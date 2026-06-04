1 din 2 femei și-ar dori să lucreze într-un domeniu în care să aibă mai mult timp liber. 40% ascund situațiile delicate legate de copii pentru că se tem să nu fie considerate „angajat – problemă”

Statutul de mamă care lucrează schimbă, în cele mai multe cazuri, ordinea priorităților din viața profesională, după cum arată datele celui mai recent sondaj derulat de eJobs România alături de Fundația Mamaz. 40% dintre participante spun că, de când au devenit mame, prioritățile lor profesionale s-au schimbat, iar acum programul flexibil sau chiar remote este o condiție eliminatorie când vine vorba de angajare. 29% au început să pună mai mult preț pe stabilitate decât pe avansare rapidă, iar pentru 18% pachetul salarial a devenit și mai important decât în trecut, ca urmare a creșterii volumului de cheltuieli. Alte criterii pe care un loc de muncă ar trebui să le bifeze sunt cultura organizațională care să susțină familia (fără ore suplimentare), proximitatea sediului de casă sau grădiniță, asigurare medicală extinsă și un manager înțelegător.

„Această listă extinsă vine pe fondul obstacolelor de care spun că s-au lovit la revenirea în activitate, după concediul de maternitate. 44% spun că le-a fost dificil să gestioneze programul (grădiniță / bonă vs. orele de muncă), 23% au fost afectate de lipsa de somn și de oboseala cronică, în timp ce 29% au avut probleme în a-și recâștiga încrederea în abilitățile lor profesionale, în a se reintegra în echipă și a înțelege noua dinamică de la birou”, spune Ana Călugăru, Head of Communications în cadrul eJobs, cea mai mare platformă de recrutare online din România. Cu toate acestea, doar 23% spun că au resimțit o schimbare negativă în relația cu managerul direct, fie în sensul apariției unei stări de tensiune pentru le-a scăzut nivelul de disponibilitate, fie în sensul în care managerul este mai distant și par să fi dispărut oportunitățile de avansare pe care le aveau înainte de a deveni mame. 33% au declarat că managerul a fost empatic și le-a oferit timp de acomodare, în timp ce 28% nu au remarcat nicio modificare de atitudine – relația este una strict profesională, iar așteptările sunt aceleași ca înainte de a intra în concediul de maternitate.

Ușor diferită este însă perspectiva în ceea ce-i privește pe colegi. 26% au răspuns că simt o ușoară frustrare din partea lor când trebuie să plece fix la finalul programului, iar 13% se simt chiar izolate pentru că nu mai fac parte din cercul social de la birou. Doar 19% se simt susținute și spun că, atunci când au urgențe cu copilul, colegii preiau din sarcinile lor. „Există, însă, și un sentiment relativ pronunțat de discriminare, fie că este legat de jobul actual, fie că este vorba despre oportunitățile de angajare pe care le au după ce devin mame. 17% spun că s-au simțit discriminate în mod direct prin excluderea din proiecte importante sau promovări, 14% în mod indirect, prin comentarii, sancțiuni ori refuzul unor beneficii, iar 28% nu pot spune cu certitudine daca au fost discriminate pe baza statutului de mamă, dar au simțit o schimbare de atitudine după reîntoarcerea la muncă. 41% declară că au fost tratate echitabil și nu au observat diferențe față de perioada anterioară sau față de alți colegi”, explică Ana Călugăru.

În cazul respondentelor care s-au simțit discriminate, criteriile în funcție de care evaluează discriminarea sunt legate de faptul că, la interviurile de angajare, au primit întrebări despre cine stă cu copilul; la evaluarea anuală au avut rezultate diminuate din cauza absențelor medicale; au început să primească sarcini mai puțin importante sau relevante sau chiar au fost ținta glumelor și comentariilor venite din partea colegilor sau managerului. În acest context, 40,2% ascund problemele legate de copil fie pentru că simt o presiune constantă să demonstreze că muncesc la fel de mult precum cei care nu au copii, fie pentru că se tem că vor părea „angajatul – problemă”. 21,4% fac acest lucru rar, doar în perioadele foarte aglomerate, iar 38,4% aleg să fie complet transparente și nu simt nevoia de se ascunde în astfel de momente.

Întrebate dacă simt că parcursul lor profesional a stagnat sau a încetinit de când au devenit mame, 46,8% au răspuns că au pus cariera pe pauză în mod deliberat, iar 19,6% că angajatorul a fost cel care a pus frână evoluției lor. 23,8% spun că au continuat să avanseze în același ritm, iar 9,9% că, dimpotrivă, au devenit mai eficiente și au promovat.

