Soluția găsită de Ministerul Transporturilor

Trenurile electrice noi cumpărate de România de la producătorul polonez PESA ar putea fi introduse în circulație după ce autoritățile au stabilit o soluție pentru deblocarea situației privind mentenanța. Astfel, Ministerul Transporturilor și Autoritatea Română Feroviară au ajuns la un acord cu PESA pentru semnarea unui act adițional la contract. Statul român va plăti 95% din valoarea fiecărui tren, reținând restul de 5% până când compania poloneză va îndeplini obligațiile contractuale privind construirea halelor de mentenanță. „Acești bani vor rămâne blocați până când furnizorul va demonstra, cu documente, că a realizat halele și dotările asumate prin contract”, conform unui document ministerial analizat de Profit.ro.

Până la finalizarea halelor, PESA intenționează să utilizeze temporar o hală închiriată de la CFR Marfă, în Depoul București Triaj, pentru activitățile de mentenanță. Aceasta vine ca o soluție provizorie pentru a pune în funcțiune trenurile moderne, care altfel riscă să iasă din garanție fără a fi utilizate, potrivit declarațiilor ministrului interimar al Transporturilor, Radu Miruță.

Ministrul Miruță: „Culmea absurdului la CFR”

În luna mai 2026, ministrul Radu Miruță a vizitat Gara Obor pentru a atrage atenția asupra situației celor 21 de trenuri staționate.

„Culmea absurdului la CFR: am găsit în curtea Ministerului Transporturilor 21 de trenuri nou-nouțe, moderne, care zac de luni bune spre a fi decolorate de soare. În tot acest timp, călătorii îndură, în unele trenuri vechi, banchete rupte, toalete sparte și lipsa aerului condiționat“, a declarat atunci ministrul.

Rutele noilor trenuri

Conform documentului consultat de Profit.ro, trenurile PESA vor fi distribuite pe mai multe rute regionale și interregionale, incluzând trasee precum București Nord – Ploiești Sud – Adjud – Iași – Suceava, Brașov – Gheorgheni, Arad – Timișoara – Caransebeș, Huedin – Cluj – Bistrița, dar și pe rute interregionale, cum ar fi Cluj-Napoca – Sighișoara – Brașov sau Galați – Constanța – Mangalia.

Extinderea rețelei de transport este planificată pe liniile care vor fi electrificate, precum Cluj-Napoca – Oradea și Craiova – Calafat, după finalizarea lucrărilor de electrificare.

Aceste trenuri fac parte din cel mai mare contract de achiziție de material rulant din ultimele două decenii, semnat de Autoritatea pentru Reformă Feroviară (ARF) cu PESA în 2024.

Valoarea contractului pentru 62 de rame electrice regionale (RE-R1), cu o perioadă de mentenanță de 15 ani, este de 2,77 miliarde de lei cu TVA, finanțarea fiind asigurată din Fondul de Modernizare al Uniunii Europene. Un alt contract, semnat în decembrie 2023, vizează achiziția a 20 de rame electrice interregionale de lung parcurs (RE-IR) pentru conectarea centrelor urbane, având o valoare de 1,6 miliarde de lei, fără TVA. În mai 2025, un act adițional a fost semnat pentru nouă trenuri suplimentare, cu finanțare tot din Fondul de Modernizare.

Caracteristicile trenurilor PESA

Noile rame PESA Elf.EU 655-5, primele livrate de producătorul polonez pentru România, sunt formate din trei module și au o capacitate totală de 238 de pasageri. Scaunele sunt dispuse în format 2+2, cu spații dedicate pentru scaune rabatabile, tipice trenurilor Regio. În aprilie 2026, una dintre rame a fost supusă testelor de anduranță pe o distanță de 10.000 km și a atins viteza de 160 km/h.

Deși noile trenuri reprezintă un pas important pentru modernizarea transportului feroviar românesc, problemele administrative și neîndeplinirea obligațiilor contractuale de către PESA au întârziat punerea lor în circulație. Ministrul Miruță a subliniat că „blocajul privind asigurarea serviciilor de mentenanță pe termen lung i se datorează, în exclusivitate, producătorului polonez PESA Bydgoôcz SA”.

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