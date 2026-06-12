Dronele în Coreea de Nord: un pretext militar fabricat

Decizia instanței a confirmat în totalitate acuzațiile aduse de procurorul special Cho Eun-suk, stabilind că fostul șef de stat se face vinovat de abuz de putere și de acțiuni în folosul inamicului.

Anchetatorii au demonstrat că Yoon a ordonat operațiunea secretă cu drone în octombrie 2024.

Planul liderului de la Seul era de a provoca o reacție agresivă din partea Phenianului, pentru ca ulterior să folosească criza transfrontalieră drept paravan politic și pretext pentru declararea legii marțiale, eveniment care a avut loc pe 3 decembrie 2024.

„Cu scopul de a crea un mediu pentru legea marțială de urgență, inculpații au folosit pretextul unei operațiuni militare pentru a provoca Coreea de Nord”, se arată în Hotărârea Tribunalului Districtual Central din Seul

Condamnări dure pentru complicii de la vârful Armatei

Procesul nu l-a vizat doar pe fostul președinte, ci și pe principalii lideri militari care au pus în executare planul. Instanța a dictat sentințe aspre pentru foștii oficiali din domeniul apărării:

Kim Yong-hyun, fost ministru al Apărării, a fost condamnat la 30 de ani de închisoare pentru rolul său direct în planificarea provocărilor. Pedeapsa aplicată de judecători a fost chiar mai mare decât cea de 25 de ani solicitată inițial de procuror.

Yeo In-hyung, fost șef al Comandamentului de Contrainformații al Apărării, a primit o pedeapsă de 15 ani de închisoare pentru implicarea activă în gestionarea acestei operațiuni.

De asemenea, Kim Yong-dae, fost șef al Comandamentului Operațiunilor cu Drone, a primit o pedeapsă de 3 ani de închisoare cu suspendare, sub supraveghere pentru o perioadă de 5 ani.

Yoon Suk Yeol, „îngropat” în procese după eșecul legii marțiale

Această nouă sentință de 30 de ani de detenție reprezintă doar cel mai recent capitol din prăbușirea politică și juridică a lui Yoon Suk Yeol.

Fostul lider se află deja în spatele gratiilor și se confruntă cu un val extins de procese penale legate de tentativa sa eșuată de a prelua controlul absolut prin forță.

În luna februarie, Yoon fusese deja condamnat la închisoare pe viață într-un dosar separat, fiind găsit vinovat de orchestrarea unei insurecții prin declararea aceleiași legi marțiale.

Fostul președinte a atacat deja cu apel acea decizie, în timp ce procedurile judiciare împotriva sa continuă pe mai multe fronturi.

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