„Schimbarea priorităților odată cu trecerea la rolul de mamă vine, în multe cazuri, și cu dorința de a face o reconversie profesională, astfel încât să poată ajunge la un echilibru între viața personală și cea profesională. Iar asta se întâmplă din diferite motive – fie pentru că acum caută mai degrabă stabilitate decât avansare rapidă, pentru că au nevoie de program flexibil sau remote sau chiar din dorința de a câștiga mai mulți bani pentru că au cheltuieli mai mari”, detaliază Ana Călugăru. 

Dacă ar putea să aleagă un singur beneficiu pe care compania în care lucrează ar putea să îl ofere mamelor, cele mai multe (34%) ar opta pentru zile de concediu suplimentare pentru urgențe pediatrice. 31,8% și-ar dori să aibă săptămână de lucru de 4 zile, 22,3% ar alege grădiniță sau after-school decontat sau incinta firmei, în timp de puțin peste 6% ar vrea acces la cursuri de dezvoltare sau coaching pentru echilibrul viață – muncă.

Sondajul a fost realizat de eJobs România în parteneriat cu Fundația Mamaz în perioada aprilie – mai 2026, pe un eșantion de 1.200 de respondente. Dintre acestea, 75% sunt mame și lucrează.

Despre eJobs

eJobs este cea mai de încredere platformă de locuri de muncă din România, prin care ai acces gratuit la zeci de mii de joburi verificate manual. Pe eJobs, toate companiile sunt verificate, ai anunțuri cu salarii afișate, joburi din toate domeniile și industriile, locuri de muncă remote și în străinătate. În plus, găsești o mulțime de articole și sfaturi de carieră, dar și un calculator salarial prin care poți vedea dacă ești plătit corect. Pentru recrutori și angajatori, eJobs oferă acces la o bază de peste 5 milioane de CV-uri, precum și o mulțime de soluții de recrutare eficiente. Pe lângă anunțuri de angajare și căutarea în baza de data, prin eJobs poți avea acces în plus la campanii de recrutare digitalizată sau chiar la soluții super personalizate prin agenția de recrutare Skilld. Mai mult, tot datorită eJobs, experții în resurse umane au acces la We Are HR, platforma de conținut dedicată specialiștilor în HR și managerilor. 

Sursa foto: unsplash.com

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TE ȘTIRILE ZILEI
Comentează
Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

Parteneri
Răsturnare de situație pe scena politică! Ce-a putut să dezvăluie Lia Olguța Vasilescu despre Eugen Tomac. Nimeni, dar nimeni nu se aștepta la asta, iar reacțiile au fost pe măsură
Viva.ro
Răsturnare de situație pe scena politică! Ce-a putut să dezvăluie Lia Olguța Vasilescu despre Eugen Tomac. Nimeni, dar nimeni nu se aștepta la asta, iar reacțiile au fost pe măsură
Ce a spus, cu ultimele puteri, polițistul ucis de propriul fiu, la Piatra Neamț. Soția lui, mama tânărului agresor, a fost de față în momentul atacului. Motivele crimei au ieșit acum la iveală
Unica.ro
Ce a spus, cu ultimele puteri, polițistul ucis de propriul fiu, la Piatra Neamț. Soția lui, mama tânărului agresor, a fost de față în momentul atacului. Motivele crimei au ieșit acum la iveală
De ce Ilona Brezoianu nu l-a alăptat pe fiul ei, Matei. Actrița a dezvăluit public adevăratul motiv: „E corpul meu..."
Elle.ro
De ce Ilona Brezoianu nu l-a alăptat pe fiul ei, Matei. Actrița a dezvăluit public adevăratul motiv: „E corpul meu..."
gsp
Drama secretă a canoistului Cătălin Chirilă. Aprimit recent o veste dură: are o tumoră la nivelul urechii interne
GSP.RO
Drama secretă a canoistului Cătălin Chirilă. Aprimit recent o veste dură: are o tumoră la nivelul urechii interne
A câștigat în 12 zile, cât în 10 ani de carieră! Suma e colosală!
GSP.RO
A câștigat în 12 zile, cât în 10 ani de carieră! Suma e colosală!
Parteneri
Ultima oră! Se întâmplă fix în aceste momente cu Pomohaci! Autoritățile au intervenit de urgență! Descinderi de amploare și acuzații dezgustătoare aduse fostului preot
Libertateapentrufemei.ro
Ultima oră! Se întâmplă fix în aceste momente cu Pomohaci! Autoritățile au intervenit de urgență! Descinderi de amploare și acuzații dezgustătoare aduse fostului preot
Daciana și Victor Ponta, din nou ca o familie la absolvirea Irinei! Wow, cum s-a îmbrăcat Daciana la festivitate și la întâlnirea cu fostul soț! Surioara adoptată și fratele vitreg, imagini rare cu Irina Ponta
Avantaje.ro
Daciana și Victor Ponta, din nou ca o familie la absolvirea Irinei! Wow, cum s-a îmbrăcat Daciana la festivitate și la întâlnirea cu fostul soț! Surioara adoptată și fratele vitreg, imagini rare cu Irina Ponta
Toată lumea a dat zoom când a văzut-o așa! Cum s-a filmat Andreea Marin la Telega! Dincolo de aparițiile impecabile și elegante de pe ecrane, fosta prezentatoare TV s-a afișat în costum de baie
Tvmania.ro
Toată lumea a dat zoom când a văzut-o așa! Cum s-a filmat Andreea Marin la Telega! Dincolo de aparițiile impecabile și elegante de pe ecrane, fosta prezentatoare TV s-a afișat în costum de baie

