: Astra Vagoane Arad a câștigat licitația pentru 20 de tramvaie noi în Ploiești. Decizie definitivă”, a scris luni Mihai Polițeanu, primarul Ploieștiului, pe Facebook.

După semnarea contractului, urmează demararea producției.

Licitația a vizat achiziția a 20 de tramvaie moderne, investiția fiind una dintre cele mai importante pentru modernizarea transportului public din Ploiești. Conform SEAP, întreaga achiziție este estimată la aproximativ 200 milioane de lei.