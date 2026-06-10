„În cadrul operaţiunii JUPITER, sub coordonarea Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie şi Inspectoratului General al Poliţiei Române, în această dimineaţă, poliţiştii Serviciului de Investigaţii Criminale Călăraşi, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Tribunalul Călăraşi, efectuează 24 de percheziţii în judeţ, la persoane cercetate de săvârşirea infracţiunilor de lipsire de libertate în mod ilegal, abuz în serviciu, fals intelectual, uz de fals şi purtare abuzivă. Din cercetările efectuate au rezultat indicii potrivit cărora persoanele vizate ar fi încălcat, în mod intenţionat, drepturile şi libertăţile unor persoane, prin privarea acestora de libertate, fără a exista un temei legal”, a transmis Poliția Călărași.

Una dintre descinderi a fost la Spitalul de Psihiatrie Săpunari, iar celelalte la angajaţi ai unităţii sanitare, suspectaţi de rele tratamente la adresa pacienţilor.

Percheziţiile sunt în desfăşurare, iar 23 dintre angajaţii spitalului vor fi duși, pe bază de mandat, la audieri.

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