Alte știri

Austeritate cu lăutari: Finul președintelui CJ Olt, Marius Oprescu, câștigă prin firmele sale sute de mii de euro din afaceri cu primăriile ca organizator de spectacole
Știri România 11:05
Austeritate cu lăutari: Finul președintelui CJ Olt, Marius Oprescu, câștigă prin firmele sale sute de mii de euro din afaceri cu primăriile ca organizator de spectacole
Ploi torențiale, grindină și vijelii în București și mai multe județe. Harta zonelor vizate de avertizarea meteo ANM cod galben
Știri România 10:53
Ploi torențiale, grindină și vijelii în București și mai multe județe. Harta zonelor vizate de avertizarea meteo ANM cod galben
Parteneri
Revoltă după proiectul CNAS care ar putea bloca accesul bolnavilor la clinicile private: „Boala nu așteaptă. E o prostie"
Adevarul.ro
Revoltă după proiectul CNAS care ar putea bloca accesul bolnavilor la clinicile private: „Boala nu așteaptă. E o prostie"
„Noul Pantilimon”, la un pas de a semna cu Universitatea Craiova! E cel mai înalt portar din SuperLiga
Fanatik.ro
„Noul Pantilimon”, la un pas de a semna cu Universitatea Craiova! E cel mai înalt portar din SuperLiga
Tarifele RCA se dublează în piață. Creștere oficială de 12% raportată de ASF.
Financiarul.ro
Tarifele RCA se dublează în piață. Creștere oficială de 12% raportată de ASF.
Parteneri
Irina Rimes, confesiuni picante despre iubitul ei, David Goldcher, după 4 ani de relație. Ce a dezvăluit cântăreața: „Iese cu scandal câteodată, dar…”
Elle.ro
Irina Rimes, confesiuni picante despre iubitul ei, David Goldcher, după 4 ani de relație. Ce a dezvăluit cântăreața: „Iese cu scandal câteodată, dar…”
Detalii neștiute din trecutul lui Demeter Andras Istvan, fostul Ministru al Culturii, care a demisionat. Ce s-a aflat despre relația lui cu Maia Morgenstern și câți copii au împreună
Unica.ro
Detalii neștiute din trecutul lui Demeter Andras Istvan, fostul Ministru al Culturii, care a demisionat. Ce s-a aflat despre relația lui cu Maia Morgenstern și câți copii au împreună
Abia acum s-a aflat adevărul de culise despre soția lui Eugen Tomac. Detaliul complet străin publicului!
Viva.ro
Abia acum s-a aflat adevărul de culise despre soția lui Eugen Tomac. Detaliul complet străin publicului!

