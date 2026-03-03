„Reciclarea” sicrielor zguduie Spania: proces cu 23 de acuzați și mii de familii afectate

Cazul sicrielor de lux înlocuite la crematoriu înainte de incinerare este, probabil, cel mai mare scandal care a afectat vreodată industria funerară din Spania, conform publicației El Confidencial.

A izbucnit în orașul Valladolid acum 7 ani, odată cu primele arestări, după descoperirea unei preupuse scheme de „reciclare” a sicrielor destinate incinerării.

Procesul a început luni, 2 martie 2026, cu 23 de persoane de la casa funerară Castellana – proprietari și angajați – în boxa acuzaților. Pe parcursul a 34 de ședințe de judecată, până la 9 iunie, vor fi audiați 239 de martori și 17 experți, Parchetul solicitând pedepse care însumează 200 de ani de închisoare.

Cum funcționa schema

Potrivit anchetei, mecanismul era aparent simplu: sicriele de lux cumpărate de rudele defunctului erau înlocuite, înainte de incinerare, cu altele mult mai ieftine.

Sicriele neincinerate, aproximativ 6.000, potrivit investigatorilor, erau ulterior oferite altor clienți, generând un beneficiu economic estimat de Parchet la aproape 4 milioane de euro.

Această practică ar fi fost aplicată, cu intensități diferite, timp de 20 de ani, între 1995 și 2015.

Ancheta estimează că 73% dintre sicriele care ar fi trebuit incinerate în acea perioadă au fost „reciclate” prin această procedură frauduloasă, reutilizarea sicrielor fiind interzisă prin lege.

Angajații casei funerare schimbau sicriele și simulau incinerarea pentru a induce în eroare familiile

Pentru funcționarea mecanismului era necesară implicarea unei alte companii, Fabricados Senovilla, care ar fi furnizat sicriele ieftine, „semifabricate”, utilizate pentru incinerarea reală.

Anchetatorii cred că aceasta ar fi pus la dispoziție și facturile necesare pentru ca evidențele contabile ale familiei Morchón, acuzată de fraudă, să corespundă. De asemenea, era nevoie de complicitatea angajaților casei funerare, care realizau schimbul sicrielor și, în unele cazuri, simulau incinerarea pentru a induce în eroare familiile. Potrivit ordonanței judecătoarei de instrucție, în aceste situații, angajații „introduceau sicriul și porneau ventilatoarele, care produceau mult zgomot, fără a activa combustia, ceea ce îi făcea pe membri familiei să creadă că procesul a început și să își ia rămas-bun”.

Incinerările reale ar fi avut loc ulterior în cimitirul deținut de companie în Santovenia de Pisuerga, după ce sicriele erau transportate din crematoriul morgii și înlocuite.

19 angajați ai Funeraria Castellana sunt acuzați de complicitate.

Ancheta arată că în anumite situații nu se realiza schimbul: dacă sicriul original era de calitate scăzută, pătat sau deteriorat, dacă avea resturi organice, dacă defunctul era foarte greu și dificil de manevrat sau dacă suferise de o boală infecțioasă.

Parchetul cere 200 de ani de închisoare

Investigația a scos la iveală numeroase fotografii care ar demonstra un tratament lipsit de respect față de cadavre în timpul procesului de înlocuire. Procurorii îi acuză pe Rosario Vaquero și pe copiii săi, Ignacio, Rosa și Laura, de constituire de organizație criminală, apartenență la organizație criminală, delapidare în formă continuată, în concurs cu înșelăciune continuată, fals în documente, spălare de bani și infracțiuni continuate împotriva respectului datorat defuncților.

Pentru fiecare dintre ei se solicită 20 de ani de închisoare.

Ignacio Morchón Alonso, fondatorul companiei și presupusul lider al schemei, nu va fi judecat, deoarece a decedat în urmă cu doi ani și jumătate, după începerea procedurii. Născut în Torrelobatón, un sat din provincia Valladolid cu mai puțin de 400 de locuitori, acesta a desfășurat mai multe meserii înainte de a intra în domeniul funerar și de a deveni unul dintre principalii antreprenori din sector la nivel local. Ancheta arată că ar fi avut colaboratori plătiți în azile și spitale, care îl informau despre decese, lucru care permitea companiei sale să să ajungă prima la familiile îndoliate.

Denunțul care a declanșat ancheta

Punctul vulnerabil al schemei era implicarea angajaților. Unul dintre ei, Justo Martín Garrido, a declanșat ancheta, chiar dacă involuntar. Acesta l-ar fi amenințat pe Morchón că va dezvălui frauda dacă nu i se îmbunătățește pensia și nu este angajat fiul său.

Proprietarul a refuzat și l-a reclamat în instanță pentru șantaj.

În timpul anchetei privind această plângere, Poliția Judiciară a percheziționat locuința lui Justo, în august 2017, și a descoperit 14 role de fotografii, un stick USB cu 207 imagini, 44 de videoclipuri, un document care explica modul de operare al presupusei escrocherii, 26 de caiete cu înregistrări a peste 5.000 de sicrie schimbate și 746 de certificate de deces.

Potrivit raportului poliției, documentația pusă la dispoziție „în mod involuntar” de angajat a fost susținută de probe documentare copleșitoare. Imaginile arată că incinerările aveau loc în cimitir, nu la crematoriul morgii, și surprind poziții ale cadavrelor considerate lipsite de respect, „în sicrie scoase din uz, pe capace de sicriu, în cutii pentru resturi”.

Arestări și peste 1.000 de plângeri

Descoperirea acestor probe a dus la o anchetă discretă timp de doi ani, care a culminat la 31 ianuarie 2019 cu arestarea conducerii Funeraria Castellana, în urma unor percheziții în șapte imobile ale familiei Morchón, dispuse de Judecătoria de Instrucție nr. 6 din Valladolid, Spania.

Anchetatorii au găsit nouă pungi cu bani cash, în valoare totală de 982.815 euro, precum și numeroase e-mailuri și alte documente relevante.

Cunoașterea faptelor a generat aproximativ 1.300 de plângeri individuale, ceea ce a determinat instanța să dispună regruparea acestora, fiecare parte acuzatoare urmând să reprezinte cel puțin 54 de defuncți.

Procesul a început la 2 martie 2026 și va continua până pe 9 iunie, procurorii solicitând pedepse care însumează 200 de ani de închisoare.

Sorin Grindeanu a fost audiat la Curtea de Apel București într-un dosar privind despăgubirile ANRP