Monden

Ana Beregoi, primele declarații după scandalul cu Andreea Bostănică: „A sărit la mine și a început să mă lovească”. Cum a reacționat Iuliana Beregoi
Exclusiv
Stiri Mondene 12:06
Ana Beregoi, primele declarații după scandalul cu Andreea Bostănică: „A sărit la mine și a început să mă lovească”. Cum a reacționat Iuliana Beregoi
Imagini rare cu proprietatea lui Nuțu Cămătaru. Cum arată domeniul din Ferentari unde sunt crescuți cai și animale exotice
Stiri Mondene 11:20
Imagini rare cu proprietatea lui Nuțu Cămătaru. Cum arată domeniul din Ferentari unde sunt crescuți cai și animale exotice
Parteneri
S-a afișat în costum de baie după ce a slăbit 30 de kilograme! Schimbarea radicală prin care a trecut Gabriela Cristea! Îndrăgita prezentatoare TV a uimit pe toată lumea
TVMania.ro
S-a afișat în costum de baie după ce a slăbit 30 de kilograme! Schimbarea radicală prin care a trecut Gabriela Cristea! Îndrăgita prezentatoare TV a uimit pe toată lumea
Lovitură pentru motorul Europei. Ţara, cândva un magnet pentru angajați, a pierdut 341.000 de locuri de muncă
ObservatorNews.ro
Lovitură pentru motorul Europei. Ţara, cândva un magnet pentru angajați, a pierdut 341.000 de locuri de muncă
Felicitări! Actrița din România care a anunțat că se mărită la 50 de ani, după un divorț dureros! Da, a ieșit soarele pe strada ei! Gestul surprinzător al iubitului ei a emoționat pe toată lumea
Libertateapentrufemei.ro
Felicitări! Actrița din România care a anunțat că se mărită la 50 de ani, după un divorț dureros! Da, a ieșit soarele pe strada ei! Gestul surprinzător al iubitului ei a emoționat pe toată lumea
Parteneri
Anunțul FIFA care-i va înfuria pe fanii fotbalului. Decizie de ultim moment, pentru Mondial
GSP.ro
Anunțul FIFA care-i va înfuria pe fanii fotbalului. Decizie de ultim moment, pentru Mondial
De ce stadioanele de la Campionatul Mondial treubuie să își schimbe denumirile în timpul competiției
GSP.ro
De ce stadioanele de la Campionatul Mondial treubuie să își schimbe denumirile în timpul competiției
Parteneri
Declarația premierului Ungariei RĂSTOARĂ totul: ”Nu vom accepta!”
Mediafax.ro
Declarația premierului Ungariei RĂSTOARĂ totul: ”Nu vom accepta!”
(P) Fibre și bacterii bune: care este diferența și cum le alegi corect pentru tranzitul intestinal  
StirileKanalD.ro
(P) Fibre și bacterii bune: care este diferența și cum le alegi corect pentru tranzitul intestinal  
Scena sfâșietoare cu soția polițistului din Piatra Neamț, ucis de propriul fiu. S-a așezat pe jos, la căpătâiul lui, împietrită de durere
Wowbiz.ro
Scena sfâșietoare cu soția polițistului din Piatra Neamț, ucis de propriul fiu. S-a așezat pe jos, la căpătâiul lui, împietrită de durere
Promo
Ingredientul secret din Salata Caesar. Află despre ce e vorba
Advertorial
Ingredientul secret din Salata Caesar. Află despre ce e vorba
Ingredientul secret din Salata Caesar. Află despre ce e vorba
Advertorial
Ingredientul secret din Salata Caesar. Află despre ce e vorba
Parteneri
EXCLUSIV | Un an fără Teodora Marcu. Imaginile care sfâșie sufletul de la mormântul tinerei ucise. Ce a făcut familia în locul în care timpul pare că s-a oprit
Wowbiz.ro
EXCLUSIV | Un an fără Teodora Marcu. Imaginile care sfâșie sufletul de la mormântul tinerei ucise. Ce a făcut familia în locul în care timpul pare că s-a oprit
Ce vremuri! Poze de colecție de la nunțile vedetelor! Cum au arătat în rochia de mireasă Andra, Andreea Bănică, Andreea Esca și Delia
Redactia.ro
Ce vremuri! Poze de colecție de la nunțile vedetelor! Cum au arătat în rochia de mireasă Andra, Andreea Bănică, Andreea Esca și Delia
Foc puternic la o școală din Oradea! Flăcările ar fi izbucnit într-o sală de clasă
KanalD.ro
Foc puternic la o școală din Oradea! Flăcările ar fi izbucnit într-o sală de clasă

Politic

Darius Vâlcov, prima reacție după ieșirea din penitenciar. Fostul ministru de Finanțe a fost eliberat condiționat după 3 ani de închisoare din cei 5, s-a urcat într-un Mercedes și a plecat
Politică 03 iun.
Darius Vâlcov, prima reacție după ieșirea din penitenciar. Fostul ministru de Finanțe a fost eliberat condiționat după 3 ani de închisoare din cei 5, s-a urcat într-un Mercedes și a plecat
Nicușor Dan, consultări informale cu liderii fostei coaliții, înainte să nominalizeze noul premier care îi va lua locul lui Ilie Bolojan
Politică 03 iun.
Nicușor Dan, consultări informale cu liderii fostei coaliții, înainte să nominalizeze noul premier care îi va lua locul lui Ilie Bolojan
Parteneri
Două sectoare din autostrada A8 și unul din A7 au rămas fără contracte. Adrian Covăsnianu, la ZDI TV: „se restrânge timpul alocat finalizării”
ZiaruldeIasi.ro
Două sectoare din autostrada A8 și unul din A7 au rămas fără contracte. Adrian Covăsnianu, la ZDI TV: „se restrânge timpul alocat finalizării”
Dezastru în SuperLiga: clubul de tradiție a cerut intrarea în insolvență!
Fanatik.ro
Dezastru în SuperLiga: clubul de tradiție a cerut intrarea în insolvență!
Cum au fost întâmpinați frații Tate în Rusia (Video)
Spotmedia.ro
Cum au fost întâmpinați frații Tate în Rusia (Video)